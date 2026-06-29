Garmin больше не нужен? Обзор Amazfit Cheetah 2 Ultra — неубиваемых часов из титана, которые живут месяц без подзарядки

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Технические характеристики

Материалы корпуса: титановый сплав Grade 5 (безель, рамка, кнопки, задняя крышка)

Защитное стекло: сапфировое

Дисплей: 1.5" AMOLED, 480 × 480, 3000 нит

Физическое управление: 4 кнопки + сенсорный экран

Объем встроенной памяти: 64 ГБ

Емкость аккумулятора: 780 мАч

Встроенный фонарик: белый, красный, SOS, Boost (до 300 люкс)

Вес (без ремешка): 52 грамма

Дизайн и эргономика

Экран

Функциональность, здоровье и спорт

Предварительную загрузку детализированных топографических карт через Wi-Fi;

Построение маршрутов прямо на часах без подключения к интернету и смартфону;

Отображение контурных линий высот для понимания предстоящего набора высоты;

Направление движения по импортированным GPX-трекам.

Базовая аэробная нагрузка: для развития выносливости;

Пороговые тренировки: для повышения эффективности;

Силовые: для устойчивости к нагрузкам.

Лесной массив с плотной кроной деревьев. Часы безупречно зафиксировали резкую смену направления на параллельную тропу, расположенную всего в трех метрах в стороне с разницей высоты в один метр. Большинство обычных GPS-часов в таких условиях просто сглаживают трек.

Пробежка под мостами. В месте полного отсутствия сигнала часы использовали встроенный гироскоп и акселерометр для счисления пути.

Плотная городская застройка. В узких улочках между высотными зданиями часы немного сместили траекторию в сторону из-за переотражения сигнала от бетонных стен. Это стандартная погрешность для двухдиапазонных чипов.

Автономная работа

Итоги

Корпус целиком из титана Grade 5 и прочное апфировое стекло;

Дисплей яркостью 3000 нит, на котором карты видны под любым углом;

Около 55 часов реальной работы GPS высокой точности на одном заряде;

Быстрый процессор, благодаря которому карты рендерятся без задержек;

Встроенный многорежимный физический светодиодный фонарик;

Точный мониторинг пульса и хороший расчет беговых метрик.

Класс влагозащиты 5 ATM не позволяет использовать часы для дайвинга;

Нельзя синхронизировать музыку напрямую из стриминговых приложений.

Олеофобное покрытие: экран очень быстро собирает следы от пальцев.

