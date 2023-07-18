«Яндекс» выпустил свой самый большой «умный» телевизор с Алисой

Артем
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Диагональ новинки — 55 дюймов. Как и другие модели «Яндекса», телевизор имеет высокое контрастное разрешение и качественный звук.

Дизайн телевизора лаконичный и впишется в любой интерьер. Тонкие рамки в связке с большой диагональю дарят максимальное погружение при просмотре. 4К-изображение с контрастностью 5000:1 обеспечивает высокое качество картинки, а два динамика суммарной мощностью 24 Вт выдают мощный стереозвук. Если этого мало, есть оптический вход, для подключения акустической системы или саундбара. 

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По воздуху можно подключиться через Bluetooth или Wi-Fi. Из физических портов имеются AV-вход, Ethernet, три входа HDMI, два USB, и слот CI/CI+ для спутниковой антенны. 
Управлять гаджетом можно с пульта ДУ или через встроенного голосового помощника Алису. Новинка уже доступна на «Яндекс Маркете» 36 990 рублей. Для тех, кому такие габариты экрана велики, есть модели поменьше, на 50 и 43 дюйма. В качестве подарка «Яндекс» дарит три месяца подписки «Плюс».
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Источник:
Rozetked
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Комментарии

kardigan
+3086
kardigan
Кто нибудь имеет тв от Яндекс? Как они в использовании?
2 часа назад в 14:06
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+1
AID_001318.7fd7dc87cba54e23af2c6a55756d2b1e.0642
Как ни включишь, постоянно просит установить обновление. А ставится оно минут 10. Подзаколёбывает это.
час назад в 15:07
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