Обзор Acer ES Series 3 MAX: легкий городской электросамокат на каждый день

Георгий
ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ
Acer ES Series 3 MAX

Электросамокаты взяли тренд на утяжеление. Устройства становятся больше: увеличивается радиус колес и растет дорожный просвет. В городских реалиях для повседневного использования хочется держать под рукой что-то не слишком громоздкое — самокат, который не займет половину прихожей. Acer ES Series 3 MAX AES203 как раз из этой серии.  

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Содержание

Технические характеристики

  • Цвет: черный
  • Материал: алюминий
  • Максимальная нагрузка: 120 кг
  • Максимальная мощность двигателя: 350 Вт
  • Максимальная скорость: 25 км/ч
  • Максимальный запас хода: 40 км
  • Привод: передний
  • Аккумулятор: 10 000 мАч
  • Амортизаторы: спереди и сзади
  • Расположение тормоза: в заднем колесе
  • Тип тормоза: механический дисковый, электрический
  • Тип шин: пневматические
  • Диаметр колес: 10 дюймов
  • Защита: IPX4
  • Габариты: 550 × 1110 × 1215 мм
  • Вес: 15 кг

Комплектация и сборка

Acer ES Series 3 MAX поставляется в большой прямоугольной коробке. Внутри: самокат, зарядное устройство, четыре болта, ключ-шестигранник для сборки и документация.

Сборка очень простая. Процесс занимает всего три этапа: достать самокат из коробки, разложить рулевую стойку и прикрутить руль четырьмя болтами. Сразу после этого устройство готово к работе.

Внешний вид и конструкция

На первый взгляд рама Acer ES Series 3 MAX показалась добротной и прочной. Впрочем, тщательно проверить это можно только длительной эксплуатацией — необходимо откатать хотя бы один сезон. Увы, столько времени в запасе у нас нет.

Acer ES Series 3 MAX AES203

Вес самоката составляет примерно 15 кг. На нем можно доехать на метро, сложить, взять с собой, продолжить свой путь в подземке и не надорваться. Еще один из вариантов — можно вызвать такси и закинуть Acer ES Series 3 MAX в сложенном виде в багажник.

Переходим к рулевой стойке. Высота показалась оптимальной для моего роста. Сам руль получил привычное расположение элементов. В центре расположен дисплей, а под ним — функциональная клавиша. Он включает самокат и активирует подсветку. 

Acer ES Series 3 MAX AES203

На левой рукоятке разместились рычаги тормоза и звонка. Чуть ближе к дисплею имеется фиксатор для транспортировки самоката в сложенном состоянии. Переключатель управления электроприводом размещен на правой рукоятке. Он получил привычную конструкцию и активируется нажатием большого пальца. Рулевые рукоятки оснащены резиновыми насадками. Они обеспечивают качественный хват — руки во время поездок не скользят.

На экране отображается важная для движения информация: скорость, уровень заряда аккумулятора, скоростной режим и индикатор подсветки. Показатели на дисплее хорошо видно в любое время суток.

Acer ES Series 3 MAX AES203

Несмотря на класс повседневного самоката, Acer ES Series 3 MAX получил довольно крупную платформу для ног. Мне с моим 45-м размером обуви было вполне комфортно во время поездок.

Acer ES Series 3 MAX AES203

На левой стороне платформы ближе к переднему колесу разместилось отверстие зарядного разъема. Его защищает резиновый колпачок. Ближе к середине платформы имеется складная ножка для парковки самоката.

Acer ES Series 3 MAX AES203

Передняя вилка — гидравлическая. Она-то и выполняет основную амортизацию во время езды. Однако стоит отметить, что на заднем колесе имеются пружинные амортизаторы, которые дополнительно смягчают поездку.
Прямо над передней вилкой разместился фонарь. У него хорошая яркость — достаточно для темного времени суток. Также я использовал его во время тестирования в туманную погоду. В заднее крыло встроена габаритная подсветка, которая также выполняет роль стоп-сигнала. 

Поездки

Максимальная нагрузка для самоката — 120 кг. Важно учитывать это при выборе устройства.

Acer ES Series 3 MAX AES203

Мощность электродвигателя составляет 350 Вт. Он способен разгонять самокат до 25 км/ч. Впрочем, важно понимать, что максимальная скорость сильно зависит от веса райдера и уклона дорожного полотна. По ровной дорожке я без проблем разгонялся до  25 км/ч.

Переключатель скорости сам по себе плавный. Однако его работа зависит от ваших потребностей. Для ровной прогулочной езды плавно притапливаем рычажок, а если надо быстро набрать скорость, например, перед подъемом — резко прожимаем переключатель вниз и электросамокат сразу отреагирует.

Acer ES Series 3 MAX AES203

Есть возможность ограничить максимальную скорость, включив «эко-режим». В таком случае самокат не будет превышать 10 км/ч. Можно использовать в особо людных местах.

Также предусмотрен круиз-контроль. Для его активации необходимо удерживать переключатель скорости в одном положении чуть больше 5 секунд. Сразу после его включения скорость зафиксируется и будет удерживаться. Этот режим можно использовать для прогулочной езды по длинным и прямым дорожкам, где пешеходный трафик не плотный. 
Поездки в целом мягкие и приятные. Самокат хорошо справляется с небольшими перепадами, вроде невысоких бордюров. Также Acer ES Series 3 MAX вполне хорошо себя проявил при переходе с асфальта на плотный гравий.

Автономность и запас хода

Заявленный запас хода составляет 40 км. Однако чтобы в него вписаться, скорее всего, нужны какие-то идеальные условия. Мне полностью заряженной батареи хватало в среднем на 35-38 км.

Acer ES Series 3 MAX AES203

Емкость аккумулятора составляет 10 000 мАч. На зарядку комплектным адаптером уходит в среднем около 5 часов.

Что в итоге

Acer ES Series 3 MAX AES203 — комфортный представитель городских электросамокатов на каждый день. На нем удобно добираться от дома до работы, а также просто использовать в качестве прогулочного транспорта. Конструкция и материалы оставили приятные впечатления, а также понравились мягкие поездки, которые характерны для наиболее тяжелых моделей.

Acer ES Series 3 MAX AES203

Среди преимуществ выделяем:
  • Хороший запас хода
  • Максимальную скорость до 25 км/ч
  • Мягкие пневматические шины
  • Удобный рулевой хват
  • Комфортную платформу для ног
Таким самокатом приятно пользоваться без заморочек. Выехал из квартиры, заехал в лифт, без напряга преодолел все порожки, а при необходимости сложил транспорт и продолжил свой путь на метро или в автомобиле.

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Комментарии

Aspard
+677
Aspard
"Исследование: почти весь рунет ненавидит самокатчиков".

пять минут спустя

"Купите самокат, он вообще шикарный".
Вчера в 19:04
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tellurian
+2418
tellurian
Цена от 32000₽.
Вчера в 19:18
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+277
paradox
Непонятный бренд. Проще AOVO M365 Pro купить или LUX. Бренд проверенный временем и самокаты хорошие за свои деньги.
Вчера в 21:33
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