Обзор Acer Swift Go 16 AI: ноутбук из бизнес-класса

Первое знакомство с Acer Swift Go 16 AI прошло по канонам «встречают по одежке». По итогу тестирования оказалось, что под строгим деловым костюмом солидного экстерьера скрывается отличный запас мощности, шикарный OLED-экран и достойный набор портов. Что еще? Вы сможете узнать в этом обзоре.
Технические характеристики
- Экран: 16 дюймов OLED WUXGA+ (2048×1280), яркость 400 нит, 16:10, DCI-P3 100%, 120 Гц, HDR 500 (яркость до 500 нит), угол обзора до 170°
- Процессор: Intel Core Ultra 7 258V (12 МБ Smart Cache, 2.2 ГГц, Turbo Boost Max 3.0 до 4.8 ГГц, Al Boost до 47 TOPS, 32 ГБ на кристалле)
- Графика: Intel ARC Graphics 140V
- Оперативная память: 2-канальная LPDDR5X на 32 ГБ
- Накопитель: SSD PCIe Gen4 NVMe на 1 ТБ
- Веб-камера: FHD (1080p) + IR-камера для авторизации по лицу с помощью Windows Hello, есть поддержка HDR и функция подавления шума
- Звук: шесть динамиков (DTS X:Ultra Audio, DTS Sound Unbound), три микрофона (ИИ-шумоподавление)
- Разъемы: два USB-С (USB 4 до 40 Гбит/с, Thunderbolt 4, поддержка зарядки 65 или 100 Вт), два USB-A (USB 3.2 Gen 1), слот для карт памяти microSD и HDMI 2.1
- Беспроводные интерфейсы: Wi-Fi 7 (802.11 а/b/g/n/ac/ax/be), диапазоны 2,4/5/6 ГГц, 2×2 MIMO, Bluetooth 5.4+, Intel ICPS
- Аккумулятор: 65 Вт·ч
- Операционная система: Windows 11 Home
- Габариты: 355,5 (Ш) × 250,64 (Г) × 15,99 (В) мм
- Вес: 1,52 кг
Дизайн и эргономикаКомплект поставки обошелся без излишеств. В коробке: ноутбук, зарядник и документация.
Первое, на что обращаешь внимание при знакомстве с Acer Swift Go 16 AI — черная расцветка и утонченный силуэт. Эти две составляющие отлично играют на руку друг другу.
Ноутбук получил металлический корпус. На крышке методом лазерного травления нанесен геометрический узор, а также логотипы бренда и модельного ряда. Смотрятся все эти украшательства ненавязчиво. К слову, их надо еще постараться разглядеть. Однако под прямым светом узоры отлично разбавляют консервативный экстерьер.
К слову, крышка без труда открывается одной рукой. Это, в свою очередь, говорит нам о продуманных мелочах и качественном балансе в элементах корпуса.
Крышка раскрывается полностью на 180 градусов. Практической пользы в таком положении нет, но зато больше пространства для подбора наиболее комфортного угла наклона.
На левой грани расположены: HDMI, USB-A и два USB-С. Справа: USB-A, аудиоразъем 3,5 мм, картридер для microSD и пара светодиодов индикатора состояния. Набор портов солидный, во время теста потребности в USB-хабах не возникло.
На нижней поверхности расположена решетка системы вентиляции, отверстия акустической системы и противоскользящие ножки. Защита корпуса соответствует военному стандарту MIL-STD 810H, а значит он проходил испытания на работу в суровых условиях: вибрация, высокая влажность, температурный режим в пределах от -32 до 49 градусов Цельсия. Заявлено, что конструкция выдерживает до 20 000 раскладываний.
Подведем промежуточный итог: ноутбук получился тонким и легким для модели с 16-дюймовым экраном. Металлический корпус в черном цвете производит впечатление качественного и дорогого устройства. Также похвалить топовую сборку. Из минусов можно отметить только, что расцветка получилась не очень практичной, поскольку заметно собирает следы от рук.
Устройства вводаAcer Swift Go 16 AI получил полноразмерную клавиатуру с цифровым блоком. Ход клавиш мягкий и приятный — текст набирается с удовольствием. Есть подсветка белого цвета, которая может работать в двух режимах яркости.
Прямо под клавиатурой расположился просто гигантский трекпад. На его поверхности матовое стекло Corning Gorilla Glass, которое обеспечивает идеальное скольжение, не собирая при этом следы от пальцев.
Трекпад здесь не простой — он с поддержкой жестов. Надо сделать свайп по светящейся надписи Swift и откроются дополнительные элементы управления с подсветкой. Они позволяют управлять воспроизведением: регулировать громкость, отключать звук, переключать треки, а также переходить в режим полного экрана при просмотре видео.
