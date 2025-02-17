Большие кнопки! Обзор трех новых серий мобильных телефонов Acer: Disco, Twist и Jive

Кому нужен мобильный телефон в 2025 году? Такое устройство может стать первым средством связи для ребенка, когда еще рано погружаться в цифровой мир мессенджеров и соцсетей. Также мобильный телефон остается отличным выбором для пожилых людей, которые отдают предпочтение в первую очередь базовой функциональности и удобству использования.
Компания Acer привезла в Россию три серии мобильных телефонов: Disco, Twist и Jive. Мы опробовали их все в деле и готовы поделиться подробностями.
Acer DiscoНачинаем с самой стильной серии, в которую вошли три мобильных телефона: Disco DS35, Disco DS24 и Disco DS17. Различаются модели экранами, габаритами, камерой и аккумуляторами.
Комплектация: мобильный телефон, инструмент для извлечения лотка сим-карты, зарядное устройство с неразъемным кабелем и документация. Все устройства выполнены в форм-факторе моноблок. Расцветка — темно-серая. Грани телефонов — прямые. Спинка изготовлена из глянцевого пластика, на ней по центру нанесен логотип бренда. В верхнем левом углу расположен прямоугольный блок основной камеры. По дизайну серия Disco напоминает смартфоны.
Для зарядки используется USB-C, он расположен на нижнем торце. Рядом с ним имеется разъём 3,5 мм для подключения проводных наушников и отверстие микрофона.
На левой грани устройств разместился лоток для двух nanoSIM и карты памяти microSD (до 32 ГБ). Он извлекается комплектным инструментом, который почти в два раза длиннее привычного смартфонного.
Габариты и вес устройств:
- Disco DS35: 150 × 63 × 9,5 мм, 130 г
- Disco DS24: 128 × 53 × 9,5 мм, 96 г
- Disco DS17: 120 × 49 × 9,5 мм, 80 г
- Disco DS35: 3,5 дюйма, 320 × 480
- Disco DS24: 2,4 дюйма, 240 × 320
- Disco DS17: 1,7 дюйма, 128 x 160
Прямо под дисплеем располагается блок кнопок. Здесь типичный набор в сочетании с четырехпозиционной клавишей для навигации по меню и подтверждения действий. У все физических элементов управления четкий ход без люфта. Нажатия клавиш сопровождаются приятным щелчком.
Размер клавиш и шрифта на них довольно крупный независимо от габарита модели. Есть подсветка.
Меню шустрое. Все элементы на экране крупные и хорошо читаются. Набор элементов следующий: контакты, сообщения, вызовы, настройки, инструменты, мультимедиа, календарь, калькулятор и радио. К слову о последнем, радиостанции можно слушать без подключения проводной гарнитуры.
В подменю инструменты спрятаны: фонарик, файл-менеджер, будильник, читалка электронных книг и игра «Змейка». В разделе мультимедиа: камера, галерея, плеер и диктофон. Все устройства серии Disco получили поддержку Bluetooth версии 2.0.
Камеры:
- Disco DS35: 2 МП
- Disco DS24: 0,3 МП
- Disco DS17: 0,08 МП
Разрешение камер хватает для сохранения важно информации, например, расписания или какого-нибудь объявления.
Динамики громкие — разговор, звонок, а также воспроизведение радиостанций слышны хорошо. Во всех моделях серии используется мощный вибромотор.
Также модели различаются объемом батареи:
- Disco DS35: 1800 мАч (до 480 мин. в режиме разговора)
- Disco DS24: 1300 мАч (до 300 мин. в режиме разговора)
- Disco DS17: 700 мАч (до 168 мин. в режиме разговора)
Acer TwistСамая яркая и автономная серия, в которую вошли две модели: Twist TW35 и Twist TW24. Как и в предыдущем случае, устройства отличаются друг от друга габаритами, экранами, камерами и аккумуляторами. Комплектация: мобильный телефон, зарядное устройство и документация.
Мобильные телефоны представлены в светло-зеленой расцветке. Это моноблоки с закругленными краями. Они получили конструкцию со съемной крышкой, которая позволяет менять аккумулятор. Под батареей находятся слоты для двух nanoSIM и карты памяти microSD (до 32 ГБ).
На задней поверхности разместилась круглая площадка основной камеры с отверстиями под динамик и вспышку. На нижнем торце — USB-C и 3,5 мм для проводной гарнитуры.
