«Яндекс» выпустил стильные беспроводные наушники по приятной цене

Артем
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Фото: Яндекс
Гаджет работает с iOS и Android-устройствами, имеет прочный металлический корпус и приятный минималистичный дизайн.

Наушники Commo Hover Earbuds разработанные в «Яндексе» пополнили линейку мобильных аксессуаров бренда. Вкладыши размещаются горизонтально, благодаря чему кейс выглядит компактно и не будет выпирать в кармане. Металлический зарядный футляр защитит гаджет от падения. С торца расположены светодиодные индикаторы для определения уровня заряда. На левом наушнике нанесена пометка — чтобы не перепутать местами. Также из функций отмечается вызов голосового ассистента и регулировка громкости.

Подключение к смартфону осуществляется по Bluetooth 5.2 и происходит мгновенно даже на расстоянии 10 метров. Устройство получило популярные кодеки AAC и SBC, а также aptX и aptxHD для воспроизведения звука в высоком разрешении.
Емкость аккумулятора наушников составляет 40 мА·ч. Этого хватает на 5,5 часа прослушивания. Заряжаются по кабелю USB-C за 1 час, а вместе с кейсом на 300 мА·ч за 2 часа. На выбор есть два цвета: серый и молочный.

Купить Commo Hover Earbuds от 2 990 р.
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Комментарии

art
+4
art
хм... а разве это не наушники от Monster SuperSilm AirLinks ???
56 минут назад
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