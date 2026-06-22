Обзор смарт-часов Amazfit Cheetah 2 Pro: практичный гаджет для бегунов

Amazfit Cheetah 2 Pro получили титановый корпус и сапфировое стекло. Глобальный запуск состоялся 15 апреля, в России часы появились неделей позже. Мы протестировали новинку и собрали свои впечатления в этом обзоре.
Содержание
- Технические характеристики
- Комплектация и дизайн
- Экран
- Приложение и функциональность
- Здоровье и фитнес
- Автономность
- Впечатления
Технические характеристики
- Дисплей: AMOLED 1,32″, 466×466 точек, частота обновления 60 Гц, пиковая яркость 3000 нит, сапфировое стекло
- Корпус: средняя рама и задняя крышка из титана 5 класса, безель из пластика, габариты 48,2 × 48,2 × 13,2 мм, вес 47 г без ремешка
- GPS: двухдиапазонный модуль Airoha 3353 (L1+L5) с поддержкой нескольких спутниковых систем
- Память: 32 ГБ
- Аккумулятор: 540 мА·ч, до 29 часов в режиме двухдиапазонного GPS, до 17 дней в обычном режиме часов
- Связь: Bluetooth/BLE 5.3, Wi-Fi, NFC
- Защита от воды: 5ATM
- Зарядка: магнитная, фирменный коннектор
- Управление: 4 физические кнопки, сенсорный экран, который отключается во время тренировок
- Цена: 37 990 рублей
Комплектация и дизайн
Комплект поставки Amazfit Cheetah 2 Pro традиционный и обошелся без сюрпризов. В коробке: часы, контактная платформа для зарядки, ремешок и документация. Напомню, что производитель не кладет в комплект кабель. Зарядная площадка оснащена разъемом USB-C, поэтому вы сможете с ней использовать любой свой провод.
Корпус часов выполнен в классической форме. Amazfit пишет про титан 5 класса, и формально это правда, но касается только средней рамы и задней крышки. Безель, та самая видимая рамка вокруг экрана, сделан из пластика.
Дизайн поменялся полностью. У оригинальных Cheetah Pro была вращающаяся коронка и одна кнопка, а новая модель получила четыре крупные физические клавиши. Решение спорное: тем, кто привык к коронке, придётся переучиваться. Впрочем, для соревновательного использования это логичный шаг: кнопки легко нажимать мокрыми пальцами или в перчатках, а для зимнего бега и марафонов под дождём это важнее, чем кажется на первый взгляд.
Кнопки получили ощутимую текстуру, благодаря чему их очень легко нащупать не глядя. В верхней части встроен фонарик — очень удобная штука, можно подсветить, если случайно что-то обронил, выходя из автомобиля.
Часы стали тяжелее на 13 граммов и толще почти на полтора миллиметра. Лёгкость тут относительная: Cheetah 2 Pro легче, чем Garmin Forerunner 970 с его 56 граммами, но заметно тяжелее, чем Coros Pace Pro, у которых без ремешка всего 37 граммов.
Комплектный ремешок черного цвета выполнен из силикона. Он перфорированный, за счет этого рука под ним дышит и не сильно скапливается пот во время тренировок.
В целом часы выглядят аккуратно и лаконично. Надо сразу понимать, что Cheetah 2 Pro — это спортивный гаджет с соответствующим дизайном. Конструкция производит хорошее впечатление: все элементы на своих местах, крепление ремешка кажется надежным, кнопки нажимаются с легким усилием и отчетливым кликом.
Экран
Amazfit Cheetah 2 Pro оснащаются 1,32-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 466 × 466 и показателем пиковой яркости 3000 нит. Последний параметр особенно важен для тех, кто предпочитает тренироваться на свежем воздухе. Все показатели на дисплее отлично считываются даже под прямым солнцем.
Сапфировое стекло вместо обычного Gorilla Glass оценят те, кто часто задевает часами о дверные косяки или поручни в метро: сапфир сложнее поцарапать, чем обычное минеральное стекло. Впрочем, назвать его неубиваемым тоже нельзя.
