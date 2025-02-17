Большие кнопки! Обзор трех новых серий мобильных телефонов Acer: Disco, Twist и Jive

Георгий
ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ
Acer

Кому нужен мобильный телефон в 2025 году? Такое устройство может стать первым средством связи для ребенка, когда еще рано погружаться в цифровой мир мессенджеров и соцсетей. Также мобильный телефон остается отличным выбором для пожилых людей, которые отдают предпочтение в первую очередь базовой функциональности и удобству использования.

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Помимо всего вышеперечисленного, есть еще несколько сценариев. Мобильные телефоны используются там, где нужна хорошая автономность. Такие устройства зачастую берутся с собой в длительные походы, а также на охоту и рыбалку, чтобы оставаться на связи и не тратить свое время на ежедневную подзарядку. Кнопочные телефоны широко востребованы курьерами, экспедиторами, врачами, которые постоянно в дороге.

Компания Acer привезла в Россию три серии мобильных телефонов: Disco, Twist и Jive. Мы опробовали их все в деле и готовы поделиться подробностями.

Acer Disco

Начинаем с самой стильной серии, в которую вошли три мобильных телефона: Disco DS35, Disco DS24 и Disco DS17. Различаются модели экранами, габаритами, камерой и аккумуляторами.

Acer

Комплектация: мобильный телефон, инструмент для извлечения лотка сим-карты, зарядное устройство с неразъемным кабелем  и документация. Все устройства выполнены в форм-факторе моноблок. Расцветка — темно-серая. Грани телефонов — прямые. Спинка изготовлена из глянцевого пластика, на ней по центру нанесен логотип бренда. В верхнем левом углу расположен прямоугольный блок основной камеры. По дизайну серия Disco напоминает смартфоны.

Для зарядки используется USB-C, он расположен на нижнем торце. Рядом с ним имеется разъём 3,5 мм для подключения проводных наушников и отверстие микрофона.

Acer

На левой грани устройств разместился лоток для двух nanoSIM и карты памяти microSD (до 32 ГБ). Он извлекается комплектным инструментом, который почти в два раза длиннее привычного смартфонного.

Габариты и вес устройств:
  • Disco DS35: 150 × 63 × 9,5 мм, 130 г
  • Disco DS24: 128 × 53 × 9,5 мм, 96 г
  • Disco DS17: 120 × 49 × 9,5 мм, 80 г
Экраны:
  • Disco DS35: 3,5 дюйма, 320 × 480
  • Disco DS24: 2,4 дюйма, 240 × 320
  • Disco DS17: 1,7 дюйма, 128 x 160
Максимальная яркость обеспечивает комфортную читаемость дисплеям в любых сценариях использования. При необходимости она настраивается с помощью пяти уровней. Также имеется возможность регулировать время перехода дисплея в спящий режим.

Acer

Прямо под дисплеем располагается блок кнопок. Здесь типичный набор в сочетании с четырехпозиционной клавишей для навигации по меню и подтверждения действий. У все физических элементов управления четкий ход без люфта. Нажатия клавиш сопровождаются приятным щелчком.

Размер клавиш и шрифта на них довольно крупный независимо от габарита модели. Есть подсветка.

Acer

Меню шустрое. Все элементы на экране крупные и хорошо читаются. Набор элементов следующий: контакты, сообщения, вызовы, настройки, инструменты, мультимедиа, календарь, калькулятор и радио. К слову о последнем, радиостанции можно слушать без подключения проводной гарнитуры.

В подменю инструменты спрятаны: фонарик, файл-менеджер, будильник, читалка электронных книг и игра «Змейка». В разделе мультимедиа: камера, галерея, плеер и диктофон. Все устройства серии Disco получили поддержку Bluetooth версии 2.0.

Камеры:
  • Disco DS35: 2 МП
  • Disco DS24: 0,3 МП
  • Disco DS17: 0,08 МП
Acer

Разрешение камер хватает для сохранения важно информации, например, расписания или какого-нибудь объявления.

