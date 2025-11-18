«Яндекс» выпустил «Станцию 3» — с улучшенным звуком и работой без интернета

«Яндекс» представил третье поколение хаба для умного дома — умную колонку «Станция 3». Устройство получило серьёзные обновления: более мощный звук, расширенную функциональность умного дома и новые световые эффекты.
Мощность динамиков увеличилась с 30 до 50 Вт, а количество излучателей выросло до пяти: три среднечастотника и два сабвуфера. Технология Room Correction автоматически корректирует звучание с учётом акустики помещения. Колонки можно объединять в стереопары и многокомнатные аудиосистемы.
Умный дом
Главное нововведение — работа с устройствами, поддерживающими протоколы Zigbee и Matter, по Wi-Fi без подключения к интернету. Также появился анализатор звуков: колонка реагирует на хлопки (включает свет и выключает) и плач ребёнка (запускает колыбельную).
Дисплей и освещение
Вернулся LED-дисплей, показывающий время, погоду и эквалайзер. На задней панели добавлена эмбиент-лента с 12 диодами и шестью режимами: «Лава-лампа», «Северное сияние», «Светомузыка» и другие.
Цена и доступность
«Станция 3» доступна на «Яндекс Маркете» в чёрном, сером и фиолетовом цветах по цене от 24 682рублей.
Реклама
ООО «ЯНДЕКС»
ИНН: 7736207543
erid: 25H8d7vbP8SRTvJ4Q27doN