Обзор ноутбука Acer Aspire Lite

Acer Aspire Lite AL15-33P-38AY — тонкий и легкий ноутбук начального уровня для работы и обучения. Внутри достаточно производительности для базовых задач, а снаружи — спокойный экстерьер. А еще у него 15,6-дюймовый экран, клавиатура с цифровым блоком и довольно крупный трекпад. Протестировали новинку и готовы поделиться впечатлениями в этом обзоре.
Содержание
- Технические характеристики
- Дизайн и эргономика
- Устройства ввода
- Экран, веб-камера и звук
- Железо и производительность
- Автономная работа
- Итоги
Технические характеристики
- Процессор: 8-ядерный Intel Core 3 N355 1.9 ГГц (3.9 ГГц, в режиме Turbo)
- Графика: интегрированная, Intel Graphics
- Оперативная память: 16 ГБ DDR5
- Накопитель 512 ГБ M.2 2280
- Экран: 15.6 ", IPS, 1920 × 1080, 60 Гц, матовый, 16:9
- Разъемы: 1 USB-A 2.0, 1 USB-A 3.0, 1 USB-С 3.0, 1 HDMI 1.4, аудиоразъем 3,5 мм
- Веб-камера: 2 МП
- Аккумулятор: 45,6 Вт.ч
- Габариты: 357,8 × 235,6 × 18 мм
- Вес: 1,43 кг
Дизайн и эргономикаДля начала несколько слов о комплекте поставки, он спартанский. Ноутбук поставляется в картонной коробке. Внутри: зарядник и немного документации.
Acer Aspire Lite выполнен в пластиковом корпусе. Дизайн в целом спокойный и лаконичный. Корпус окрашен в титаново-серую расцветку. На крышке сверху по центру нанесен логотип бренда, а снизу — наименование серии.
В силуэте преобладают строгие линии. Внешний вид устройства намекает, что перед нами рабочий инструмент.
На левой грани расположились: проприетарный разъем питания, USB-C, HDMI и USB-A. Справа: еще один USB-A, аудиоразъем 3,5 мм и парочка индикаторов состояния.
Подведем промежуточный итог: Acer Aspire Lite производит впечатление добротного устройства с качественной сборкой — все элементы на своих местах. Какой-либо посторонний люфт и скрипы отсутствуют. Для модели с 15,6-дюймовым экраном ноутбук не выглядит громоздким. Он без проблем помещается в повседневный рюкзак.
Устройства вводаAcer Aspire Lite получил полноразмерную клавиатуру с цифровым блоком. Колпачки клавиш матовые, а еще на них нанесена текстура. А вот подсветка, к сожалению, отсутствует.
Ход клавиш короткий и тихий. На клавиатуре комфортно работать с текстом любого объема. Размер клавиш и расстояние между ними показалось оптимальным.
Прямо под клавиатурой разместился довольно крупный трекпад. У него матовая поверхность, которая обеспечивает хорошее скольжение и практически не собирает следов от рук.
Экран, веб-камера и звукAcer Aspire Lite оснащается 15,6-дюймовым экраном с IPS-матрицей. Разрешение составляет 1920 × 1080, а частота обновления — 60 Гц. Защищает дисплей матовое покрытие.
У экрана довольно хорошие углы обзора и естественная цветопередача. Запаса яркости хватает для комфортной работы в помещении, а на улице под прямыми лучами солнца может быть недостаточно.
В верхнюю рамку над дисплеем по центру встроено отверстие веб-камеры. Её разрешение составляет 2 МП, а при желании вебку можно закрыть специальной «шторкой». Качества камеры вполне достаточно для видеозвонков и конференций.
Акустическая система Acer Aspire Lite представлена парой динамиков. Запас громкости достаточный. Качество встроенной акустики вполне подойдет для прослушивания подкастов и просмотра видео на YouTube. Для кино и музыки придется воспользоваться внешними решениями.
Железо и производительностьВ качестве аппаратной платформы используется 8-ядерный процессор Intel Core 3 N355 1.9 ГГц (3.9 ГГц, в режиме Turbo), 16 ГБ оперативной памяти типа DDR5 и SSD-накопитель на 512 ГБ.
CrystalDiskMark (скорость SSD):
Cinebench (тест производительности):
Geekbench (тест производительности):
Стоит отметить, что система охлаждения работает довольно тихо. В базовых задачах её практически неслышно, а на пиковых нагрузках (в бенчмарках) уровень шума остается на вполне комфортном уровне.
Мощности железа хватает на просмотр интернета, работу в офисных пакетах (текст, таблицы, презентации) и простенькую обработку фотографий. Что касается игр, если сильно хочется, ноут позволит запустить незатейливые тайтлы, которые хорошо оптимизированы и нетребовательны к ресурсам видеокарты. Для понимания, встроенный бенчмарк в Cyberpunk 2077 выдает в среднем 15 FPS с низкими настройками.
Автономная работаАвтономность устройству обеспечивает аккумулятор ёмкостью 45,6 Вт⋅ч. Полностью заряженная батарея обеспечивает в размеренном сценарии (просмотр видео, электронная почта, документы, мессенджеры, браузер) около 5-6 часов автономной работы.
Для зарядки ноутбука используется проприетарный разъем. Мощность комплектного адаптера питания составляет 51,3 Вт.
Что в итоге
Acer Aspire Lite AL15-33P-38AY — тонкий и легкий ноутбук для базовых задач, среди которых тексты, таблицы, презентации, общение, непрофессиональная обработка фото, а также просмотр видео. Средний ценник на устройство в ритейле стартует от 29 990 рублей в зависимости от конфигурации. Таким образом получаем сбалансированный и доступный ноут со своими плюсами и минусами.
Преимущества:
- Приятный дизайн
- Качественная сборка
- Хороший экран
- Клавиатура с цифровым блоком
- Крупный трекпад
- Наличие 8-ядерного процессора в конфигурации
- Достойная автономность
- скромные габариты
- Доступная цена
- Отсутствие подсветки клавиатуры
- Проприетарный разъем для зарядки