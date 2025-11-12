Top.Mail.Ru

Обзор ноутбука Acer Aspire Lite

Георгий
Acer Aspire Lite

 Acer Aspire Lite AL15-33P-38AY — тонкий и легкий ноутбук начального уровня для работы и обучения. Внутри достаточно производительности для базовых задач, а снаружи — спокойный экстерьер. А еще у него 15,6-дюймовый экран, клавиатура с цифровым блоком и довольно крупный трекпад. Протестировали новинку и готовы поделиться впечатлениями в этом обзоре.

Содержание

Технические характеристики

  • Процессор: 8-ядерный Intel Core 3 N355 1.9 ГГц (3.9 ГГц, в режиме Turbo)
  • Графика: интегрированная, Intel Graphics
  • Оперативная память: 16 ГБ DDR5
  • Накопитель 512 ГБ M.2 2280
  • Экран: 15.6 ", IPS, 1920 × 1080, 60 Гц, матовый, 16:9
  • Разъемы: 1 USB-A 2.0, 1 USB-A 3.0, 1 USB-С 3.0, 1 HDMI 1.4, аудиоразъем 3,5 мм
  • Веб-камера: 2 МП
  • Аккумулятор: 45,6 Вт.ч
  • Габариты: 357,8 × 235,6 × 18 мм
  • Вес: 1,43 кг

Дизайн и эргономика

Для начала несколько слов о комплекте поставки, он спартанский. Ноутбук поставляется в картонной коробке. Внутри: зарядник и немного документации.

Acer Aspire Lite

Acer Aspire Lite выполнен в пластиковом корпусе. Дизайн в целом спокойный и лаконичный. Корпус окрашен в титаново-серую расцветку. На крышке сверху по центру нанесен логотип бренда, а снизу — наименование серии.

Acer Aspire Lite

В силуэте преобладают строгие линии. Внешний вид устройства намекает, что перед нами рабочий инструмент.

Acer Aspire Lite

На левой грани расположились: проприетарный разъем питания, USB-C, HDMI и USB-A. Справа: еще один USB-A, аудиоразъем 3,5 мм и парочка индикаторов состояния.

На нижней поверхности у нас имеется набор противоскользящих ножек, решетка системы охлаждения, а также отверстия динамиков.

Acer Aspire Lite

Подведем промежуточный итог: Acer Aspire Lite производит впечатление добротного устройства с качественной сборкой — все элементы на своих местах. Какой-либо посторонний люфт и скрипы отсутствуют. Для модели с 15,6-дюймовым экраном ноутбук не выглядит громоздким. Он без проблем помещается в повседневный рюкзак.

Устройства ввода

Acer Aspire Lite получил полноразмерную клавиатуру с цифровым блоком. Колпачки клавиш матовые, а еще на них нанесена текстура. А вот подсветка, к сожалению, отсутствует.

Acer Aspire Lite

Ход клавиш короткий и тихий. На клавиатуре комфортно работать с текстом любого объема. Размер клавиш и расстояние между ними показалось оптимальным.

Acer Aspire Lite

Прямо под клавиатурой разместился довольно крупный трекпад. У него матовая поверхность, которая обеспечивает хорошее скольжение и практически не собирает следов от рук.

Acer Aspire Lite

Экран, веб-камера и звук

Acer Aspire Lite оснащается 15,6-дюймовым экраном с IPS-матрицей. Разрешение составляет 1920 × 1080, а частота обновления — 60 Гц. Защищает дисплей матовое покрытие.

Acer Aspire Lite

У экрана довольно хорошие углы обзора и естественная цветопередача. Запаса яркости хватает для комфортной работы в помещении, а на улице под прямыми лучами солнца может быть недостаточно.

Acer Aspire Lite

В верхнюю рамку над дисплеем по центру встроено отверстие веб-камеры. Её разрешение составляет 2 МП, а при желании вебку можно закрыть специальной «шторкой». Качества камеры вполне достаточно для видеозвонков и конференций. 

Acer Aspire Lite

Акустическая система Acer Aspire Lite представлена парой динамиков. Запас громкости достаточный. Качество встроенной акустики вполне подойдет для прослушивания подкастов и просмотра видео на YouTube. Для кино и музыки придется воспользоваться внешними решениями.

Железо и производительность

В качестве аппаратной платформы используется 8-ядерный процессор Intel Core 3 N355 1.9 ГГц (3.9 ГГц, в режиме Turbo), 16 ГБ оперативной памяти типа DDR5 и SSD-накопитель на 512 ГБ.
Мы запустили на ноутбуке ряд искусственных тестов производительности. С результатами бенчмарков вы сможете ознакомиться на скриншотах ниже.

CrystalDiskMark (скорость SSD):

CDM

Cinebench (тест производительности):

Cinebench

Geekbench (тест производительности):
PCMark 10 (комплексный тест производительности):

PCMark 10

Стоит отметить, что система охлаждения работает довольно тихо. В базовых задачах её практически неслышно, а на пиковых нагрузках (в бенчмарках) уровень шума остается на вполне комфортном уровне.

Мощности железа хватает на просмотр интернета, работу в офисных пакетах (текст, таблицы, презентации) и простенькую обработку фотографий. Что касается игр, если сильно хочется, ноут позволит запустить незатейливые тайтлы, которые хорошо оптимизированы и нетребовательны к ресурсам видеокарты. Для понимания, встроенный бенчмарк в Cyberpunk 2077 выдает в среднем 15 FPS с низкими настройками.

Автономная работа

Автономность устройству обеспечивает аккумулятор ёмкостью 45,6 Вт⋅ч. Полностью заряженная батарея обеспечивает в размеренном сценарии (просмотр видео, электронная почта, документы, мессенджеры, браузер) около 5-6 часов автономной работы.

Acer

Для зарядки ноутбука используется проприетарный разъем. Мощность комплектного адаптера питания составляет 51,3 Вт.

Что в итоге

Acer

Acer Aspire Lite AL15-33P-38AY — тонкий и легкий ноутбук для базовых задач, среди которых тексты, таблицы, презентации, общение, непрофессиональная обработка фото, а также просмотр видео. Средний ценник на устройство в ритейле стартует от 29 990 рублей в зависимости от конфигурации. Таким образом получаем сбалансированный и доступный ноут со своими плюсами и минусами.

Преимущества:
  • Приятный дизайн
  • Качественная сборка
  • Хороший экран
  • Клавиатура с цифровым блоком
  • Крупный трекпад
  • Наличие 8-ядерного процессора в конфигурации
  • Достойная автономность
  • скромные габариты
  • Доступная цена
Недостатки:
  • Отсутствие подсветки клавиатуры
  • Проприетарный разъем для зарядки
1
