Выпущены недорогие смартфоны Poco X6 и M6 Pro. По таким ценам у них просто нет конкурентов

Poco X6 5G
В Poco X6 5G установлен AMOLED-экран диагональю 6,67 дюйма с разрешением 2712×1220 пикселей и частотой обновления 120 Гц, процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen2 со встроенным 5G-модемом, 8 или 12 ГБ оперативной памяти, накопитель на 256 или 512 ГБ, модули Wi-Fi 5, GPS и Bluetooth 5.2, а также аккумулятор ёмкостью 5100 мА·ч с 67-ваттной зарядкой. Основная камера тройная (64 + 8 + 2 Мп), а фронтальная камера делает снимки с разрешением 16 Мп.
Poco X6 5G стоит приблизительно от 20 до 26 тысяч рублей с учётом скидочного купона от магазина Hong Kong Goldway Store на AliExpress.
Poco M6 Pro
В Poco M6 Pro используется AMOLED-экран диагональю 6,67 дюйма с разрешением 2400×1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц, процессор MediaTek Helio 99, 8 или 12 ГБ оперативной памяти, накопитель на 256 или 512 ГБ, модули Wi-Fi 5, GPS и Bluetooth 5.2, а также аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч с 67-ваттной зарядкой. Основная камера тройная (64 + 8 + 2 Мп), а фронтальная камера снимает с разрешением 16 Мп.
Poco M6 Pro стоит приблизительно от 16,5 до 19,5 тысяч рублей с учётом скидочного купона от магазина POCO Official Store на AliExpress.
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