За счет закругленных краев мобильные телефоны серии Twist приятнее лежат в руке. Напомню, что они различаются габаритами:
- Twist TW35: 149 × 61 × 14,5 мм, 140 г
- Twist TW24: 127 × 53 × 14.5 мм, 110 г
- Twist TW35: 3,5 дюйма, 320 × 480
- Twist TW24: 2,4 дюйма, 240 x 320
По своим характеристикам экраны не отличаются от предыдущего модельного ряда — они также яркие и четкие. Под дисплеями располагается цифровой блок. В предыдущем случае клавиши были островного типа, а здесь они расположены «слитно». У всех кнопок приятный ход с мягким щелчком. Размер клавиш и шрифта на них довольно крупный. Для навигации по меню используется четырехпозиционная клавиша в форме кольца.
Меню и набор инструментов во всех сериях используются одинаковые. Также имеется возможность прослушивания радио без подключения гарнитуры. В отличие от предыдущей серии, устройства серии Twist получили Bluetooth версии 2.1.
Помимо яркого дизайна, отличительная черта серии Twist — хорошая автономность. Мобильные телефоны оснащаются аккумуляторами:
- Twist TW35: 3000 мАч (до 600 минут в режиме разговора)
- Twist TW24: 2500 мАч (до 500 минут в режиме разговора)
Acer JiveУстройства этой серии получили самые крупные кнопки, а еще их нажатие сопровождается голосовым оповещением — это полезная функция для людей со слабым зрением. В модельный ряд вошли: Jive JV32 и Jive JV24.
Мобильные телефоны серии Jive получили корпуса из софт-тач пластика, которые покрашены в черный цвет. Рамка серебристая. В моделе Jive JV32 установлена IPS-матрица, что обеспечивает наибольшую яркость экрану, отличное решение для пожилых людей.
Еще одна отличительная фишка устройств серии Jive — большая красная кнопка SOS. Она расположена на спинке прямо под камерой. Кнопка предоставляет быстрый доступ к списку экстренных номеров, куда можно добавить телефоны близких родственников.
На нижних торцах расположены разъемы 3,5 мм для проводной гарнитуры и USB-C.
- Jive JV32: 143,5 × 63 × 14,2 мм, 126 г.
- Jive JV24: 126 × 54 × 12,2 мм, 94 г.
- Jive JV32: 3,2 дюйма, технология IPS, 240 × 320
- Jive JV24: 2,4 дюйма, 240 x 320
Меню мобильных телефонов Jive не отличается от двух предыдущих случаев. Оно работает быстро и без подлагиваний.
Аккумуляторы:
- Jive JV32: 1800 мАч (до 360 мин. в режиме разговора)
- Jive JV24: 1700 мАч (до 350 мин. в режиме разговора)
Что в итогеКазалось бы, что в 2025 году смартфоны заняли рынок целиком. Однако мобильные телефоны сохраняют свою актуальность, поскольку для них имеются повседневные сценарии. Отметим, что продажи кнопочных телефонов в России составляют более пяти миллионов штук в год.
В качестве одного из таких сценариев можно обозначить цифровой детокc. Бывают ситуации, когда смартфон отбирает слишком много времени и нужно ограничить своё пребывание в сети. К примеру, это может быть вылазка на природу в компании близких друзей. Мобильный телефон поможет оставаться на связи и в то же время не будет оттягивать внимание на проверку бесконечных новостных лент.
Среди преимуществ всех трех серий мобильных телефонов Acer:
- Крупные кнопки с подсветкой
- Большой выбор габаритов (можно подобрать под маленькую или крупную руку), в том числе размеров экрана
- Хорошая автономность, а также в сериях Twist и Jive съемные крышки, позволяющие менять аккумуляторы
- Bluetooth — позволяет передавать файлы и подключать беспроводные наушники
- Порт USB-С для зарядки
- Разъемы 3,5 мм для проводной гарнитуры
- Все телефоны имеют слот для двух сим-карт и карт памяти
- FM-радио можно слушать без подключения наушников
- Зарядное устройство идет в комплекте
- Презентабельный внешний вид устройств и качественная упаковка
- Disco DS35: от 3990 р.
- Disco DS24: от 2990 р.
- Disco DS17: от 2490 р.
- Twist TW35: от 3990 р.
- Twist TW24: от 2990 р.
- Jive JV32: от 3690 р.
- Jive JV24: от 2990 р.
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