И как мы жили без этого раньше?! Попробовал функцию «Друзья на карте» от 2ГИС: обзор

Георгий
ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ
2ГИС

«Друзья на карте» — функция в 2ГИС, которая позволяет обмениваться местоположением с близкими людьми. Она доступна в приложении геосервиса на iOS и Android. 

Мы попробовали функцию в деле и спешим поделиться впечатлениями. Если кратко, «Друзья на карте» дополняют интересным образом наше повседневное общение и помогают решать организационные вопросы. А теперь обо всём по порядку и с подробностями.

Как включить

Открываем вкладку «Друзья» и авторизуемся там любым удобным способом, а затем предоставляем разрешение на трансляцию геопозиции всегда. Теперь можно добавлять друзей. На выбор доступно пять способов приглашения друга для обмена геопозицией:
  • По ссылке — её можно отправить любым удобным способом в мессенджере или соцсетях
  • Сделать Бамп — нужно активировать эту штуку и потрясти два смартфона (с активированной функцией Друзей) рядом
  • Из телефонной книги — найти друга по номеру телефону
  • Из ВКонтакте — пригласить друга из вашего профиля VK
  • QR-код — его можно показать на экране или отправить сообщением
2ГИС

Мы с женой выбрали обмен ссылками через телегу. При нажатии на такой линк открывается приложение 2ГИС с предложением добавиться в друзья. Поэтому без вашего подтверждения никто не сможет смотреть за вашими перемещениями. Жмём подтверждения и смотрим, что будет происходить дальше.

Как работает

После подтверждения значок друга начинает отображаться на карте. Перемещения можно видеть в реальном времени. 

2ГИС

Есть кнопка для быстрого отображения друга на карте. Можно настроить пуш-уведомления — сервис сообщит, когда пользователь придет в определенное место или покинет его. Удобно, когда договорились встретиться в кофейне, приехал раньше и чтобы не тратить время на ожидание забежал в книжный рядом. Уведомление оповестит, что друг уже в назначенном месте и можно спокойно выдвигаться навстречу. Помимо этого, можно, к примеру, получить уведомления, когда жена вышла с работы или ребёнок вернулся домой из школы.

2ГИС

Также имеется интерактивный элемент. Друзьям на карте можно отправлять стикеры. Таким образом можно намекнуть на совместное посещение какого-либо места. Можно использовать наклейку «ГО!», если хочешь кого-то поторопить. Большинство стикеров доступны сразу, а дополнительные можно разблокировать, приглашая друзей. Мелочь, а приятная штука.

2ГИС

Стикеры можно использовать и просто для развлечения. К примеру, покидаться в опаздывающих друзей «какашками».

При желании можно скрыть свою геопозицию на карте. Для этого нужно в разделе «Друзья на карте» нажать значок шестеренки и выбрать опцию «Скрыться от друзей». На указанный период времени можно скрыться как от всех друзей, так и от кого-то конкретного – например, если готовите другу сюрприз.

2ГИС

В настройках функции «Друзья на карте» доступны следующие возможности:
  • Отображение друзей — показывает ваших друзей на карте всегда или только на соответствующей вкладке
  • Эффекты движения — появляются, когда пользователь идет или едет. Рядом с аватаркой появляется «огненный» хвост и указание скорости, с которой перемещается друг
  • Скрыться от друзей — настройки приватности, позволяющие скрываться от всех сразу или выбранных пользователей
  • Статус — показывает, где находится друг –  дома, на работе, в кафе или на шопинге и тд

Личный опыт

Я тестировал новую фишку 2ГИС с женой. Мы частенько договариваемся где-нибудь вместе пересечься, чтобы посетить какое-нибудь место или отправиться домой. В таком сценарии приходится постоянно транслировать в Telegram сообщения «вышел из дома», «поднимаюсь из метро», «подхожу».

С функцией «Друзья на карте» в 2ГИС можно лишний раз не отвлекаться на смартфон во время передвижения. Добавили друг друга на карту и в любой момент можно посмотреть за процессом перемещения без вопросов «ну, что, ты там где» и ответов «да уже бегу».

Также отметим, что в 2ГИС карты с высокой детализацией объектов, а это позволяет лучше ориентироваться в городе.

Какие еще есть полезные способы применения

Помимо упрощения процесса встречи в том или ином месте, а также и всего общения по этому поводу, в «Друзьях на карте» вижу еще несколько полезных применений.

С её помощью можно присматривать за пожилыми людьми. Это важно. Особенно если есть в семье бабушка или дедушка, которые часто перемещаются загород, например, на дачу в летний период. Можно заглянуть на карту и увидеть, что пожилые родственники вернулись с дачи домой. Значит, можно заскочить и навестить их.

Также при помощи «Друзей на карте» можно присмотреть за детьми-подростками. С помощью новой фишки на карте вы сможете убедиться, что ребенок доехал на тренировку или пришел из школы.

Удобно решать и организационные вопросы. Если вдруг поехали на дачу большой компанией и забыли что-то купить, можно посмотреть, где находятся опаздывающие и попросить заскочить в магазин по пути.

Что в итоге

2ГИС

Функция «Друзья на карте» не заменит привычного общения голосом или текстом. Однако новая возможность значительно дополняет, расширяет, а местами и упрощает повседневную коммуникацию.

Оказалось полезно видеть местонахождение близкого человека в любой удобный тебе момент и не тревожить его лишний раз вопросом «Ты где?». Таким образом удобно договариваться о встречах и просто поддерживать отношения новым способом. 

Попробуйте функцию «Друзья на карте» сами, а затем расскажите свои впечатления нам в комментариях. Переходите по ссылке и активируйте функцию в 2ГИС.

Реклама
ООО «ДубльГИС»
ИНН 5405276278
erid: F7NfYUJCUneP2znuqq4d
2
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
«2ГИС» представил детальные 3D-модели семи кремлей — самых популярных в поиске на картах
2ГИС выпустил реалистичные карты парков — с 3D-моделями аттракционов
В сервис 2ГИС добавили нейросети

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

tellurian
+1948
tellurian
У вас два айфона. Если объединились в семью, тоже можно смотреть друг за другом.
Сегодня в 14:58
#
kardigan
+3739
kardigan tellurian
Работает на айфоне очень плохо. Местоположение долго не меняется. Попробуем 2гис
2 часа назад в 16:10
#
YABLOKOFON
+305
YABLOKOFON kardigan
Айфон заряд экономит при определённых условиях он в реальном времени показывает
час назад в 16:56
#
YABLOKOFON
+305
YABLOKOFON
Просто был более удобный и крутой зенли. Но он помер, остальные аналоги выжирают акб, а локатор только на эппле
час назад в 16:54
#

Читайте также