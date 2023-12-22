Выбираем новогодние подарки: смартфоны, ноутбуки и планшеты HONOR в М.Видео

Георгий
ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ

HONOR X9a

До Нового Года осталось 9 дней. Если вы не запланировали всё заранее, то, скорее всего, сейчас думаете, чем порадовать близких и себя любимого. Делимся идеями!

Ноутбук HONOR MagicBook X 16 Pro AMD

HONOR MagicBook X 16 Pro

Этот ноутбук будет радовать вас в Новом Году приятным дизайном и бодрой начинкой. Его можно использовать для работы, учебы и развлечений. Устройство доступно в расцветке «космический серый». Корпус выполнен из алюминия, а толщина составляет всего 16,9 мм.

В качестве аппаратной платформы используется процессор AMD Ryzen 5 4600H, 16 ГБ оперативной памяти и накопитель ёмкостью 512 ГБ. Предусмотрена высокоэффективная система охлаждения с двумя вентиляторами. Ноутбук оснащается батарее батареей 56 Вт*ч, которая обеспечивает до 11 часов автономной работы. Комплектная зарядка мощностью 65 Вт способная зарядить аккумулятор до 50% всего за полчаса.

HONOR MagicBook X 16 Pro AMD получил 16,1-дюймовый экран с очень тонкими рамками и разрешением FHD. Его полезная площадь составляет 90%. Охват цветовой гаммы sRGB — 100%. Есть сертификат защиты от бликов TÜV Rheinland. Ноутбук до 25 декабря можно успеть приобрести со скидкой 35 000 р. за 94 999 рублей.

Смартфон HONOR X7a

HONOR X7a

 Доступный смартфон с весьма достойным набором характеристик. Гаджет доступен в трех расцветках — черный, голубой и синий. Он оснащается 6,74-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1600x720 и частотой обновления 90 Гц. Познакомиться со смартфоном поближе вы сможете в нашем обзоре.

Напомним, HONOR X7a оснащается чипом MediaTek Helio G37, 4 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ. Есть поддержка карточек памяти microSD объемом до 1 ТБ.

Разрешение главного модуля основной камеры составляет 50 МП, а фронтальной — 8 МП. Автономную работу устройству обеспечивает аккумулятор на 5330 мАч. HONOR X7a до 25 декабря можно успеть приобрести за 10 990 р.

Смартфон HONOR X9a

HONOR X9a

Это смартфон среднего уровня с флагманским экраном. Он доступен в трех расцветках — зеленый, голубой и черный. Мы уже рассказывали подробно об устройстве в нашем обзоре.

Напомним, HONOR X9a получил 6,67-дюймовый AMOLED-экран с частотой 120 Гц. За производительность отвечают чип Snapdragon 695, 6 ГБ оперативной памяти и накопитель ёмкостью 128 ГБ.

В качестве основной камеры используется тройная система с разрешением главного модуля на 64 МП. Автономную работу устройству обеспечивает аккумулятор на 5100 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт, которая идет в комплекте. Стоимость HONOR X9a в период новогодних праздников составит от 22 990 р. (до 8 января).

Планшет HONOR Pad 8

Honor Pad X8

Отличный вариант для развлечений — полистать соцсети, пообщаться в мессенджерах, посмотреть YouTube, послушать подкасты и поиграть в простенькие игры. У планшета приятный дизайн и 8 динамиков для объемного звука. Подробнее о гаджете вы сможете узнать из нашего обзора.

Напомним, HONOR Pad 8 оснащается 12-дюймовым IPS-экраном. В качестве аппаратной платформы используется чип Snapdragon 680, 6 ГБ оперативной памяти и накопитель на 128 ГБ.

Автономную работу планшету обеспечивает аккумулятор ёмкостью 7250 мАч. На HONOR Pad 8 до 25 декабря действует специальное предложение — стоимость от 23 990 р.

Планшет HONOR Pad X9 LTE

Honor Pad X9

 HONOR Pad X9 LTE — доступный планшет со сбалансированным набором характеристик. Гаджет доступен в двух конфигурациях — с накопителем на 64 или 128 ГБ. Подробнее с ним мы знакомили вас в нашем обзоре.

Напомним, это еще один планшет для развлечений в нашей подборке, но который можно брать с собой в поездки, благодаря наличию модуля LTE. HONOR Pad X9 LTE оснащен IPS-экраном с диагональю 11,5 дюйма. Внутри чип Snapdragon 685 и 4 ГБ оперативной памяти, а также имеется поддержка карточек microSD ёмкостью до 1 ТБ.

Планшет получил аккумулятор ёмкостью 7250 мАч. До 25 декабря HONOR Pad X9 LTE можно приобрести за 19 999 р.

Смартфон HONOR 90

Honor 90

Замыкает нашу подборку смартфон из среднего ценового диапазона с основной камерой на 200 МП. Подробнее с его характеристиками и нашими впечатлениями вы можете ознакомиться в обзоре, а полистать много фотографий в отдельном материале.

Тем не менее стоит напомнить, смартфон оснащается 6,7-дюймовым немерцающим AMOLED-экраном с загнутыми краями. Частота обновления составляет 120 Гц. В качестве аппаратной платформы используется чип Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, 8 ГБ оперативной памяти и накопитель на 256 ГБ. Разрешение фронтальной камеры — 50 МП.

Автономную работу смартфону обеспечивает аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт, которая, к слову, идет в комплекте. С 26 декабря по 8 января стоимость HONOR 90 составит от 39 990 р.

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