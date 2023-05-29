Выпущена Яндекс Станция Макс для фанатов «Короля и Шута». Всем может не хватить

Артем
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На колонке нанесен Шут — символ панк-рок группы, и автографы Горшка и Князя. Количество специзданий строго ограничено.

Выпуск лимитированной версии Яндекс Станция Макс приурочена к 35-летию группы «Король и Шут» и выпускается ограниченным тиражом — всего 400 экземпляров. Колонки не появятся в розничных магазинах, купить их можно только на Яндекс Маркете по цене 39 990 рублей. 

Панк-гаджет представлен только в черном варианте. На матерчатом кожухе сверху нанесен логотип группы в цвете, а чуть ниже её название и автографы лидеров группы — Михаила Горшенёва и Андрея Князева.

К сожалению, голосовым помощником осталась «Алиса». Голос Горшка или Князя звучал бы интереснее в таком издании.

Купить лимитированную версию Яндекс Станцию Макс «Король и Шут»
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