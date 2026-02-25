Обзор Amazfit T-Rex Ultra 2: титан Grade 5, сапфир и месяц без подзарядки





Линейка T-Rex от Amazfit давно перестала быть просто «защищенными часами для походов выходного дня». С выходом T-Rex Ultra 2 бренд окончательно закрепился в высшей лиге носимых устройств для экстремальных условий. Если первая «Ультра» была дерзким вызовом рынку, то вторая итерация — это выверенный инструмент, который метит в территорию Garmin Fenix 8 и Apple Watch Ultra, предлагая при этом честный набор функций без переплаты за «шильдик». Линейка T-Rex от Amazfit давно перестала быть просто «защищенными часами для походов выходного дня». С выходом T-Rex Ultra 2 бренд окончательно закрепился в высшей лиге носимых устройств для экстремальных условий. Если первая «Ультра» была дерзким вызовом рынку, то вторая итерация — это выверенный инструмент, который метит в территорию Garmin Fenix 8 и Apple Watch Ultra, предлагая при этом честный набор функций без переплаты за «шильдик».

Комплектация и дизайн

Экран

Яркость : она избыточна в лучшем смысле слова. Даже под прямыми солнечными лучами в горах картинка остается контрастной и легкочитаемой.

: она избыточна в лучшем смысле слова. Даже под прямыми солнечными лучами в горах картинка остается контрастной и легкочитаемой. Четкость : высокое разрешение позволяет отображать мелкие детали на топографических картах, что жизненно важно при навигации.

: высокое разрешение позволяет отображать мелкие детали на топографических картах, что жизненно важно при навигации. Интерфейс: сенсор работает идеально, но для экстремалов сохранена возможность полного управления физическими кнопками. Это критично, когда руки мокрые, грязные или в плотных перчатках.

Функциональность

Навигация

Цветные контурные карты : с отображением рельефа и перепадов высот.

: с отображением рельефа и перепадов высот. Офлайн-планирование : вы можете проложить маршрут «от точки к точке» прямо на экране часов.

: вы можете проложить маршрут «от точки к точке» прямо на экране часов. Поиск POI (Points of Interest) : нужно найти ближайший источник воды, кемпинг или смотровую площадку? Часы сделают это без подключения к сети.

: нужно найти ближайший источник воды, кемпинг или смотровую площадку? Часы сделают это без подключения к сети. Автоматическое перестроение: если вы сбились с пути, система мгновенно предложит вариант возврата на трек.

Тактический фонарик

Белый свет : мощностью до 200 люкс (и до 300 люкс в режиме Boost) — этого достаточно, чтобы подсветить тропу или найти ключи в палатке.

: мощностью до 200 люкс (и до 300 люкс в режиме Boost) — этого достаточно, чтобы подсветить тропу или найти ключи в палатке. Зеленый свет: гениальное решение для тактических задач и охотников. Зеленый спектр не ослепляет при использовании приборов ночного видения и меньше пугает животных.

Связь

Здоровье и спорт

Дайвинг

Профессиональный тренинг

HYROX : Ultra 2 официально поддерживает этот набирающий популярность вид функционального многоборья. Часы отслеживают переходы между этапами и специфические метрики нагрузки.

: Ultra 2 официально поддерживает этот набирающий популярность вид функционального многоборья. Часы отслеживают переходы между этапами и специфические метрики нагрузки. Силовые тренировки : интеллектуальное распознавание упражнений позволяет часам автоматически считать повторы и определять группы мышц, которые получили наибольшую нагрузку.

: интеллектуальное распознавание упражнений позволяет часам автоматически считать повторы и определять группы мышц, которые получили наибольшую нагрузку. Интеллектуальные контрольные точки (Checkpoints): в режиме похода вы можете заранее расставить точки (источники воды, места привала) и получать уведомления о приближении к ним. Это помогает грамотно распределять силы на дистанции.

Автономность

Итоги

Кому стоит купить эти часы?

Альпинистам и туристам : за лучшую в классе автономную навигацию и прочность.

: за лучшую в классе автономную навигацию и прочность. Спортсменам-экстремалам : за поддержку дайвинга, HYROX и точнейшие метрики.

: за поддержку дайвинга, HYROX и точнейшие метрики. Техно-энтузиастам: которым нужен «полный фарш» в титановом корпусе, но кто не готов переплачивать 100-150 тысяч рублей за «сильно раскрученные» бренды.

Неубиваемый корпус из титана Grade 5 и сапфировое стекло.

Полноценные офлайн-карты и планирование маршрутов на запястье.

Уникальный двухцветный фонарик (белый/зеленый).

Феноменальная автономность до 30 дней.

Защита для глубоководных погружений.

Габариты — часы могут показаться громоздкими на худых запястьях.

Олеофобное покрытие — можно сказать, что его практически нет. Готовьтесь регулярно протирать экран об одежду или носить с собой специально для этого салфетку.

Цена: к выходу этого обзора стоимость часов в ритейле составляет 49 990 рублей.

