Выпущен ноутбук с Windows 95 для истинных ценителей ретро

Александр




На AliExpress появился в продаже ноутбук Retroid Pocket 386. Он выглядит как привет из далёкого прошлого, хотя на самом деле это модель 2024 года.

Pocket 386 может работать с DOS, Windows 3.11 или Windows 95, поэтому на нём можно без эмуляторов запускать старые программы и игры. Он обладает цветным 7-дюймовым IPS-экраном с разрешением 800×480 пикселей, процессором Intel 386SX с тактовой частотой 40 МГц, 8 МБ оперативной памяти, заменяемой видеокартой, звуковой картой OPL3 (Yamaha YMF262-M), слотом для накопителя CF-Card в режиме IDE, портами PS/2, D-Sub (VGA) и USB, 3,5-мм аудиовыходом, а также аккумулятором ёмкостью 4000 мА·ч. Разработчики предусмотрели некое подобие тачпада — для навигации вместо мыши можно пользоваться кнопками со стрелками. В прошлом подобные ноутбуки были массивными и тяжёлыми, но не Pocket 386. Габариты этого устройства составляют всего 21×12×3 см.



Retroid Pocket 386 можно купить на AliExpress. Производитель предупреждает, что по умолчанию на ноутбук устанавливается Windows 3.11,  а если требуется апгрейд до Windows 95, нужно предупредить его заранее до отправки товара.
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Комментарии

+165
horizon
На работе в 2004 году был наут на wndows 95, я на нет программировал мини атс. Хорошая была машинка, дискеты были. Дисплей был в 1000 раз хуже современных. Но работал стабильно. Потом его укурали из машины...
51 минуту назад
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