Обзор Amazfit T-Rex 3 Pro: мощнее и прочнее

Amazfit, похоже, решила, что просто «крепкие и выносливые часы» — это уже не достаточно. После выхода T-Rex 3 компания буквально через короткое время представила обновлённую версию — 3 Pro. Казалось бы, куда ещё улучшать? Но у Amazfit нашёлся небольшой, но заметный список апгрейдов: добавляем топовых материалов и расширяем функциональность. Что получилось в итоге? Разбираемся в этом обзоре.
Содержание
- Что изменилось
- Технические характеристики
- Дизайн и эргономика
- Экран
- Функциональность
- Автономность
- Итоги
Что изменилось по сравнению с T-Rex 3Самое заметное изменение — внешний вид и материалы. Дизайн в целом остался узнаваемым: массивный корпус, «тактическая» эстетика, характерные грубоватые формы. Но ощущения теперь другие.
Появилась новая расцветка — черно-золотая, и смотрится она эффектно. Для тех, кто не готов выделяться — по-прежнему есть строгий «тактический чёрный».
Главные нововведения:
- титановый сплав пятого класса вместо стали
- сапфировое стекло вместо привычного Gorilla Glass
Еще одно немаловажное изменение: яркость экрана выросла до 3000 нит. В условиях использования под прямым ярким солнцем все читается отлично.
В качестве вишенки на торте добавили: фонарик (не с помощью экрана), микрофон и динамик. С основными изменениями разобрались, давайте перейдем к обзору.
Технические характеристики
- Дисплей: AMOLED, 1,5 дюйма, 480×480 пикселя, 322 ppi
- Bluetooth: 5.2 BLE
- Wi-Fi: Wi-Fi 2.4 ГГц
- Датчики: барометр, геомагнитный датчик (цифровой компас), гироскоп, датчик освещенности, датчик уровня кислорода в крови, компас, температурный датчик
- Навигация: 6 систем, базовые карты, контур, горнолыжные трассы, пошаговая навигация, поиск POI, планирование маршрута, круговой маршрут, авто-перепрокладка
- Операционная система: Zepp OS 5
- Материалы корпуса: титан 5 класса (безель и кнопки), пластик и сапфировое стекло (экран)
- Аккумулятор: 700 мАч
- Защита: IP68, 10 АТМ + стандарты дайвинга до 45 метров
- Габариты: 48,5 × 48,5 × 14 мм
- Вес: 75 граммов
- Стоимость: от 33 990 р.
Дизайн и эргономикаAmazfit T-Rex 3 Pro поставляются в коробке белого цвета. Внутри: часы, ремешок, магнитная зарядка и документация. Традиционно комплектация бренда лишена провода. Важно понимать, что площадка для зарядки оснащена разъемом USB-C, поэтому вы сможете использовать любой имеющийся кабель.
У меня на тесте версия черного цвета — спокойный и универсальный оттенок. Титановые элементы и сапфировое стекло делают свое дело, гаджет воспринимается дорогим и качественным.
Перед написанием этого текста я использовал Amazfit T-Rex 3 Pro чуть больше трех недель и за это время не успел поймать ни единой царапины. Во время тестирования неоднократно неловкими движениями прикладывался часами о различные поверхности и кажется, что им все не почем.
Дизайн практически не изменился — он узнаваем и хорошо считывается. Как по мне, это отдельное преимущество серии. Слева добавили щель динамика, а справа отверстие микрофона, которое защищает от механического повреждения выступающий элемент корпуса.
Тыльная сторона матовая. Здесь разместились набор биометрических сенсоров и зарядные контакты. Часы приятно прилегают к руке и не вызывают дискомфорта во время длительной носки. Для меня это основной показатель качества материалов, поскольку встречаются некоторые модели, которые спустя 5-7 часов использования уже хочется снять.
Схема элементов управления осталась без изменений. Amazfit T-Rex 3 Pro, как и предшественник, предлагает навигацию по интерфейсу с помощью четырех кнопок и сенсорного экрана.
Переживал, что 48-мм модель будет смотреться на худом запястье громоздко. На деле оказалось, что с этим проблем не возникло. Часы выглядят аккуратно.
Ремешок изготовлен из силикона средней жесткости. Он надежно удерживает часы на руке и комфортно прилегает к коже.
В верхнюю часть корпуса часов добавили фонарик с двумя светодиодами. На мой взгляд, получилось очень удобное и полезное решение. Можно включить фонарик и подсвечивать окружающее пространство, не снимая часов. В случае использования в качестве фонарика экрана всегда приходится выворачивать запястье или снимать гаджет с руки. А тут просто врубил фонарик и полез, например, в щиток снимать показатели счетчиков. Фонарик может светить белым или красным цветом.