Динамики громкие — разговор, звонок, а также воспроизведение радиостанций слышны хорошо. Во всех моделях серии используется мощный вибромотор.

Acer

Также модели различаются объемом батареи:
  • Disco DS35: 1800 мАч (до 480 мин. в режиме разговора)
  • Disco DS24: 1300 мАч (до 300 мин. в режиме разговора)
  • Disco DS17: 700 мАч (до 168 мин. в режиме разговора)

Acer Twist

Самая яркая и автономная серия, в которую вошли две модели: Twist TW35 и Twist TW24. Как и в предыдущем случае, устройства отличаются друг от друга габаритами, экранами, камерами и аккумуляторами. Комплектация: мобильный телефон, зарядное устройство и документация.

Acer

Мобильные телефоны представлены в светло-зеленой расцветке. Это моноблоки с закругленными краями. Они получили конструкцию со съемной крышкой, которая позволяет менять аккумулятор. Под батареей находятся слоты для двух nanoSIM и карты памяти microSD (до 32 ГБ).

На задней поверхности разместилась круглая площадка основной камеры с отверстиями под динамик и вспышку. На нижнем торце — USB-C и 3,5 мм для проводной гарнитуры.

Acer

За счет закругленных краев мобильные телефоны серии Twist приятнее лежат в руке. Напомню, что они различаются габаритами:
  • Twist TW35: 149 × 61 × 14,5 мм, 140 г
  • Twist TW24: 127 × 53 × 14.5 мм, 110 г
Экраны:
  • Twist TW35: 3,5 дюйма, 320 × 480
  • Twist TW24: 2,4 дюйма, 240 x 320
Acer

По своим характеристикам экраны не отличаются от предыдущего модельного ряда — они также яркие и четкие. Под дисплеями располагается цифровой блок. В предыдущем случае клавиши были островного типа, а здесь они расположены «слитно». У всех кнопок приятный ход с мягким щелчком. Размер клавиш и шрифта на них довольно крупный. Для навигации по меню используется четырехпозиционная клавиша в форме кольца.

Меню и набор инструментов во всех сериях используются одинаковые. Также имеется возможность прослушивания радио без подключения гарнитуры. В отличие от предыдущей серии, устройства серии Twist получили Bluetooth версии 2.1.

Динамики громкие во всех сценариях использования: звонки, воспроизведение музыки и разговоры. Вибрация мощная и хорошо чувствуется даже в просторном кармане.

Помимо яркого дизайна, отличительная черта серии Twist — хорошая автономность. Мобильные телефоны оснащаются аккумуляторами:
  • Twist TW35: 3000 мАч (до 600 минут в режиме разговора)
  • Twist TW24: 2500 мАч (до 500 минут в режиме разговора)
За период тестирования мне так и не удалось высадить их в ноль. Напомню, для зарядки используется разъем USB-C.

Acer Jive

Устройства этой серии получили самые крупные кнопки, а еще их нажатие сопровождается голосовым оповещением — это полезная функция для людей со слабым зрением. В модельный ряд вошли: Jive JV32 и Jive JV24.

Acer

Мобильные телефоны серии Jive получили корпуса из софт-тач пластика, которые покрашены в черный цвет. Рамка серебристая. В моделе Jive JV32 установлена IPS-матрица, что обеспечивает наибольшую яркость экрану, отличное решение для пожилых людей.

Еще одна отличительная фишка устройств серии Jive — большая красная кнопка SOS. Она расположена на спинке прямо под камерой. Кнопка предоставляет быстрый доступ к списку экстренных номеров, куда можно добавить телефоны близких родственников.
Как и в случае с серией Twist, мобильные телефоны Jive получили съемную крышку, которая позволяет менять аккумуляторы. Прямо под батареей расположены слот для двух nanoSIM и карты памяти microSD (до 32 ГБ). 

