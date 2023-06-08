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Выпущен компьютер, который выглядит как обычная клавиатура. Он уже есть на AliExpress!
Александр Кузнецов —
Китайская компания Shenzhen Xunlong Software выпустила обновлённую версию мини-компьютера Orange Pi 800. Новинка стоит почти столько же, сколько прошлогодняя версия, но получила увеличенный в два раза объём встроенной памяти и дополнительный USB-порт.
Компьютер Orange Pi 800 заключён в клавиатуру с габаритами 286×122×24 мм и весит 385 г без учёта внешнего блока питания. Он построен на базе 6-ядерного 64-битного процессора Rockchip RK3399 и оснащён 4 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4, eMMC-накопителем на 128 ГБ, слотом для карты памяти формата microSD, модулями Wi-Fi и Bluetooth, портами USB Type-C, USB Type-A, HDMI и D-Sub (VGA), а также гигабитный Ethernet-портом и аналоговым 3,5-мм аудиоразъёмом.
Изображение с Orange Pi 800 можно вывести на монитор или телевизор, поддерживается разрешение вплоть до 4K. В качестве операционной системы используется собственная разработка производителя на базе Android 12 — OrangePi OS. Эта платформа совместима с приложениями и играми, созданными для Android.
Orange Pi 800 продаётся на AliExpress. Напрямую от производителя и без лишних наценок этот компьютер стоит около 10 тысяч рублей.
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