Обзор Acer ES Series 3 MAX: легкий городской электросамокат на каждый день

Электросамокаты взяли тренд на утяжеление. Устройства становятся больше: увеличивается радиус колес и растет дорожный просвет. В городских реалиях для повседневного использования хочется держать под рукой что-то не слишком громоздкое — самокат, который не займет половину прихожей. Acer ES Series 3 MAX AES203 как раз из этой серии.
Содержание
- Технические характеристики
- Комплектация и сборка
- Внешний вид и конструкция
- Поездки
- Автономность и запас хода
- Итоги
Технические характеристики
- Цвет: черный
- Материал: алюминий
- Максимальная нагрузка: 120 кг
- Максимальная мощность двигателя: 350 Вт
- Максимальная скорость: 25 км/ч
- Максимальный запас хода: 40 км
- Привод: передний
- Аккумулятор: 10 000 мАч
- Амортизаторы: спереди и сзади
- Расположение тормоза: в заднем колесе
- Тип тормоза: механический дисковый, электрический
- Тип шин: пневматические
- Диаметр колес: 10 дюймов
- Защита: IPX4
- Габариты: 550 × 1110 × 1215 мм
- Вес: 15 кг
Комплектация и сборкаAcer ES Series 3 MAX поставляется в большой прямоугольной коробке. Внутри: самокат, зарядное устройство, четыре болта, ключ-шестигранник для сборки и документация.
Сборка очень простая. Процесс занимает всего три этапа: достать самокат из коробки, разложить рулевую стойку и прикрутить руль четырьмя болтами. Сразу после этого устройство готово к работе.
Внешний вид и конструкцияНа первый взгляд рама Acer ES Series 3 MAX показалась добротной и прочной. Впрочем, тщательно проверить это можно только длительной эксплуатацией — необходимо откатать хотя бы один сезон. Увы, столько времени в запасе у нас нет.
Вес самоката составляет примерно 15 кг. На нем можно доехать на метро, сложить, взять с собой, продолжить свой путь в подземке и не надорваться. Еще один из вариантов — можно вызвать такси и закинуть Acer ES Series 3 MAX в сложенном виде в багажник.
Переходим к рулевой стойке. Высота показалась оптимальной для моего роста. Сам руль получил привычное расположение элементов. В центре расположен дисплей, а под ним — функциональная клавиша. Он включает самокат и активирует подсветку.
На левой рукоятке разместились рычаги тормоза и звонка. Чуть ближе к дисплею имеется фиксатор для транспортировки самоката в сложенном состоянии. Переключатель управления электроприводом размещен на правой рукоятке. Он получил привычную конструкцию и активируется нажатием большого пальца. Рулевые рукоятки оснащены резиновыми насадками. Они обеспечивают качественный хват — руки во время поездок не скользят.
Несмотря на класс повседневного самоката, Acer ES Series 3 MAX получил довольно крупную платформу для ног. Мне с моим 45-м размером обуви было вполне комфортно во время поездок.
На левой стороне платформы ближе к переднему колесу разместилось отверстие зарядного разъема. Его защищает резиновый колпачок. Ближе к середине платформы имеется складная ножка для парковки самоката.
Передняя вилка — гидравлическая. Она-то и выполняет основную амортизацию во время езды. Однако стоит отметить, что на заднем колесе имеются пружинные амортизаторы, которые дополнительно смягчают поездку.
ПоездкиМаксимальная нагрузка для самоката — 120 кг. Важно учитывать это при выборе устройства.
Мощность электродвигателя составляет 350 Вт. Он способен разгонять самокат до 25 км/ч. Впрочем, важно понимать, что максимальная скорость сильно зависит от веса райдера и уклона дорожного полотна. По ровной дорожке я без проблем разгонялся до 25 км/ч.
Переключатель скорости сам по себе плавный. Однако его работа зависит от ваших потребностей. Для ровной прогулочной езды плавно притапливаем рычажок, а если надо быстро набрать скорость, например, перед подъемом — резко прожимаем переключатель вниз и электросамокат сразу отреагирует.
Есть возможность ограничить максимальную скорость, включив «эко-режим». В таком случае самокат не будет превышать 10 км/ч. Можно использовать в особо людных местах.
Также предусмотрен круиз-контроль. Для его активации необходимо удерживать переключатель скорости в одном положении чуть больше 5 секунд. Сразу после его включения скорость зафиксируется и будет удерживаться. Этот режим можно использовать для прогулочной езды по длинным и прямым дорожкам, где пешеходный трафик не плотный.
Автономность и запас ходаЗаявленный запас хода составляет 40 км. Однако чтобы в него вписаться, скорее всего, нужны какие-то идеальные условия. Мне полностью заряженной батареи хватало в среднем на 35-38 км.
Емкость аккумулятора составляет 10 000 мАч. На зарядку комплектным адаптером уходит в среднем около 5 часов.
Что в итогеAcer ES Series 3 MAX AES203 — комфортный представитель городских электросамокатов на каждый день. На нем удобно добираться от дома до работы, а также просто использовать в качестве прогулочного транспорта. Конструкция и материалы оставили приятные впечатления, а также понравились мягкие поездки, которые характерны для наиболее тяжелых моделей.
Среди преимуществ выделяем:
- Хороший запас хода
- Максимальную скорость до 25 км/ч
- Мягкие пневматические шины
- Удобный рулевой хват
- Комфортную платформу для ног
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