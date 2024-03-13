Выпущен роутер для гиков: крутая начинка, ничего лишнего и низкая цена





В продаже появился роутер Banana Pi, выпущенный энтузиастами, связанными с разработкой открытой прошивки OpenWRT. Он обладает неплохой начинкой и приличным дизайном, лишён всякого проприетарного мусора и при этом стоит намного дешевле конкурентов. Купить его уже можно на AliExpress.



Главная фича Banana Pi, само собой — прошивка OpenWRT со множеством настроек и твиков, а также поддержкой мини-приложений, любое из которых при желании можно установить или удалить. Роутер обладает двухъядерным процесором Triductor TR6560 на базе ARM Cortex-A9 с тактовой частотой 1,2 ГГц, 512 МБ оперативной памяти стандарта DDR3 и накопителем на 128 МБ. У него также есть WAN-порт и три LAN-порта с гигабитной пропускной способностью. Скорость обмена данными через модуль Wi-Fi 6 в диапазоне 2,4 ГГц достигает 573,5 Мбит/с, а в диапазоне 5 ГГц до 2401 Мбит/с. Максимальная дальность сигнала — 160 метров.



Роутер Banana Pi продаётся на AliExpress у разных продавцов. Мы нашли наиболее выгодное предложение — за 4129 рублей с бесплатной доставкой. При добавлении в корзину выберите вариант EU power supply, чтобы продавец отгрузил версию, совместимую с российскими розетками без переходника.





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