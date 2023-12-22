Выбираем новогодние подарки: смартфоны, ноутбуки и планшеты HONOR в М.Видео

До Нового Года осталось 9 дней. Если вы не запланировали всё заранее, то, скорее всего, сейчас думаете, чем порадовать близких и себя любимого. Делимся идеями!
Ноутбук HONOR MagicBook X 16 Pro AMD
Этот ноутбук будет радовать вас в Новом Году приятным дизайном и бодрой начинкой. Его можно использовать для работы, учебы и развлечений. Устройство доступно в расцветке «космический серый». Корпус выполнен из алюминия, а толщина составляет всего 16,9 мм.
В качестве аппаратной платформы используется процессор AMD Ryzen 5 4600H, 16 ГБ оперативной памяти и накопитель ёмкостью 512 ГБ. Предусмотрена высокоэффективная система охлаждения с двумя вентиляторами. Ноутбук оснащается батарее батареей 56 Вт*ч, которая обеспечивает до 11 часов автономной работы. Комплектная зарядка мощностью 65 Вт способная зарядить аккумулятор до 50% всего за полчаса.
HONOR MagicBook X 16 Pro AMD получил 16,1-дюймовый экран с очень тонкими рамками и разрешением FHD. Его полезная площадь составляет 90%. Охват цветовой гаммы sRGB — 100%. Есть сертификат защиты от бликов TÜV Rheinland. Ноутбук до 25 декабря можно успеть приобрести со скидкой 35 000 р. за 94 999 рублей.
Смартфон HONOR X7a
Доступный смартфон с весьма достойным набором характеристик. Гаджет доступен в трех расцветках — черный, голубой и синий. Он оснащается 6,74-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1600x720 и частотой обновления 90 Гц. Познакомиться со смартфоном поближе вы сможете в нашем обзоре.
Напомним, HONOR X7a оснащается чипом MediaTek Helio G37, 4 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ. Есть поддержка карточек памяти microSD объемом до 1 ТБ.
Разрешение главного модуля основной камеры составляет 50 МП, а фронтальной — 8 МП. Автономную работу устройству обеспечивает аккумулятор на 5330 мАч. HONOR X7a до 25 декабря можно успеть приобрести за 10 990 р.
Смартфон HONOR X9a
Это смартфон среднего уровня с флагманским экраном. Он доступен в трех расцветках — зеленый, голубой и черный. Мы уже рассказывали подробно об устройстве в нашем обзоре.
Напомним, HONOR X9a получил 6,67-дюймовый AMOLED-экран с частотой 120 Гц. За производительность отвечают чип Snapdragon 695, 6 ГБ оперативной памяти и накопитель ёмкостью 128 ГБ.
В качестве основной камеры используется тройная система с разрешением главного модуля на 64 МП. Автономную работу устройству обеспечивает аккумулятор на 5100 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт, которая идет в комплекте. Стоимость HONOR X9a в период новогодних праздников составит от 22 990 р. (до 8 января).
Планшет HONOR Pad 8
Отличный вариант для развлечений — полистать соцсети, пообщаться в мессенджерах, посмотреть YouTube, послушать подкасты и поиграть в простенькие игры. У планшета приятный дизайн и 8 динамиков для объемного звука. Подробнее о гаджете вы сможете узнать из нашего обзора.
Напомним, HONOR Pad 8 оснащается 12-дюймовым IPS-экраном. В качестве аппаратной платформы используется чип Snapdragon 680, 6 ГБ оперативной памяти и накопитель на 128 ГБ.
Автономную работу планшету обеспечивает аккумулятор ёмкостью 7250 мАч. На HONOR Pad 8 до 25 декабря действует специальное предложение — стоимость от 23 990 р.
Планшет HONOR Pad X9 LTE
HONOR Pad X9 LTE — доступный планшет со сбалансированным набором характеристик. Гаджет доступен в двух конфигурациях — с накопителем на 64 или 128 ГБ. Подробнее с ним мы знакомили вас в нашем обзоре.
Напомним, это еще один планшет для развлечений в нашей подборке, но который можно брать с собой в поездки, благодаря наличию модуля LTE. HONOR Pad X9 LTE оснащен IPS-экраном с диагональю 11,5 дюйма. Внутри чип Snapdragon 685 и 4 ГБ оперативной памяти, а также имеется поддержка карточек microSD ёмкостью до 1 ТБ.
Планшет получил аккумулятор ёмкостью 7250 мАч. До 25 декабря HONOR Pad X9 LTE можно приобрести за 19 999 р.
Смартфон HONOR 90
Замыкает нашу подборку смартфон из среднего ценового диапазона с основной камерой на 200 МП. Подробнее с его характеристиками и нашими впечатлениями вы можете ознакомиться в обзоре, а полистать много фотографий в отдельном материале.
Тем не менее стоит напомнить, смартфон оснащается 6,7-дюймовым немерцающим AMOLED-экраном с загнутыми краями. Частота обновления составляет 120 Гц. В качестве аппаратной платформы используется чип Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, 8 ГБ оперативной памяти и накопитель на 256 ГБ. Разрешение фронтальной камеры — 50 МП.
Автономную работу смартфону обеспечивает аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт, которая, к слову, идет в комплекте. С 26 декабря по 8 января стоимость HONOR 90 составит от 39 990 р.
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105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12 корпус 20, этаж 5 пом. II ком.3
ИНН 7707548740
Реклама
ООО «ЭЛКО РУС»
ИНН: 5024177951
erid: 4CQwVszH9pWvJHxownE