GeForce RTX 4060 в корпусе ультрабука! Как вам такое? Обзор ноутбука Acer Swift X 14 (SFX14-72G-76LG)

Георгий
ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ
Acer Swift X 14

Acer Swift X 14 (SFX14-72G-76LG) — это обновленная версия популярной серии ноутбуков, ориентированная на тех, кто ищет производительное, легкое и стильное устройство для работы, творчества и развлечений. Ноутбук впечатляет мощной начинкой в компактном корпусе, а именно процессор Intel Core Ultra 7 и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4060 (также доступна конфигурация). На первый взгляд может, что мы нашли бескомпромиссный ультрабук. Давайте во всём разбираться.

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В этом обзоре мы подробно рассмотрим ключевые аспекты новинки: дизайн, конструктивные особенности, устройства ввода, экран, комплектующие, производительность и автономность.

Дизайн: минимализм во главе

Acer Swift X 14 (SFX14-72G-76LG) — ультрабук со всеми характерными чертами во внешнем исполнении. Корпус тёмно-серого выполнен в лаконичном силуэте. На крышке в верхней части по центру аккуратно нанесен логотип бренда. К слову, она с легким усилием открывается одной рукой. Казалось бы, ну что в этом практичного? Просто такой аспект лишний раз говорит о грамотном подходе производителя к конструктиву.

Acer Swift X 14

На левой грани ультрабука расположены: HDMI, USB-A, два USB-С и 3,5 мм разъем для подключения проводной гарнитуры. На правой — слот для карт памяти microSD и USB-A. Шикарный набор для столь компактного устройства.

На нижней поверхности имеются противоскользящие ножки, а также отверстия системы охлаждения и динамиков.

Корпус Acer Swift X 14 (SFX14-72G-76LG) изготавливается из алюминия и производит фундаментальные ощущения монолитности. Берешь ноут в руки и сразу в мыслях произносишь: «Вещь!» Габариты корпуса составляют 322,5 x 228,6 x 17,8 мм, а вес — 1,5 килограмма. 

Устройства ввода: полный порядок

Acer Swift X 14 (SFX14-72G-76LG) оснащен клавиатурой без цифрового блока — неудивительно, учитывая компактный габариты корпуса. Размер клавиш мне показался оптимальным. У них приятный ход с легкой упругостью.

Acer Swift X 14

Клавиатура оборудована подсветкой белого цвета. Яркость регулируется двумя режимами. При желании её можно и вовсе отключить.

В верхнем правом углу клавиатурного блока расположена клавиша включения со встроенным сканером отпечатка пальца. Он быстрый и точный.

Acer Swift X 14

Под клавиатурой расположился трекпад. На мой взгляд, он слегка смещен вправо. Трекпад довольно крупный для такого компактного корпуса. Поверхность гладкая и тактильно приятная, она обеспечивает отличное скольжение.

Экран и веб-камера: отличный OLED

Acer Swift X 14 (SFX14-72G-76LG) получил OLED-экран с диагональю 14,5 дюйма, соотношением сторон 16:10, разрешением 2880 х 1800 и частотой обновления 120 Гц. Показатель максимальной яркости составляет 500 нит — дисплей отлично себя проявляет при любом освещении.

Acer Swift X 14

Углы обзора хорошие — картинка сохраняет качество даже при сильных отклонениях. Цветопередача в целом получается насыщенной, но без ущерба естественности оттенкам. Поскольку это OLED, с черным цветом полный порядок. Благодаря этому картинка очень контрастная (1 000 000:1). Есть сертификация VESA DisplayHDR True Black 500. Особенно хорошо дисплей раскрывается в просмотре контента с расширенным динамическим диапазоном (HDR). 

Контентмейкеры отметят для себя сертификацию Calman Verified. Она говорит о тонкой настройке цветопередачи. 

Acer Swift X 14

Технология Acer Light Sensing обеспечивает изображению естественный баланс белого. Она регулирует яркость и цветовую температуру в зависимости от окружающего освещения.

