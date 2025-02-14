«Яндекс» выпустил металлические планшеты. Отличная и недорогая альтернатива iPad

«Яндекс» расширил ассортимент устройств, выпускаемых под собственными брендами — в «Маркете» появилось несколько моделей планшетов Lunnen Ground с экранами диагональю 10,4 и 11 дюймов. Они недорогие, но красивые и обладают приличными характеристиками.
Характеристики Lunnen Ground 11
- Экран IPS диагональю 10,4 дюйма с разрешением 2000×1200 пикселей
- Процессор Unisoc T616 с тактовой частотой 2000 МГц
- Оперативная память 4 или 6 ГБ
- Накопитель 128 ГБ + слот для карты памяти
- Основная камера 8 Мп
- Фронтальная камера 5 Мп
- Аккумулятор 7000 мА·ч с зарядкой через USB Type-C
- Операционная система Android 14
- Корпус металлический
- Связь: 2 х SIM (4G), Wi-Fi 802.11b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
Характеристики Lunnen Ground 11
- Экран IPS диагональю 11 дюймов с разрешением 2000×1200 пикселей
- Процессор Unisoc T616 с тактовой частотой 2000 МГц
- Оперативная память 6 или 8 ГБ
- Накопитель 256 ГБ + слот для карты памяти
- Основная камера 13 Мп
- Фронтальная камера 8 Мп
- Аккумулятор 7000 мА·ч с зарядкой через USB Type-C
- Операционная система Android 14
- Корпус металлический
- Связь: 2 х SIM (4G), Wi-Fi 802.11b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
Планшеты стоят от 10 до 15,5 тысяч рублей. Возможна покупка в сплит с разделением платежей на несколько частей, а за отзыв о товаре начисляют 500 бонусов, которые можно потратить на последующие покупки.
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ООО «ЯНДЕКС»
ИНН: 7736207543
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