Выпущен мини-ноутбук с древней начинкой. Идеально для запуска старых игр и программ

На AliExpress появился миниатюрный ноутбук с начинкой, которая использовалась в персональных компьютерах несколько десятилетий назад. В нём установлен процессор Intel 8088, видеочип IBM-CGA, 640 килобайт памяти и 16-цветный дисплей с разрешением 640×200 пикселей.Опционально можно попросить установить процессор Intel D8087, более продвинутую звуковую карту OPL2 или OPL3 с чипом Yamaha YMF262-M (как в Sound Blaster 2.0) и слот расширения ISA для подключения различной периферии (например, жёсткого диска). По умолчанию в ноутбуке используется операционная система DOS версии 6.1, но при желании можно поставить Windows 3.0. Габариты ноутбука в закрытом состоянии 24×15×3 см, он питается от 12-вольтового адаптера.Для чего может пригодиться такой странный гаджет? Например, для запуска ретро-игр или очень старых программ. В эмуляторе они работают нестабильно, а старые компьютеры, способные запускать их, очень громоздкие, страшные и либо полуживые, либо стоят приличных денег. Этот ноутбук тоже недёшев, но гораздо более компактный и менее прожорливый.