Xiaomi Smart Band 9 и другие товары со скидками в осенней распродаже AliExpress

Кратко: на AliExpress стартовала вторая волна осенней распродажи. Собрали в одной заметке главные разделы и сделали небольшую подборку интересных товаров.
Где искать скидки
- Главная страница распродажи
- Горящие товары
- Низкая цена
- Выгодные находки
- Быстро и выгодно
- Кроссовки Li-Ning
- Распродажа Xiaomi
- Горячие новинки Realme
- Новинки смартфонов
- Новинки для дома
Маркетплейс обещает кэшбэк до 5% баллами при оплате по СБП. Также не забывайте проверять наличие купонов у продавцов — они позволяют дополнительно снизить ценник.
Что купить со скидкой
Умный браслет Xiaomi Smart Band 9
Новинка этого года. Глобальная версия. Гаджет оснащается 1,62-дюймовым AMOLED-экраном. Доступен в четырех расцветках. Предусмотрено более 150 спортивных режимов. Есть мониторинг сна и других показателей здоровья.
Узнать стоимость и приобрести
GaN-адаптер Ugreen на 65 Вт
Также Ugreen предлагает другие свои гаджеты со сниженным ценником. Посмотреть их все можно в официальном магазине бренда на площадке AliExpress.
Узнать стоимость и приобрести
Настольная царь-зарядка Baseus
Узнать стоимость и приобрести (с купоном еще дешевле)
Проектор ThundeaL TDA6
Узнать стоимость и приобрести
Наушники Edifier W820NB Plus
Узнать стоимость и приобрести
Вертикальный пылесос Roborock Dyad Pro Combo
Узнать стоимость и приобрести
Реклама
ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 7703380158