«Яндекс» выпустил три GaN-зарядки. Их уже можно купить





На «Яндекс Маркете» расширил ассортимент, продающихся под его торговой маркой Commo, и выпустил три зарядных устройства на базе GaN (то есть с элементами из нитрида галлия, которые обеспечивают более высокую мощность в компактном корпусе). Миниатюрная зарядка обладает одним портом и поддерживает 35 Вт, а у двух крупных зарядок по четыре порта и мощность 100 Вт.



Commo 35W Mini Charger



Commo 100W Key Charger



Commo 100W Station Charger



«Яндекс Маркет» предоставляет гарантию на эти зарядки сроком 12 месяцев, что может свидетельствовать об их высокой надёжности. Они поддерживают разные варианты передачи энергии в зависимости от порта, к которому подключен заряжаемый гаджет. При желании можно заряжать или питать одновременно несколько устройств (смартфоны, планшеты, ноутбуки, наушники, смарт-часы и т. д.), энергия распределяется между ними.



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ООО "ЯНДЕКС"

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