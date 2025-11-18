Top.Mail.Ru

«Яндекс» выпустил «Станцию 3» — с улучшенным звуком и работой без интернета

Александр


«Яндекс» представил третье поколение хаба для умного дома — умную колонку «Станция 3». Устройство получило серьёзные обновления: более мощный звук, расширенную функциональность умного дома и новые световые эффекты.

Звуковая система

Мощность динамиков увеличилась с 30 до 50 Вт, а количество излучателей выросло до пяти: три среднечастотника и два сабвуфера. Технология Room Correction автоматически корректирует звучание с учётом акустики помещения. Колонки можно объединять в стереопары и многокомнатные аудиосистемы.

Умный дом

Главное нововведение — работа с устройствами, поддерживающими протоколы Zigbee и Matter, по Wi-Fi без подключения к интернету. Также появился анализатор звуков: колонка реагирует на хлопки (включает свет и выключает) и плач ребёнка (запускает колыбельную).

Дисплей и освещение

Вернулся LED-дисплей, показывающий время, погоду и эквалайзер. На задней панели добавлена эмбиент-лента с 12 диодами и шестью режимами: «Лава-лампа», «Северное сияние», «Светомузыка» и другие.

Цена и доступность

«Станция 3» доступна на «Яндекс Маркете» в чёрном, сером и фиолетовом цветах по цене от 24 682рублей.


Комментарии

–6
Uragan
Чего мелочиться — делайте ценник как на iPhone..
Сегодня в 16:09
+329
просто дед
А когда уже Алису обновят до адекватного уровня. На фоне текущих ИИ она конечно полное дно. По крайней мере у меня (станция Мах)
2 часа назад в 17:42
