Xiaomi представила новый компактный пауэрбанк со встроенным кабелем USB-C. Нашли более мощную модель на AliExpress

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Китайский производитель гаджетов Xiaomi представил новый внешний аккумулятор Mi Pocket Edition Power Bank ёмкостью 10 000 мАч со встроенным кабелем USB Type-C.Новинка поддерживает мощность до 22,5 Вт в оба конца. Согласно официальным спецификациям, пауэрбанк может зарядить флагман Xiaomi 13 1,7 раза, Redmi K60 Pro — 1,4 раза, iPhone 14 — 2 раза, и консоль Nintendo Switch — 1 раз. Помимо встроенного кабеля, в девайсе есть по одному порту USB-A и USB-C для подключения других устройств.К сожалению, для зарядки iPhone придётся носить с собой отдельный кабель или переходник. Пока Xiaomi Pocket Edition Power Bank доступен только в Китае по цене 129 юаней (~1500 рублей).Стоит отметить, что у главного конкурента Xiaomi в этом сегменте — Baseus — есть аналогичные «банки» на 10 000 мАч и 20 000 мАч со встроенным кабелем Lightning или USB-C на выбор. Сейчас их можно купить со скидкой на