Мы привыкли, что спортивные часы для длинных дистанций выглядели компромиссно. Если требовалась автономность на двое суток работы GPS, приходилось мириться с толстым пластиковым корпусом, тусклым экраном и дизайном, который уместен разве что в глухом лесу. Этот подход окончательно устарел.Вышедшие весной 2026 года Amazfit Cheetah 2 Ultra нацелены на прямую конкуренцию со спортивными флагманами от Garmin и Suunto. Мы провели с этими часами несколько недель и готовы поделиться подробными выводами.В отличие от Amazfit Cheetah 2 Pro, версия Ultra получила наиболее крупный экран, что добавило разницу в визуальном восприятии устройства. Ниже вы сможете ознакомиться с основными спецификациями смарт-часов:Увеличение объема памяти до 64 ГБ позволяет загружать более подробные карты регионов и сохранять десятки часов аудиоподкастов во внутреннюю память часов.Комплектация стандартная, внутри коробки: смарт-часы, контактная платформа для зарядки с разъемом USB-C, два ремешка и документация.В корпусе Amazfit Cheetah 2 Ultra используется титановый сплав Grade 5. Из него сделан не только безель, но и средняя рамка вместе с задней крышкой корпуса. Для сравнения, у большинства конкурентов, включая Garmin Forerunner 970 и Coros Apex 4, из титана выполнен только ободок вокруг экрана, а сам корпус остается пластиковым. Титан обеспечивает часам высокую прочность при падениях на каменистых тропах. На руке Ultra весят 52 грамма. Они тяжелее Pro-версии всего на 5 грамм, и во время бега эта прибавка совершенно не ощущается.В отличие от Pro-версии, в комплекте с Cheetah 2 Ultra идут два ремешка. Здесь у нас перфорированный черный из силикона и текстильный на липучке. Благодаря этому вы сразу сможете выбрать наиболее комфортный для себя материал. К примеру, я для тренировок предпочитаю использовать силикон, а текстиль на повседнев.Для управления функциональностью используется комбинация из четырех физических клавиш и сенсорного экрана. С точки зрения практического использования на дистанции это правильный шаг. Пытаться точно прокрутить мелкую коронку замерзшими пальцами или в плотных перчатках на спуске — сомнительное удовольствие. Физические кнопки нажимаются с отчетливым механическим кликом, что позволяет уверенно управлять интерфейсом, когда руки мокрые от пота или идет сильный дождь.На торце корпуса расположен светодиод встроенного фонарика яркостью до 300 люкс. Это не просто подсветка экраном, а полноценный направленный луч. Доступны четыре режима: белый свет, красный свет, сигнал SOS и турбо-режим Boost. Красный свет отлично помогает ориентироваться в палатке или читать бумажную карту в темноте, не ослепляя глаза. Режим безопасности Safety Light заставляет фонарик мигать в такт вашему беговому темпу, делая вас заметным для автомобилей на вечерней дороге.Экран часов защищен сапфировым стеклом. За время моих тестов, включавших случайные удары о дверные проемы, на нем не появилось ни одной царапины. Сама AMOLED-панель диагональю 1.5 дюйма имеет разрешение 480 × 480.К сожалению, не обошлось без нюансов. Экран смарт-часов получил неудачный олеофобный слой, а может быть он и вовсе отсутствует. Поэтому стекло очень быстры собирает следы от пальцев.Главное преимущество дисплея — пиковая яркость в 3000 нит. Традиционные спортивные часы часто ругают за плохую читаемость цветных карт на ярком солнце. Высокая яркость Ultra решает эту проблему полностью. Информация остается контрастной под прямыми солнечными лучами. Вам не нужно вглядываться в экран или прикрывать его ладонью, чтобы разобрать мелкие горизонтали рельефа на карте.Интерфейс работает плавно, без рывков. Сенсорный слой отзывчив, масштабирование карт происходит мгновенно. Экран поддерживает полноценный режим Always-on Display, при котором на выключенном циферблате отображаются ключевые показатели.Часы работают на операционной системе Zepp OS. Для связи со смартфоном используется приложение Zepp, которое доступно на iOS и Android. Для полноценного доступа ко всем функциям лучше регистрировать аккаунт на Индию или Бразилию.Amazfit Cheetah 2 Ultra получили возможности офлайн-навигации, которые включают в себя:Я протестировал функцию автоматического перестроения маршрута при случайном уходе с тропы. Голосовые предупреждения через встроенный динамик срабатывают вовремя. Однако визуальное отображение скорректированного пути на карте обновляется не сразу, иногда приходится приостанавливать бег на развилке и ждать около пяти секунд, пока трек перестроится на экране.Из умных функций на каждый день здесь есть Bluetooth-звонки, чтение уведомлений, календарь, список дел, диктофон и прогноз погоды. К сожалению, напрямую синхронизировать часы со стриминговыми сервисами вроде Spotify или Deezer нельзя. Переносить подкасты или музыку для пробежек без телефона придется по старинке — кабелем через компьютер во внутреннюю память часов в формате MP3.В наборе спортивных программ предусмотрен кмоплекс тренировок, которые построены вокруг ключевых основ:Таким образом физическое здоровье лучше адаптируется к увеличению дистанций.Основной акцент в Cheetah 2 Ultra сделан на трейлраннинг — бег по пересеченной местности с большим набором высоты. В часах используется двухдиапазонный GPS-чип с поддержкой шести систем позиционирования и антенной с круговой поляризацией.Я проверил точность трекинга на маршруте, который включает как открытые участки, так и сложные зоны приема сигнала. Вот как вел себя GPS в различных сценариях:За мониторинг показателей здоровья отвечает оптический сенсор BioTracker 6.0 PPG с пятью фотодиодами и двумя светодиодами. Из шести тестовых тренировок в пяти случаях показатели пульса совпали с датчикам тренажеров (беговые дорожки, элипсы, велотренажеры) с погрешностью в 2–3 удара в минуту.В Ultra установлен аккумулятор емкостью 780 мАч. Для сравнения, у версии Pro батарея имеет емкость всего 540 мАч.Производитель обещает до 30 дней работы в режиме повседневного использования и до 69 часов при непрерывном двухчастотном GPS-позиционировании. На практике цифры подтверждаются с минимальной погрешностью.Энергопотребление в режиме сна настроено отлично. За 8 часов сна при активном мониторинге пульса, дыхания и HRV уровень заряда максимум на один процент.Amazfit Cheetah 2 Ultra получились именно такими часами, какими изначально должна была стать вся беговая линейка бренда. Они предлагают отличный баланс между продвинутым спортивным трекером и надежными часами на каждый день.Устройство предлагает прочные материалыи отличную автономность за 47 990 рублей. Это делает новинку интересным предложением в классе ультраспортивных гаджетов.