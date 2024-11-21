Легче ультрабука и с большим OLED-экраном! Обзор Acer Swift Edge 16

Категория ультрабуков эволюционирует. Зачастую это очень тонкие устройства со скромными экранами до 14 дюймов. Мы опробовали в деле Acer Swift Edge 16 — это, если можно так сказать, устройство «гибридного класса», которое получило 16-дюймовый экран и старается не выходить за «ультрабучные» рамки габаритов корпуса.
Комплектация и дизайн: бизнес-класс в строгом силуэтеДля начала, буквально несколько слов о комплектации. Она стандартная. В коробке: ноутбук, зарядник и документация.
Поверхность корпуса — матовая. Сразу возникает ложное ощущение, что оттенок довольно маркий и будет активно собирать следы от рук. Однако в ходе эксплуатации расцветка и поверхность проявили себя практично. Они оказались довольно устойчивы к отпечаткам.
На крышке в верхней части по центру аккуратно нанесен логотип бренда. На нижней поверхности по углам разместились противоскользящие ножки, а также отверстия динамиков и системы охлаждения.
На левой грани ноутбука расположены два порта USB-C, HDMI и USB-A. На правой — USB-A, 3,5 мм для проводной гарнитуры и слот для карт памяти microSD. Здесь же разместились два индикатора состояния. Набор разъемов Acer Swift Edge 16 получился солидным — необходимость в расширении во время тестирования не возникала.
Корпус Acer Swift Edge 16 изготавливается из из магниево-алюминиевого сплава. Несмотря на довольно крупный экран, ноутбук получился тонким и компактным. Габариты устройства составляют 357,6 x 245,9 x 12,95 мм, а вес — 1,23 кг. Такой ноут без проблем поместится в повседневный рюкзак.
Устройства ввода: полный фаршНоутбук получил клавиатуру с числовым блоком. Благодаря этому значительно повышается скорость ввода чисел. Для работы в темное время суток имеется регулируемая подсветка. Она может работать в трех режимах.
Ход клавиш я бы обозначил средней мягкости. Их размер мне показался оптимальным. Сканер отпечатка пальца спрятан в клавишу включения, которая расположена в правом верхнем углу.
Прямо под клавиатурой размещен крупный тачпад. У него приятная матовая поверхность. Пальцы по тачпаду скользят отлично, не оставляя за собой следов.
Экран: сочный OLEDНоутбук оснащен 16-дюймовым OLED-экраном с разрешением 3200 x 2000, частотой обновления 120 Гц и соотношением 16:10. Поверхность — глянцевая. Охват цветового пространства DCI-P3 составляет 100%.
Коэффициент контрастности — 1 000 000:1, что обеспечивает максимальную глубину для темных оттенков. Есть сертификация VESA DisplayHDR True Black 500. В контенте с расширенным динамическим диапазоном дисплей вытягивает максимум деталей в самых светлых и темных областей кадра.
Показатель пиковой яркости составляет 500 нит. На деле могу сказать, что ноутбуком комфортно пользоваться в помещении и на улице.
Дисплей Acer Swift Edge 16 прошел профессиональную калибровку и сертификацию TÜV Rheinland по снижению синего света. Это позволило минимизировать нагрузку на зрение в течение длительного использования устройства.
Во время тестирования приятно удивило, что такой большой экран уместился в довольно компактном корпусе, поскольку я уже успел привыкнуть к тому, что 16-дюймовые модели получаются громоздкими. В целом дисплей оставил хорошие впечатления — картинка получается контрастной и насыщенной, черный цвет по-настоящему глубокий. В этом плане OLED-матрицы дают существенную фору IPS. Также похвалю углы обзора — изображения сохраняет читаемость и правильные оттенки даже при сильных отклонениях.
Производительность: сила AMDВ качестве аппаратной платформы нашей тестовой конфигурации выступает восьмиядерный процессор AMD Ryzen 7 8840U с 16-ю потоками и графика Radeon 780M. Объем оперативной памяти (LPDDR5) составляет 32 ГБ, а емкость накопителя — 1 ТБ.
К сожалению, оперативка распаяна на плате, а значит расширить её не получится. Ругать это решение уже нет смысла, поскольку оно используется почти во всех устройствах аналогичного сегмента. Определенно заслуживает дополнительного «плюсика в карму» наличие свободного слота PCI-E 4.0 x4 M.2 2280, куда можно установить еще один SSD-накопитель и не заморачиваться со внешними хранилищами. Вроде бы и мелочь, но очень приятная, поскольку позволяет значительно масштабировать сценарии использования.
За охлаждение устройства отвечает технология TwinAir с двумя вентиляторами Stereo Ring. Её работа контролируется в приложении AcerSense. Там можно выбирать один из трех доступных режимов: тихий, нормальный или рабочий.
Мы протестировали ноутбук в в Cinebench, CristalDiskMark и Novabench. С результатами бенчмарков вы сможете ознакомиться на скриншотах ниже:
Автономность
Автономную работу ноутбуку обеспечивает аккумулятор на 54 Вт⋅ч. В тесте на просмотр видео полностью заряженная батарея позволяет продержаться до 6,5 часа воспроизведения.
В комплекте с Acer Swift Edge 16 идет адаптер питания мощностью 60 Вт.
Что в итоге
На момент публикации стоимость Acer Swift Edge 16 стартует от 130 000 рублей в зависимости от конфигурации. Прежде всего модель привлекает своим 16-дюймовым OLED-экраном в легком и компактном корпусе. Помимо этого, в преимущества устройства смело записываем: большой набор портов на все случаи жизни, клавиатуру с числовым блоком, крупный тачпад, хорошую производительность с возможностью расширения SSD и достойную автономность.
В итоге получаем универсальный инструмент для работы, учебы и развлечений. При всём вышеперечисленном также есть намёк на бескомпромиссность модели. Поругаться можно разве что на большое количество наклеек по бокам от тачпада.
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