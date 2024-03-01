Всё по 299! 7 полезных и функциональных штук с AliExpress для вашего дома и питомца

Все гаджеты из подборки вы найдете здесь
Бокс для жесткого диска 2,5
Если у вас завалялся 2,5-дюймовый HDD, то его можно трансформировать во внешний накопитель с помощью этого прозрачного бокса. Тип соединения — USB 3.0.
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Умная игрушка для кошек
Как развлечь своего пушистого друга, когда ты не дома? Поможет этот гравитационный гаджет. Он самостоятельно катается и меняет траекторию. Такой мячик не оставит равнодушным вашего кота или кошку. Заряжается игрушка с помощью USB-С.
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Многоразовая щетка для удаления шерсти
Если у вас дома есть домашние животные, то, скорее всего, вы регулярно покупаете специальные валики. Для сбора шерсти можно попробовать эту могоразовую щетку.
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Универсальный набор для очистки гаджетов
В этом компактном аксессуаре собрано все самое необходимое для поддержки чистоты ваших гаджетов. Здесь: щетка для механической клавиатуры, тампон для футляров TWS-наушников, маленькая щеточка, ткань для протирки экрана и перо для очистки труднодоступных поверхностей.
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Датчик температуры и влажности Tuya
Эта штука покажет температуру и влажность в помещении. Может подключаться к смартфонам по Bluetooth.
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Умная RGB-лампочка Tuya
Тип цоколя — E27. Подключается к системе умного дома по Wi-Fi или Bluetooth. Есть поддержка Алисы от Яндекса.
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Держатель для наушников
В наличии аксессуар черного, серебристого, розового и зеленого цвета.
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