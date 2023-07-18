«Яндекс» выпустил свой самый большой «умный» телевизор с Алисой

Диагональ новинки — 55 дюймов. Как и другие модели «Яндекса», телевизор имеет высокое контрастное разрешение и качественный звук.
Дизайн телевизора лаконичный и впишется в любой интерьер. Тонкие рамки в связке с большой диагональю дарят максимальное погружение при просмотре. 4К-изображение с контрастностью 5000:1 обеспечивает высокое качество картинки, а два динамика суммарной мощностью 24 Вт выдают мощный стереозвук. Если этого мало, есть оптический вход, для подключения акустической системы или саундбара.
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По воздуху можно подключиться через Bluetooth или Wi-Fi. Из физических портов имеются AV-вход, Ethernet, три входа HDMI, два USB, и слот CI/CI+ для спутниковой антенны.