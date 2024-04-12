Xiaomi выпустила настольный станок для лазерной гравировки. Только вышел, но уже есть на AliExpress

Александр


Компания Xiaomi на этой неделе представила необычное и очень полезное устройство — Mijia Laser Engraving Machine с модельным номером MJLDJ01FM. Это миниатюрный станок для лазерной гравировки, который почти не занимает место на столе и пригодится для кастомизации различных предметов.

С его помощью можно методом лазерного нагревания наносить рисунки и надписи почти на что угодно: кошельки, визитки, ключницы, коробочки, доски, чехлы для смартфонов и планшетов и многое другое. Он позволяет работать с деревом, пластиком, кожей, бумагами и прочими материалами (даже на продуктах питания), за исключением разве что твёрдых и термостойких (например, стекло или металлы). Этот станок весит примерно 1,1 кг, его мощность всего 3 Вт, а дизайн продуман до мелочей, как у всех устройств Xiaomi Mijia. У него складная конструкция, благодаря чему его можно хранить в ящике стола или перевозить даже в небольшой сумке.



Выжигать вручную не придётся: через специальное мобильное приложение можно выбрать и отредактировать рисунок или надпись, а лазер сам перенесёт его на поверхность той или иной вещи. Это незаменимое устройство мастерит что-нибудь своими руками и хочет оставлять собственный логотип или подпись, а также для тех, кто желает кастомизировать свои вещи, делая из них что-то уникальное.

Mijia Laser Engraving Machine продаётся на AliExpress с бесплатной доставкой в Россию. Не забудьте взять на странице продавца купон для получения скидки.

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ООО «Алибаба.ком (РУ)»
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