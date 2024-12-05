GeForce RTX 4060 в корпусе ультрабука! Как вам такое? Обзор ноутбука Acer Swift X 14 (SFX14-72G-76LG)

Acer Swift X 14 (SFX14-72G-76LG) — это обновленная версия популярной серии ноутбуков, ориентированная на тех, кто ищет производительное, легкое и стильное устройство для работы, творчества и развлечений. Ноутбук впечатляет мощной начинкой в компактном корпусе, а именно процессор Intel Core Ultra 7 и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4060 (также доступна конфигурация). На первый взгляд может, что мы нашли бескомпромиссный ультрабук. Давайте во всём разбираться.
Дизайн: минимализм во главеAcer Swift X 14 (SFX14-72G-76LG) — ультрабук со всеми характерными чертами во внешнем исполнении. Корпус тёмно-серого выполнен в лаконичном силуэте. На крышке в верхней части по центру аккуратно нанесен логотип бренда. К слову, она с легким усилием открывается одной рукой. Казалось бы, ну что в этом практичного? Просто такой аспект лишний раз говорит о грамотном подходе производителя к конструктиву.
На левой грани ультрабука расположены: HDMI, USB-A, два USB-С и 3,5 мм разъем для подключения проводной гарнитуры. На правой — слот для карт памяти microSD и USB-A. Шикарный набор для столь компактного устройства.
На нижней поверхности имеются противоскользящие ножки, а также отверстия системы охлаждения и динамиков.
Устройства ввода: полный порядокAcer Swift X 14 (SFX14-72G-76LG) оснащен клавиатурой без цифрового блока — неудивительно, учитывая компактный габариты корпуса. Размер клавиш мне показался оптимальным. У них приятный ход с легкой упругостью.
Клавиатура оборудована подсветкой белого цвета. Яркость регулируется двумя режимами. При желании её можно и вовсе отключить.
В верхнем правом углу клавиатурного блока расположена клавиша включения со встроенным сканером отпечатка пальца. Он быстрый и точный.
Под клавиатурой расположился трекпад. На мой взгляд, он слегка смещен вправо. Трекпад довольно крупный для такого компактного корпуса. Поверхность гладкая и тактильно приятная, она обеспечивает отличное скольжение.
Экран и веб-камера: отличный OLEDAcer Swift X 14 (SFX14-72G-76LG) получил OLED-экран с диагональю 14,5 дюйма, соотношением сторон 16:10, разрешением 2880 х 1800 и частотой обновления 120 Гц. Показатель максимальной яркости составляет 500 нит — дисплей отлично себя проявляет при любом освещении.
Углы обзора хорошие — картинка сохраняет качество даже при сильных отклонениях. Цветопередача в целом получается насыщенной, но без ущерба естественности оттенкам. Поскольку это OLED, с черным цветом полный порядок. Благодаря этому картинка очень контрастная (1 000 000:1). Есть сертификация VESA DisplayHDR True Black 500. Особенно хорошо дисплей раскрывается в просмотре контента с расширенным динамическим диапазоном (HDR).
Контентмейкеры отметят для себя сертификацию Calman Verified. Она говорит о тонкой настройке цветопередачи.
Технология Acer Light Sensing обеспечивает изображению естественный баланс белого. Она регулирует яркость и цветовую температуру в зависимости от окружающего освещения.
Также стоит отметить, что экран прошел профессиональную калибровку и сертификацию TÜV Rheinland на соответствие ограничениям в отношении синего света. Благодаря этому значительно понижается нагрузка на зрение.
Веб-камера встроена в верхнюю рамку экрана. Её разрешение составляет 2 МП. В плане детализации она конечно же уступает внешним решениям. Однако возможностей вебки будет достаточно для видеозвонков в мессенджерах.
Железо и производительность: игры и ИИВ качестве аппаратной платформы Acer Swift X 14 (SFX14-72G-76LG) используется процессор Intel Core Ultra 7 155H, 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4060 с 8 ГБ GDDR5 и пропускной способностью 128 бит. Ёмкость накопителя в нашей тестовой конфигурации составляет 1 ТБ.
Можно подчеркнуть, что благодаря RTX 4060 ноутбук оптимизирован для работы с ИИ. Вы сможете использовать инструменты NVIDIA, локально запускать Stable Diffusion, а также использовать возможности искусственного интеллекта в продуктах Adobe, Blender, Davinci Resolve и многих других.
Помимо ИИ, GeForce RTX 4060 открывает путь в полноценный гейминг с трассировкой лучей. Наличие дискретной графики в форм-факторе ультрабуков звучит как нечто удивительное. Так, например, в третьем Ведьмаке на высоких параметрах ноутбук в среднем выдает вполне стабильные 60 FPS. В актуальной версии Cyberpunk 2077 можно получить примерно 55 FPS.
В конце раздела о производительности буквально несколько слов о звуке. Встроенная акустическая система — не самая сильная сторона Acer Swift X 14 (SFX14-72G-76LG). Для прослушивания подкастов и просмотра роликов на YouTube хватает, а вот для музыки, игр или кино придется воспользоваться наушниками или сторонней акустикой.
АвтономностьЁмкость аккумулятора составляет 76 Вт.ч. В тесте на воспроизведение видео с максимальной яркости ноутбук продержался около 4 часов.
Комплектный адаптер питания способен зарядить батарею от 0 до 100 процентов примерно за 100 минут.
Что в итоге
Acer Swift X 14 (SFX14-72G-76LG) — универсальное устройство для работы, учебы и развлечений. Вот так должен выглядеть ультрабук на каждый день:
- Лаконичный дизайн
- Качественный OLED-экран
- Алюминиевый корпус
- Высокая производительность во главе с NVIDIA RTX 4050 (также имеется конфиг с графикой RTX 4070)
- Эргономичные устройства ввода
- Динамики и фронталка среднего уровня
- Автономность — не самая сильная сторона модели
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