Xiaomi 12T Pro с камерой 200 МП отдают со скидкой до 13 тысяч рублей на AliExpress
Артем Фунтиков —
Китайский флагман, получивший топовые характеристики, можно приобрести со скидкой до 13 тысяч рублей.
В начале октября Xiaomi представила премиальную модель смартфона Xiaomi 12T Pro. Теперь глобальную версию девайса можно приобрести на AliExpress. Смартфон получил яркий AMOLED-дисплей на 6,67 дюйма с обновлением 120 Гц, мощный процессор Snapdragon 8+ Gen 1, основную камеру 200 МП и фронталку на 20 МП. На выбор есть варианты 8 и 12 ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти. За автономность отвечает аккумулятор на 5000 мАч, в комплект входит зарядное устройство мощностью 120 Вт.
Для сравнения, Xiaomi 12T Pro в DNS стоит почти 58 тысяч рублей, а на Ozon и Яндекс Маркете в районе 55 тысяч рублей. Цена аналогичного смартфона на AliExpress составляет чуть выше 42 тысяч рублей, что в разы выгоднее конкурентов.
Из отзывов: телефон отличный, на экране пленка сразу с завода, чехол родной вполне хорошего качества и закрывает экран по краям, зарядник ультрамощный, заряжает действительно очень быстро. Камера отличная, звук стерео, очень даже классно звучит. Покупал в день старта продаж, обошёлся он мне примерно в 41тысячу рублей. Продавца рекомендую, телефон тоже. Всем удачи.
Купить Xiaomi 12T Pro на AliExpress
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