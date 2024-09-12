Xiaomi Smart Band 9 и другие товары со скидками в осенней распродаже AliExpress

Георгий
Xiaomi

Кратко: на AliExpress стартовала вторая волна осенней распродажи. Собрали в одной заметке главные разделы и сделали небольшую подборку интересных товаров.

Где искать скидки

AliExpress

Маркетплейс обещает кэшбэк до 5% баллами при оплате по СБП. Также не забывайте проверять наличие купонов у продавцов — они позволяют дополнительно снизить ценник.

Что купить со скидкой

Умный браслет Xiaomi Smart Band 9

Xiaomi

Новинка этого года. Глобальная версия. Гаджет оснащается 1,62-дюймовым AMOLED-экраном. Доступен в четырех расцветках. Предусмотрено более 150 спортивных режимов. Есть мониторинг сна и других показателей здоровья.

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GaN-адаптер Ugreen на 65 Вт

Это, наверное, самая милейшая зарядка этого года. Гаджет оснащается экранчиком, который смайликами отображает состояние. Есть два порта USB-С и один USB-A. Не забудьте взять купончик продавца.

Также Ugreen предлагает другие свои гаджеты со сниженным ценником. Посмотреть их все можно в официальном магазине бренда на площадке AliExpress.

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Настольная царь-зарядка Baseus

Эта штука заменит многочисленные торчащие адаптеры из сетевого удлинителя. Есть стандартная евро-вилка, а также два порта USB-С и два USB-A. Выходная мощность составляет 35 Вт. Также имеется дисплей с индикацией состояния.

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Проектор ThundeaL TDA6

Более 1019 отзывов, а средняя оценка гаджета — 4,7 балла. Проектор работает на Android. Есть поддержка AirPlay для воспроизведения контента с устройств Apple. Пиковая яркость — 18000 люмен. Коэффициент контрастности — 15000:1.

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Наушники Edifier W820NB Plus

Полноразмерная модель с поддержкой системы активного шумоподавления. Есть поддержка кодека LDAC. Время автономной работы составляет до 49 часов без шумодава и до 33 часов с ним. Для беспроводного соединения используется Bluetooth версии 5.2.

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Вертикальный пылесос Roborock Dyad Pro Combo

Есть поддержка влажной уборки. Мощность всасывания составляет 17000 Па. В комплекте идут все необходимые насадки для полноценной уборки. Также предусмотрена система самоочистки и сушки основной щетки.

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ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 7703380158
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