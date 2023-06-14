«Яндекс» выпустил стильные беспроводные наушники по приятной цене

Фото: Яндекс
Гаджет работает с iOS и Android-устройствами, имеет прочный металлический корпус и приятный минималистичный дизайн.
Наушники Commo Hover Earbuds разработанные в «Яндексе» пополнили линейку мобильных аксессуаров бренда. Вкладыши размещаются горизонтально, благодаря чему кейс выглядит компактно и не будет выпирать в кармане. Металлический зарядный футляр защитит гаджет от падения. С торца расположены светодиодные индикаторы для определения уровня заряда. На левом наушнике нанесена пометка — чтобы не перепутать местами. Также из функций отмечается вызов голосового ассистента и регулировка громкости.
Подключение к смартфону осуществляется по Bluetooth 5.2 и происходит мгновенно даже на расстоянии 10 метров. Устройство получило популярные кодеки AAC и SBC, а также aptX и aptxHD для воспроизведения звука в высоком разрешении.
Купить Commo Hover Earbuds от 2 990 р.