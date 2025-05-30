Обзор Acer Aspire C27-195ES: моноблок для работы и учебы





Мы продолжаем знакомиться с устройствами Acer и делиться с вами подробностями. У нас на тесте побывал моноблок Aspire C27-195ES — это универсальный компьютер формата «все-в-одном», который может занять очень много ниш: от ПК со стойки администратора до домашнего устройства для любителей минималистичных сетапов. Мы продолжаем знакомиться с устройствами Acer и делиться с вами подробностями. У нас на тесте побывал моноблок Aspire C27-195ES — это универсальный компьютер формата «все-в-одном», который может занять очень много ниш: от ПК со стойки администратора до домашнего устройства для любителей минималистичных сетапов. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Содержание

Технические характеристики

Экран: IPS, 27 дюймов, разрешение 1920 × 1080 точек, яркость 250 нит

Процессор: Intel Core Ultra 7 155U, 12 ядер, 14 потоков, до 4,8 ГГц

Графика: Intel Arc встроенная

Оперативная память: 16 ГБ DDR5 5600 МГц с возможностью расширения до 32 ГБ

Хранилище: 512 ГБ M.2 2280 Nvme с возможностью расширения до 2 ТБ

Беспроводные интерфейсы: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4

Веб-камера: 5 МП, Full HD

Разъемы: USB 2.0, 3 USB 3.2, USB-C, 3,5 мм, HDMI, LAN (RJ-45)