На нижних торцах расположены разъемы 3,5 мм для проводной гарнитуры и USB-C.
Габариты устройств:
  • Jive JV32: 143,5 × 63 × 14,2 мм, 126 г.
  • Jive JV24: 126 × 54 × 12,2 мм, 94 г.
Экраны:
  • Jive JV32: 3,2 дюйма, технология IPS, 240 × 320
  • Jive JV24: 2,4 дюйма, 240 x 320
Под дисплеями расположен клавишный блок островного типа. Шрифты на кнопках крупные, есть подсветка. Для навигации используется двухпозиционная клавиша.

Меню мобильных телефонов Jive не отличается от двух предыдущих случаев. Оно работает быстро и без подлагиваний.

Acer

Аккумуляторы:
  • Jive JV32: 1800 мАч (до 360 мин. в режиме разговора)
  • Jive JV24: 1700 мАч (до 350 мин. в режиме разговора)

Что в итоге

Казалось бы, что в 2025 году смартфоны заняли рынок целиком. Однако мобильные телефоны сохраняют свою актуальность, поскольку для них имеются повседневные сценарии. Отметим, что продажи кнопочных телефонов в России составляют более пяти миллионов штук в год.

Acer

В качестве одного из таких сценариев можно обозначить цифровой детокc. Бывают ситуации, когда смартфон отбирает слишком много времени и нужно ограничить своё пребывание в сети. К примеру, это может быть вылазка на природу в компании близких друзей. Мобильный телефон поможет оставаться на связи и в то же время не будет оттягивать внимание на проверку бесконечных новостных лент.

Среди преимуществ всех трех серий мобильных телефонов Acer: 
  • Крупные кнопки с подсветкой
  • Большой выбор габаритов (можно подобрать под маленькую или крупную руку), в том числе размеров экрана
  • Хорошая автономность, а также в сериях Twist и Jive съемные крышки, позволяющие менять аккумуляторы
  • Bluetooth — позволяет передавать файлы и подключать беспроводные наушники
  • Порт USB-С для зарядки
  • Разъемы 3,5 мм для проводной гарнитуры
  • Все телефоны имеют слот для двух сим-карт и карт памяти
  • FM-радио можно слушать без подключения наушников
  • Зарядное устройство идет в комплекте
  • Презентабельный внешний вид устройств и качественная упаковка
К выходу этого обзора стоимость мобильных телефонов Acer:
  • Disco DS35: от 3990 р.
  • Disco DS24: от 2990 р.
  • Disco DS17: от 2490 р.
  • Twist TW35: от 3990 р.
  • Twist TW24: от 2990 р.
  • Jive JV32: от 3690 р.
  • Jive JV24: от 2990 р. 
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Комментарии

Dmitriy
+1238
Dmitriy
Был об Acer лучшего мнения, а тут такие поделки, от которых за версту несет АлиБабой...
Вчера в 20:14
#
Вася Вотафаков
+6137
Вася Вотафаков
Интересно что с защитой от влаги. Как бы актуально если брать родственнику или как вариант на природу.
Вчера в 23:39
#
kardigan
+3906
kardigan
Людям преклонного возраста в самый раз.
) в остальном конечно не особо актуально. Хотя у самого вторым есть ксениум . Для оплаты сервисов.
2 часа назад в 09:12
#
tellurian
+2161
tellurian kardigan
Для второй и больше симки удобно использовать есим. Загрузил 3-4 и переключаешь когда нужно. Как вариант.
2 часа назад в 09:29
#
tellurian
+2161
tellurian
Почему много фото всех трёх телефонов только с задней стороны?
2 часа назад в 09:27
#
+104
UpGrade
И ещё ни слова про стандарт связи, 2G, 3G, 4G? Если 4G не поддерживают, то нафиг они такие нужны. 3G уже начали отключать. А на 2G качество голоса так себе. Отца перевёл на телефон с 3G, даже он заметил, что качество связи стало гораздо лучше.
час назад в 10:25
#

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