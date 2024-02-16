«Яндекс» выпустил три GaN-зарядки. Их уже можно купить

На «Яндекс Маркете» расширил ассортимент, продающихся под его торговой маркой Commo, и выпустил три зарядных устройства на базе GaN (то есть с элементами из нитрида галлия, которые обеспечивают более высокую мощность в компактном корпусе). Миниатюрная зарядка обладает одним портом и поддерживает 35 Вт, а у двух крупных зарядок по четыре порта и мощность 100 Вт.
Commo 35W Mini Charger
Commo 100W Key Charger
Commo 100W Station Charger
«Яндекс Маркет» предоставляет гарантию на эти зарядки сроком 12 месяцев, что может свидетельствовать об их высокой надёжности. Они поддерживают разные варианты передачи энергии в зависимости от порта, к которому подключен заряжаемый гаджет. При желании можно заряжать или питать одновременно несколько устройств (смартфоны, планшеты, ноутбуки, наушники, смарт-часы и т. д.), энергия распределяется между ними.
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ООО "ЯНДЕКС"
ИНН: 7736207543
Erid: 25H8d7vbP8SRTvJ4Q27doN
Почему то не хочется связываться с яндексом в плане покупки каких либо устройств, в пору уже от кинопоиска отказываться, приложение на телеке самсунг просто ублюдский лагучий кусок г0вна, установил лампу, к черту этот яндекс, в руках наших специалистов ему чет все плохеет и плохеет
5 минут назад
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