Комплект поставки довольно прост: часы, ремешок, зарядка и документация. Одновременно хвалю и ругаю зарядную площадку. В ее конструкции используется разъем USB-C, а значит вы сможете ее использовать с любым своим привычным проводом. Из минусов, на мой взгляд, в зарядке используется контактный метод. В модели стоимостью около 50 000 рублей хотелось бы видеть бесконтактный зарядник, на который просто сбрасываешь часы, не прицеливаясь.Первое, что ощущаешь, когда достаешь T-Rex Ultra 2 из коробки — это холод металла и монументальность конструкции. Корпус полностью изготовлен из титана Grade 5 (аэрокосмического класса). Это не маркетинговая уловка: титан пятого класса значительно прочнее и устойчивее к царапинам, чем стандартный Grade 2, используемый в большинстве потребительских гаджетов.Дизайн остался брутальным и узнаваемым, но стал более «породистым». Массивный безель, защищающий стекло, открытые винты и мощные кнопки с насечками — все это говорит, что часы созданы для использования в экстремальных условиях. К слову, кнопки здесь имеют защиту от грязи и песка, так что после заезда на квадроцикле или восхождения на песчаную дюну механизм не «залипнет».В отличие от стандартных часов линейки T-Rex, Ultra 2 ощущается на запястье как профессиональный прибор. При этом инженерам удалось сохранить разумный вес: рука не устает даже при длительном ношении. Ремешок выполнен из высококачественного силикона с продуманной системой вентиляции — рука под ним не преет, что критично в многодневных треках.Во время личного опыта использования Amazfit T-Rex Ultra 2 у меня появилось два важных замечания. Во-первых, изменилось крепление ремешков — оно стало проще и удобнее. Теперь процесс отдаленно напоминает зацеп карабина. Мне такое изменение понравилось.Во-вторых, часы довольно массивные. На моем тощем запястье они смотрятся великовато, поэтому перед покупкой рекомендую учитывать габариты, а лучше примерить гаджет, если где-то появится такая возможность.С экраном здесь всё на высоте, но с одной оговоркой. Часы оснащены 1,5-дюймовым AMOLED-дисплеем, который прикрыт сапфировым стеклом. О прочности сапфира сказано много: поцарапать его в бытовых условиях или об скалы практически невозможно.Режим Always-On Display здесь не просто «номинальный» — он адаптирован под различные циферблаты и потребляет минимум энергии, позволяя бросить быстрый взгляд на время или пульс, не поднимая запястья.Помните, в начале раздела я упоминал об «оговорке». Amazfit T-Rex Ultra 2 унаследовали от предшественника «главную болячку». Экран получил очень плохой олеофобный слой, а может и вовсе его отсутствие. Для понимания: достаешь часы из коробки и чистый палец на экране сразу оставляет след. Приготовьтесь регулярно протирать дисплей во время использования, поскольку он собирает абсолютно все следы от рук.Главная «фишка», которая выделяет T-Rex Ultra 2 на фоне конкурентов — это автономная навигационная система. В часы встроено 64 ГБ памяти, большая часть которой отведена под офлайн-карты. Однако внутренний накопитель также можно использовать для хранений музыки и подкастов.Забудьте о необходимости доставать телефон на морозе или в густом лесу. T-Rex Ultra 2 поддерживает:В корпус встроен двухрежимный LED-фонарик. И это не просто подсветка экраном, а полноценный диод.Наличие динамика и микрофона превращает часы в полноценную гарнитуру. Через Bluetooth-звонки можно общаться, не доставая смартфон из рюкзака.T-Rex Ultra 2 — это не только про походы, но и про серьезный спорт. Список режимов огромен, но остановимся на ключевых изменениях.Часы получили двойную сертификацию для дайвинга. Они выдерживают давление 10 ATM и позволяют погружаться на глубину до 45 метров. Программное обеспечение включает в себя декомпрессионный компьютер, датчик глубины и температуры воды. Это полноценный инструмент для фридайверов и любителей подводной охоты.Разумеется, стандартный набор в виде круглосуточного мониторинга пульса, уровня кислорода в крови (SpO2) и качества сна никуда не делся. Приложение Zepp дает глубокую аналитику, сопоставимую с медицинскими трекерами, помогая понять, когда стоит поднажать, а когда пора сделать паузу для восстановления.Цифра, которая заставляет конкурентов нервничать — 30 дней автономной работы в обычном режиме. В то время как «умные» конкуренты требуют зарядки каждые 2-3 дня, T-Rex Ultra 2 позволяет отправиться в месячную экспедицию, забыв о кабеле питания.Интенсивное использование: до 10-14 дней (с активным GPS, звонками и мониторингом всех показателей).Amazfit T-Rex Ultra 2 — это пример устройства, где форма полностью соответствует содержанию. Они выглядят брутально, потому что готовы к ударам. Они стоят дороже базовых моделей, потому что титан Grade 5 и сапфир обеспечивают вашу уверенность, что часы выживут там, где пасуют другие.Amazfit T-Rex Ultra 2 — это не идеальный флагман со своими особенностями, недостатками и преимуществами.