«Яндекс» выпустил металлические планшеты. Отличная и недорогая альтернатива iPad

Александр


«Яндекс» расширил ассортимент устройств, выпускаемых под собственными брендами — в «Маркете» появилось несколько моделей планшетов Lunnen Ground с экранами диагональю 10,4 и 11 дюймов. Они недорогие, но красивые и обладают приличными характеристиками.

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Характеристики Lunnen Ground 11

  • Экран IPS диагональю 10,4 дюйма с разрешением 2000×1200 пикселей
  • Процессор Unisoc T616 с тактовой частотой 2000 МГц
  • Оперативная память 4 или 6 ГБ
  • Накопитель 128 ГБ + слот для карты памяти
  • Основная камера 8 Мп
  • Фронтальная камера 5 Мп
  • Аккумулятор 7000 мА·ч с зарядкой через USB Type-C
  • Операционная система Android 14
  • Корпус металлический
  • Связь: 2 х SIM (4G), Wi-Fi 802.11b/g/n/ac, Bluetooth 5.0

Характеристики Lunnen Ground 11

  • Экран IPS диагональю 11 дюймов с разрешением 2000×1200 пикселей
  • Процессор Unisoc T616 с тактовой частотой 2000 МГц
  • Оперативная память 6 или 8 ГБ
  • Накопитель 256 ГБ + слот для карты памяти
  • Основная камера 13 Мп
  • Фронтальная камера 8 Мп
  • Аккумулятор 7000 мА·ч с зарядкой через USB Type-C
  • Операционная система Android 14
  • Корпус металлический
  • Связь: 2 х SIM (4G), Wi-Fi 802.11b/g/n/ac, Bluetooth 5.0


Планшеты стоят от 10 до 15,5 тысяч рублей. Возможна покупка в сплит с разделением платежей на несколько частей, а за отзыв о товаре начисляют 500 бонусов, которые можно потратить на последующие покупки.



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ООО «ЯНДЕКС»
ИНН: 7736207543
erid: 25H8d7vbP8SRTvJ4Q27doN
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Комментарии

Volnorez Uraganov
+26
Volnorez Uraganov
на счет альтернативы айпаду это точно нет , и вот думаю если я в китае закажу партию чего то электронного с экраном могу ли я то же всем говорить что вот мол какую штуку я произвожу ?
2 часа назад в 17:43
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tellurian
+2149
tellurian
Ждём обзор. Процессор новый, я не слышал про такой.
Как себя ведёт в повседневном режиме?
Кино, игры, онлайн.
44 минуты назад
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