Экран и звукЭкран — одно из главных преимуществ модели. Acer Swift Go 16 AI получил 16-дюймовый OLED с разрешением 2048 × 1280 и частотой обновления 120 Гц. Дисплей поддерживает изображение в расширенном динамическом диапазоне с технологией DisplayHDR True Black 500. Картинка получается плавной, контрастной, цветопередача сочная и насыщенная, а черный цвет — глубокий. Дизайнеры оценят 100-процентное покрытие цветового пространства DCI-P3. Для защиты зрения от вредного синего света имеется технология Eyesafe.
Показатель пиковой яркости составляет 500 нит. На экране все отлично видно при любом окружающем освещении. Также похвалим отличные углы обзора.
На экране отлично смотрится любой контент, будь то просмотр видео, игры или процесс работы с изображением. Даже с вполне будничным текстом, таблицами и презентациями приятно работать за счет высокого разрешения и плавности.
В верхней рамке над экраном встроена инфракрасная веб-камера с разрешением FHD (1080p). Она позволяет использовать функцию разблокировки по лицу Windows Hello. При желании отверстие камеры можно закрыть встроенной шторкой. Картинка с вебки получается довольно качественной, во всяком случае, её возможностей вполне достаточно для видеоконференций.
Акустическая система представлена массивом из шести динамиков. Запас громкости хороший, на максимальном уровне звук остается чистым. Качество звучания среднего уровня — подойдет для просмотра видео и прослушивания подкастов, а для прослушивания музыки слишком мало низких частот.
Для передачи голоса используется система из трех микрофонов. Также имеется встроенная технология шумоподавления. В целом голос передается хорошо, можно участвовать в видеозвонках без сторонних устройств и не переживать за качество звука.
Железо и производительностьВ качестве аппаратной платформы нашей тестовой конфигурации используется процессор Intel Core Ultra 7 258V с графикой Intel ARC Graphics 140V, 32 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5X и накопитель SSD PCIe Gen4 NVMe на 1 ТБ.
CrystalDiskMark (скорость SSD):
Cinebench (тест производительности):
Geekbench (тест производительности):
Порадовала система охлаждения. Во время тестов использовался режим максимальной производительности. На пиковых нагрузках в играх и бенчмарках вентиляторы не ревут словно боинг. Уровень шума остается на вполне комфортном уровне.
Ноутбук показал достаточный запас производительности. Устройство можно приобретать смело на длительную перспективу. Acer Swift Go 16 AI отлично подойдет для работы с нейросетями, монтажа 4K-видео, пакетной обработки фотографий и конечно же он без труда справится с офисными приложениями, а также хорошо себя проявит в базовых задачах.
Поскольку у нас на тесте мощный ноутбук, мы протестировали запуск игр. Забегая вперед, можно резюмировать: Acer Swift Go 16 AI в свободное от работы время можно использовать для запуска игр.
- Низкие настройки — 47 FPS
- Средние настройки — 44 FPS
- Высокие настройки — 37 FPS
- Впечатляющие настройки — 31 FPS
СофтНоутбук работает на Windows 11 Home. Также на устройстве предустановлен пакет фирменных утилит. Главная в этом наборе — AcerSense, а для её быстрого запуска на клавиатуре имеется выделенная клавиша справа от F12.
AcerSense позволяет настраивать режим производительности, следить за состоянием системных компонентов и тд.
В разделе Experience Zone представлены основные функции для улучшения звука и изображения для видеозвонков:
- Acer PurrifiedView — улучшает видеозвонки с помощью ИИ-эффектов, среди которых автоматическое кадрирование, сохранение зрительного контакта и размытие фона
- Acer PurrifiedVoice — система активного шумоподавления на базе ИИ
Автономная работаЗа автономность отвечает аккумулятор емкостью 65 Вт·ч. В тестовом режиме интернет-серфинга ноутбук выдает в среднем 12,5 часа.
В комплекте идет адаптер питания мощностью 100 Вт, а для зарядки можно использовать один из портов USB-C.
Что в итоге
Acer Swift Go 16 AI — мощный ноутбук для работы, который заявляет об этом при первом знакомстве своим строгим экстерьером в черной расцветке. Внутри большой запас производительности, под крышкой — отличный OLED-экран и комфортные устройства ввода.
Впрочем, помимо работы, ноутбук поможет скрасить досуг. На его экране шикарно смотрятся фильмы и сериалы, а мощности железа хватит и на запуск игр, но придется подобрать комфортные настройки.
Плюсы:
- Дизайн и качественная сборка
- Отличный OLED-экран
- Мощная начинка
- Полноценная клавиатура с подсветкой и цифровым блоком
- Большой, удобный и функциональный тачпад
- Достойная автономность
- Хорошая веб-камера и микрофоны в комплексе с фирменным софтом
- Маркий корпус
- Среднее звучание
