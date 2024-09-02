«Яндекс Маркет» открыл предзаказы на iPhone 16. Заранее платить не нужно





Пользователи «Яндекс Маркете» теперь могут оформить предзаказ на iPhone 16. Чтобы узнать о появлении смартфонов на маркетплейсе первым, нужно оставить заявку на сайте — вносить оплату или покупать сертификат не потребуется. Благодаря предзаказу, можно своевременно получить подробную информацию о новых моделях и их цене, что позволит принять решение о покупке.



Модельный ряд и характеристики новой линейки, а также дата официального старта продаж станут известны во время презентации Apple, которая запланирована на 9 сентября. В этот же день эта информация появится на сайте «Яндекс Маркете». А ещё к заказу станут доступны чехлы, защитные стекла и аксессуары для новых моделей iPhone от Commo — собственного бренда «Яндекса».



Перед тем как оставить заявку на предзаказ, покупателю нужно войти в личный кабинет в приложении или на сайте. В день старта мировых продаж он получит от «Маркета» пуш-уведомление, с помощью которого можно будет перейти на страницу для покупки смартфонов. Перейти на сайт предзаказа можно через поисковую строку на сайте Маркета. Например, вбить запрос «предзаказ айфона» или просто iPhone 16. Это можно сделать и в разделе «Электроника», кликнув на баннер «Не пропустите релиз новинок».



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