Габариты: 612,5 × 445,52 × 37,3 мм

Вес: 4 кг

Комплектация и дизайн

Комплектные аксессуары: клавиатура и мышь

Экран

Звук и веб-камера

Железо и производительность

Что в итоге

Достойную для офисного класса производительность с возможностью апгрейда

Большой экран в нашей тестовой конфигурации

Оптимальный набор разъемов

Хорошую эргономику

Актуальные беспроводные интерфейсы

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ИНН 5047152336

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Начинаем с комплектации. В коробке: моноблок, подставка, блок питания, клавиатуры, мышь и документация.Сборка устройства интуитивно понятная. Вам понадобится крестовая отвертка. У нас на извлечение содержимого коробки и сборку ушло около 15 минут. Ножка вставляется в подставку и там фиксируется двумя винтами, а затем она защелкивается в специальный паз на задней поверхности моноблока. Здесь и требуются отвертка — закрутить четыре винта для фиксации. После этого подключаем блок питания и Acer Aspire C27-195ES готов к использованию.Моноблок выполнен в белом цвете, а ножка и подставка — серебристые. В собранном состоянии устройство выглядит лаконично и на первый взгляд возникает ощущение, что перед нами обычный монитор.В верхней части по центру нанесен логотип бренда. Посередине на небольшом выступе размещены отверстия динамиков и системы охлаждения.Блок разъемов для удобного доступа слега смещен влево от ножки. Общую картину портят черные заводские наклейки. Впрочем, их можно отклеить и устройство будет радовать глаз своим белым корпусом.Высота и угол наклона подставки регулируются. Можно подобрать комфортное положение для работы с моноблоком в зависимости от его размещения. К слову, на тыльной стороне ножки имеется фиксатор для проводов.Если смотреть на Acer Aspire C27-195ES спереди становится сразу понятно, что производитель старался максимально придерживаться концепции минимализма, поэтому здесь сложно выделить какие-либо лишние и отвлекающие детали. По бокам максимально тонкие рамки, в верхней расположено отверстие веб-камеры со шторкой, а на нижней по центру нанесен логотип бренда.На нижнем торце по центру производитель разместил кнопку питания. Слева от нее в небольшом углублении расположен порт USB-A для быстрого доступа. Его очень удобно использовать для различных аксессуаров, которые приходится часто отключать и подключать, например, для внешних накопителей.В целом дизайн Acer Aspire C27-195ES — это классика и минимализм. Этот моноблок отлично впишется в любой интерьер, будь то офисный опенспейс или гостиная.В комплекте с моноблоком идут клавиатура и мышь. Они подключаются к устройству по радиоканалу с помощью USB-ресивера. С одной стороны такой метод считается стабильнее, с другой — в отличие от Bluetooth-переферии придется постоянно держать занятым один порт USB. Хорошо, что с их количеством нет проблем у Acer Aspire C27-195ES.Клавиатура и мышь белого цвета в тон корпуса. Аксессуары работают от батареек и тут снова получается ситуация «с палкой о двух концах». Встроенные аккумуляторы позволяет забыть о сменных источниках питания. В случае разрядки просто подключаешь мышь и клавиатуру проводом на ночь, а утром снова используешь их в беспроводном режиме. Впрочем, благодаря конструкции со съемными источниками питания можно не переживать о «здоровье» встроенных аккумуляторов. К слову, никто не мешает использовать аккумуляторные батареи пальчикового формата — при желании такие можно найти с разъемом USB-C для подзарядки.Комплектная клавиатура — полноразмерная с цифровым блоком, это значительно упрощает работу с таблицами и базами данных. Функциональные кнопки совмещены с рядом F-клавиш. Такое решение позволило сделать клавиатуру компактнее.Ход клавиш средней длинны, а расстояние между ними можно назвать оптимальным. К сожалению, отсутствует подсветка и ножки для регулировки угла наклона.Мышь компактная, такие зачастую приобретаются в комплект к ноутбукам, чтобы не занимать много пространства. Форма показалась удобной, но не для рук с длинными пальцами. У клавиш приятный, отчетливый и негромкий клик. По бокам имеются текстурированные вставки для улучшенного хвата.Как понятно из обозначения модели, у нас на тесте моноблок с 27-дюймовым экраном. Однако надо отметить, что в модельный ряд также входит устройство с диагональю 23,8 дюйма.Дисплей выполнен по технологии IPS с матовой поверхностью. Его разрешение составляет 1920 × 1080 точек.Поскольку сценарии моноблока подразумевают стационарное использование, максимальной яркости в 250 нит хватает под любое искусственное освещение. Также стоит похвалить хорошие углы обзора. Для снижения нагрузки на зрение в темное время имеется технология Acer BlueLightShield.К цветопередаче претензий не возникло. Поскольку, в моноблоке используется IPS-экран, цвета и оттенки получаются естественными.Встроенная акустическая система представлена парой динамиков. У нее хороший запас громкости. По качеству звучания акустики будет вполне достаточно для просмотра видео и прослушивания подкастов.Напомним, в верхней рамке встроена веб-камера на 5 МП со шторкой. Особо чувствительные к своей конфиденциальности пользователи смогут закрыть глазок объектива.Камера довольно качественная. Во всяком случае, качество картинки и ее детализация не вызывает нареканий. Мы проверили ее в самых актуальных мессенджерах и платформах для видеоконференций.В качестве аппаратной платформы используются процессор Intel Core Ultra 7 155U, 16 ГБ оперативной памяти типа DDR5 5600 МГц и накопитель на 512 ГБ. Производитель предусмотрел возможность апгрейда, а это значит, что вы можете расширить объем оперативки (до 32 гигов) и хранилища (до 2 ТБ).Протестировали ноутбук в Cinebench, CrystalDiskMark и Geekbench. Скриншоты с результатами — ниже.По итогу искусственных тестов и наших личного опыта использования Acer Aspire C27-195ES получается крепким представителем «офисного» класса. Запаса производительности с головой хватит для работы с документами (текст, таблицы, презентации), обработки RAW-фото, а также манипуляций с растровой графикой в условном Photoshop.К выходу этого обзора, стоимость Acer Aspire C27-195ES начинается от 70 999 рублей в зависимости от конфигурации. За свой прайс устройство предлагает приятный дизайн без необходимости задумываться, а куда-бы еще впихнуть ящик системного блока.Устройство получило ряд преимуществ, среди которых выделяем:Из минусов можно выделить, что как придирчивый пользователь предпочел бы Bluetooth-клавиатуру и желательно на механике. Впрочем, аксессуары всегда можно подобрать отдельно, а самое главное, что в комплекте уже идут клавиатура и мышь, которые позволяют сразу приступить к работе.