Также стоит отметить, что экран прошел профессиональную калибровку и сертификацию TÜV Rheinland на соответствие ограничениям в отношении синего света. Благодаря этому значительно понижается нагрузка на зрение.

Acer Swift X 14

Веб-камера встроена в верхнюю рамку экрана. Её разрешение составляет 2 МП. В плане детализации она конечно же уступает внешним решениям. Однако возможностей вебки будет достаточно для видеозвонков в мессенджерах.

Железо и производительность: игры и ИИ

В качестве аппаратной платформы Acer Swift X 14 (SFX14-72G-76LG) используется процессор Intel Core Ultra 7 155H, 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4060 с 8 ГБ GDDR5 и пропускной способностью 128 бит. Ёмкость накопителя в нашей тестовой конфигурации составляет 1 ТБ.
Мы протестировали ноутбук в Cinebench, CristalDiskMark, Novabench, PCMark и 3DMark. С результатами бенчмарков вы сможете ознакомиться на скриншотах ниже:
Наличие дискретной видеокарты GeForce RTX 4060 открывает возможности для искусственного интеллекта. За 2024 года генеративный ИИ стал полноценным инструментом для контентмейкеров. Он используется для создания и редактирования изображения, а также алгоритмы на его базе используются в аудио- и видео-редакторах.

Можно подчеркнуть, что благодаря RTX 4060 ноутбук оптимизирован для работы с ИИ. Вы сможете использовать инструменты NVIDIA, локально запускать Stable Diffusion, а также использовать возможности искусственного интеллекта в продуктах Adobe, Blender, Davinci Resolve и многих других.

Acer Swift X 14

Помимо ИИ, GeForce RTX 4060 открывает путь в полноценный гейминг с трассировкой лучей. Наличие дискретной графики в форм-факторе ультрабуков звучит как нечто удивительное. Так, например, в третьем Ведьмаке на высоких параметрах ноутбук в среднем выдает вполне стабильные 60 FPS. В актуальной версии Cyberpunk 2077 можно получить примерно 55 FPS.

Acer Swift X 14

В конце раздела о производительности буквально несколько слов о звуке. Встроенная акустическая система — не самая сильная сторона Acer Swift X 14 (SFX14-72G-76LG). Для прослушивания подкастов и просмотра роликов на YouTube хватает, а вот для музыки, игр или кино придется воспользоваться наушниками или сторонней акустикой.

Автономность

Ёмкость аккумулятора составляет 76 Вт.ч. В тесте на воспроизведение видео с максимальной яркости ноутбук продержался около 4 часов.

Комплектный адаптер питания способен зарядить батарею от 0 до 100 процентов примерно за 100 минут.

Что в итоге

Acer Swift X 14

Acer Swift X 14 (SFX14-72G-76LG) — универсальное устройство для работы, учебы и развлечений. Вот так должен выглядеть ультрабук на каждый день:
  • Лаконичный дизайн
  • Качественный OLED-экран
  • Алюминиевый корпус
  • Высокая производительность во главе с NVIDIA RTX 4050 (также имеется конфиг с графикой RTX 4070)
  • Эргономичные устройства ввода
Однако не обошлось без некоторых компромиссов:
  • Динамики и фронталка среднего уровня
  • Автономность — не самая сильная сторона модели
Acer Swift X 14 (SFX14-72G-76LG) станет отличным выбором для творческих профессий, а также и для размеренного сценария с запуском актуальных игровых тайтлов. Несмотря на легкие компромиссы, у этой модели достойное соотношение цены и параметров.

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Комментарии

Владимир
+4
Владимир
На вопрос статьи "Как вам такое" только один ответ — никак, т.к. не приведено никакой инфы по мощности, которую может переварить VRM ноута и есть ли в нём отдельное выделенная и зафиксированная мощность на видеокарту и проц. Если там по питанию какие-нибудь 60-80 ватт на общем автораспределении, то все эти 4060 и ultra 7 превращаются в тыкву в любой сложной задаче или игре.
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