Отдельно понравилось решение отключать сенсорный экран во время тренировки. Управление полностью переходит на кнопки, и это разумно: на бегу случайное касание экрана мокрым пальцем или рукавом куртки куда вероятнее, чем точный осознанный тап.
Приложение и функциональность
В качестве программной платформы выступает приложение Zepp с виртуальным ИИ-тренером Zepp Coach. Здесь два уровня тренировочных планов: фиксированные программы от 5 км до полумарафона и персонализированные адаптивные планы от 3 км до полного марафона, которые подстраиваются под прогресс пользователя.
Приложение Zepp доступно для iOS и Android. Часы умеют показывать уведомления со смартфона и позволяют управлять воспроизведением. Встроенная память на 32 ГБ позволяет скачивать карты для офлайн-навигации, а также можно закачать музыку или подкасты для прослушивания непосредственно с часов — в таком ключе можно не брать с собой смартфон на тренировку.
Встроенные микрофон и динамик позволяют принимать звонки — это позволяет оставаться на связи, не прерывая занятия спортом.
Метрик хватает с запасом: беговая мощность, лактатный порог, темп с поправкой на уклон, прогноз времени финиша. Сама библиотека спортивных режимов насчитывает более 170 режимов и закрывает почти любую активность, не только бег.
В остальном мы не будем лишний раз повторяться и описывать всю функциональность приложения Zepp. Если следили за нашими обзорами смарт-часов Amazfit, набор функций остался без изменений: здесь можно просматривать подробности своих метрик, скачивать новые циферблаты и устанавливать дополнительные приложения.
Здоровье и фитнес
Оптический датчик пульса нового поколения, по заявлению производителя, точнее предыдущего. Помимо пульса часы считают вариабельность сердечного ритма, качество сна, уровень усталости и статус тренировки, а ещё выдают единую оценку восстановления, которая учитывает не только бег, но и силовые тренировки. Приятная деталь для тех, кто совмещает беговые объёмы с залом, а не существует в вакууме одного вида спорта.
Точность GPS отдельная тема. Двухдиапазонный модуль с поддержкой нескольких спутниковых систем обещает надёжный трек даже на сложных трассах с высотками или плотным лесом. Стоит отметить, что самая первая тренировка после покупки может показать слегка нестабильный трек, пока часы привыкают к локации и алгоритмам, а дальше точность выравнивается. Это обычная история для GPS-устройств, и к ней стоит быть готовым, а не паниковать после первого забега.
АвтономностьЗдесь Amazfit заметно подросли: батарея выросла с 450 до 540 мА·ч, время работы в режиме двухдиапазонного GPS — от 26 до 29 часов, в обычном режиме часов — от 14 до 17 дней. Для ультрамарафонцев есть отдельные экономные режимы GPS: до 59 часов на одной частоте и до 92 часов в самом долгом из доступных. Этого с запасом хватит на любой марафон и большинство ультрадистанций.
Впечатления
Cheetah 2 Pro — явная попытка Amazfit выйти на рынок гаджетов для высокоуровневых спортсменов, конкретно в этом случае для бегунов. В материалах, в дисплее, в наборе метрик прогресс заметен невооружённым глазом. Титан, сапфир, 3000 нит, 32 гигабайта памяти вместо четырёх у предшественника: всё выглядит как полноценный конкурент топовым беговым часам.
Не обошлось и без компромиссов: безель из пластика и отсутствие функции ЭКГ. Однако все это балансируется отличной автономностью.
Amazfit Cheetah 2 Pro — это часы для тех, кому одинаково важны структурированные тренировки, подробная аналитика восстановления и надежная конструкция. Практичный выбор без переплат.
👉🏻 Узнать стоимость и приобрести Amazfit Cheetah 2 Pro
Реклама
ООО «АРК ДЕВАЙС»
ИНН 7707821149
erid: F7NfYUJCUneVcxJuXwbW