И как мы жили без этого раньше?! Попробовал функцию «Друзья на карте» от 2ГИС: обзор

«Друзья на карте» — функция в 2ГИС, которая позволяет обмениваться местоположением с близкими людьми. Она доступна в приложении геосервиса на iOS и Android.
Мы попробовали функцию в деле и спешим поделиться впечатлениями. Если кратко, «Друзья на карте» дополняют интересным образом наше повседневное общение и помогают решать организационные вопросы. А теперь обо всём по порядку и с подробностями.
Как включитьОткрываем вкладку «Друзья» и авторизуемся там любым удобным способом, а затем предоставляем разрешение на трансляцию геопозиции всегда. Теперь можно добавлять друзей. На выбор доступно пять способов приглашения друга для обмена геопозицией:
- По ссылке — её можно отправить любым удобным способом в мессенджере или соцсетях
- Сделать Бамп — нужно активировать эту штуку и потрясти два смартфона (с активированной функцией Друзей) рядом
- Из телефонной книги — найти друга по номеру телефону
- Из ВКонтакте — пригласить друга из вашего профиля VK
- QR-код — его можно показать на экране или отправить сообщением
Мы с женой выбрали обмен ссылками через телегу. При нажатии на такой линк открывается приложение 2ГИС с предложением добавиться в друзья. Поэтому без вашего подтверждения никто не сможет смотреть за вашими перемещениями. Жмём подтверждения и смотрим, что будет происходить дальше.
Как работаетПосле подтверждения значок друга начинает отображаться на карте. Перемещения можно видеть в реальном времени.
Есть кнопка для быстрого отображения друга на карте. Можно настроить пуш-уведомления — сервис сообщит, когда пользователь придет в определенное место или покинет его. Удобно, когда договорились встретиться в кофейне, приехал раньше и чтобы не тратить время на ожидание забежал в книжный рядом. Уведомление оповестит, что друг уже в назначенном месте и можно спокойно выдвигаться навстречу. Помимо этого, можно, к примеру, получить уведомления, когда жена вышла с работы или ребёнок вернулся домой из школы.
Также имеется интерактивный элемент. Друзьям на карте можно отправлять стикеры. Таким образом можно намекнуть на совместное посещение какого-либо места. Можно использовать наклейку «ГО!», если хочешь кого-то поторопить. Большинство стикеров доступны сразу, а дополнительные можно разблокировать, приглашая друзей. Мелочь, а приятная штука.
Стикеры можно использовать и просто для развлечения. К примеру, покидаться в опаздывающих друзей «какашками».
При желании можно скрыть свою геопозицию на карте. Для этого нужно в разделе «Друзья на карте» нажать значок шестеренки и выбрать опцию «Скрыться от друзей». На указанный период времени можно скрыться как от всех друзей, так и от кого-то конкретного – например, если готовите другу сюрприз.
В настройках функции «Друзья на карте» доступны следующие возможности:
- Отображение друзей — показывает ваших друзей на карте всегда или только на соответствующей вкладке
- Эффекты движения — появляются, когда пользователь идет или едет. Рядом с аватаркой появляется «огненный» хвост и указание скорости, с которой перемещается друг
- Скрыться от друзей — настройки приватности, позволяющие скрываться от всех сразу или выбранных пользователей
- Статус — показывает, где находится друг – дома, на работе, в кафе или на шопинге и тд
Личный опытЯ тестировал новую фишку 2ГИС с женой. Мы частенько договариваемся где-нибудь вместе пересечься, чтобы посетить какое-нибудь место или отправиться домой. В таком сценарии приходится постоянно транслировать в Telegram сообщения «вышел из дома», «поднимаюсь из метро», «подхожу».
С функцией «Друзья на карте» в 2ГИС можно лишний раз не отвлекаться на смартфон во время передвижения. Добавили друг друга на карту и в любой момент можно посмотреть за процессом перемещения без вопросов «ну, что, ты там где» и ответов «да уже бегу».
Также отметим, что в 2ГИС карты с высокой детализацией объектов, а это позволяет лучше ориентироваться в городе.
Какие еще есть полезные способы примененияПомимо упрощения процесса встречи в том или ином месте, а также и всего общения по этому поводу, в «Друзьях на карте» вижу еще несколько полезных применений.
С её помощью можно присматривать за пожилыми людьми. Это важно. Особенно если есть в семье бабушка или дедушка, которые часто перемещаются загород, например, на дачу в летний период. Можно заглянуть на карту и увидеть, что пожилые родственники вернулись с дачи домой. Значит, можно заскочить и навестить их.
Также при помощи «Друзей на карте» можно присмотреть за детьми-подростками. С помощью новой фишки на карте вы сможете убедиться, что ребенок доехал на тренировку или пришел из школы.
Удобно решать и организационные вопросы. Если вдруг поехали на дачу большой компанией и забыли что-то купить, можно посмотреть, где находятся опаздывающие и попросить заскочить в магазин по пути.
Что в итоге
Функция «Друзья на карте» не заменит привычного общения голосом или текстом. Однако новая возможность значительно дополняет, расширяет, а местами и упрощает повседневную коммуникацию.
Оказалось полезно видеть местонахождение близкого человека в любой удобный тебе момент и не тревожить его лишний раз вопросом «Ты где?». Таким образом удобно договариваться о встречах и просто поддерживать отношения новым способом.
Попробуйте функцию «Друзья на карте» сами, а затем расскажите свои впечатления нам в комментариях. Переходите по ссылке и активируйте функцию в 2ГИС.
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