Добавлю, что защита часов позволяет использовать их в суровых условиях. Заявлен температурный режим от +70°C до -30°C. Также Amazfit T-Rex 3 Pro выдерживают погружения в воду на глубину до 100 метров.
ЭкранAmazfit T-Rex 3 Pro получили 1,5-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 480×480 и плотностью пикселей 322 ppi. Показатель пиковой яркости вырос до 3000 нит.
Дисплей отличный: он яркий, четкий, контрастный, а также у него хорошие углы обзора.
Теперь в качестве защиты экрана выступает сапфировое стекло, что прибавляет гаджету надежности.
Впрочем, не обошлось и без недостатка. Здесь, как и в случае с Amazfit Balance 2, используется неудачный олеофобный слой, а может он и вовсе отсутствует. Поэтому экран собирает абсолютно все следы от пальцев, которые приходится в конце дня очищать. С одной стороны некритично, с другой — в гаджете стоимостью около 34 000 рублей хотелось бы видеть нормальную олеофобку.
ФункциональностьОперационная система и её интерфейс остались без изменений — здесь у нас Zepp OS 5. Часы работают с Android и iOS, а для синхронизации используется приложение Zepp.
Поскольку программная платформа осталась без изменений, я не буду тратить время на её описание. Если интересуют подробности, можно ознакомиться с ними в моих обзорах смарт-часов Amazfit T-Rex 3 и Amazfit Balance 2.
Буквально несколько слов об уведомлениях. Часы умеют показывать текст из СМС и мессенджеров, а вот с изображениями все не так просто. К примеру, Amazfit T-Rex 3 Pro умеют показывать картинки из WhatsApp, а из Telegram — не умеют.
Поскольку часы получили динамик и микрофон, смарт-часы теперь можно использовать для ответа на звонки. Эта функция работает на Android и iOS.
Стоит отметить функции навигации. Amazfit T-Rex 3 Pro получили двухдиапазонный модуль, который способен работать с шестью системами спутникового позиционирования. Сигнал находится быстро, а еще он довольно точный с погрешностью всего в несколько метров.
Есть возможность загрузки офлайн-карт. Их можно использовать для навигации, где отсутствует связь. Топографические карты покажут рельеф местности, а это можно использовать для прокладки маршрутов в походах по пересеченной местности. Также имеются карты горнолыжных курортов по всему миру.
Также не вижу смысла заострять внимание на функциях отслеживания здоровья и спорта, поскольку они остались без изменений. Часы следят за частотой сердечных сокращений и умеют трекать сон. Предусмотрено более 170 спортивных режимов. Все данные о здоровье и тренировках можно просматривать в приложении Zepp.
АвтономностьАвтономную работу устройству обеспечивает аккумулятор на 700 мАч. С автономностью у Amazfit T-Rex 3 Pro полный порядок.
В моем повседневном сценарии использования с яркостью на максимуме часы попросились на зарядку спустя 15 дней. Как по мне, это вполне отличный результат.
На полную зарядку от 0 до 100 процентов уходит в среднем около двух часов. Я подключал комплектную зарядку к адаптерам мощностью 60, 65 и 90 Вт.
Что в итоге
Amazfit T-Rex 3 Pro оставили приятное впечатление, учитывая, что мне понравилась и предыдущая версия. «Прошка» станет любопытным вариантом для тех, кто планировал, но по каким-либо причинам отложит покупку «базового» варианта. Здесь могут заинтересовать титан и сапфировое стекло, а также возможность отвечать на звонки.
На Amazfit T-Rex 3 Pro определенно заслужит внимание людей, которые ведут активный образ жизни: любители экстремальных видов спорта, походники, а также тем, кто привык бросать себе вызов и не сидеть на месте.
Однако перед покупкой нужно взвесить все «за» и «против». Если вы планируете не щадить гаджет и использовать его в суровых условиях, то лучше обратить внимание в сторону Amazfit T-Rex 3 Pro. С другой стороны, если не нужна функция ответа на звонки, а часы будут в обычном повседневном использовании, то может быть целесообразным остановиться на базовой версии.
Плюсы:
- Материалы корпуса (титан и сапфировое стекло)
- Интересный дизайн для любителей тактической эстетики
- Яркий экран
- Возможность принимать звонки
- Отдельный фонарик
- Достойная функциональность
- Отличная автономность
- Посредственное олеофобное покрытие