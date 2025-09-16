Обзор портативной Bluetooth-колонки Anker Soundcore Boom 3i: очень хорошо и рекомендовать несложно





Портативные Bluetooth-колонки вышли за рамки устройств для развлечений под открытым небом. Пользователи организовывают с их помощью доступную домашнюю акустику и не только. Под конец лета я протестировал Soundcore Boom 3i, а эти ребята знают толк в звуке. Делюсь своими впечатлениями в этом обзоре.

С одной стороны Anker и его музыкальный суббренд Soundcore стремятся к лаконичности, с другой — в комплекте есть необходимые аксессуары. В коробке: колонка, ремешок для транспортировки, кабель USB-C/C и документация.Модель Soundcore Boom 3i доступна в зеленом, коричневом, синем и черном цвете. Можно выбрать гаджет в тон интерьера или выбрать веселую расцветку для развлечений возле бассейна. Я остановился на универсальной черной расцветке. Такую колонку можно под телевизор закинуть и взять с собой на природу.На фронтальной панели колонки «акустическая решетка» и логотип бренда по центру. Сверху размещены крепления для ремешка, а также клавиши управления: включение, кнопка создания пары, усиление баса, объединение нескольких колонок, а также управление громкостью и воспроизведением. Кнопки прорезинены и нажимаются с легким усилием. Над клавишами есть четыре световых индикатора состояния.Сзади разместился порт USB-C. Его защищает резиновая заглушка.Слева и справа у Soundcore Boom 3i имеется RGB-подсветка. Встроенная «светомузыка» сопровождает тон воспроизводимых треков. Цвет свечения можно настраивать с помощью соответствующей кнопки на корпусе.По словам производителя, колонка ударопрочная и выдерживает падения с высоты 1 метр. Помимо этого, я не просто так упоминал развлечения возле бассейна. Soundcore Boom 3i способна погружаться в воду на глубину 1,5 м и находиться там около получаса. В водоем с колонкой я не нырял, но в ведерко с водой я гаджет притопил. В итоге устройство работает в привычном режиме без изъянов.Для беспроводного соединения используется Bluetooth версии 5.3. Колонки Soundcore Boom 3i объединять в акустическую систему с помощью технологии PartyCast. Для этого на корпусе имеется соответствующая клавиша. Как работает? Зажимаем ее на нескольких колонках и они объединяются. Можно сделать доступную акустическую систему дома или прокачать вечеринку с помощью нескольких Soundcore Boom 3i.Функциональность колонки раскрывается в фирменном приложении Soundcore, которое доступно на iOS и Android.Доступны следующие функции:К слову о встроенной подсветке, смотрится она интересно. Можно использовать в качестве источника света для создания атмосферы в интерьере. Благо, настроек свечения очень много, поэтому свечение подбирается под сценарий. К примеру, можно использовать подсветку и в качестве «ночника».Ребята из Soundcore знают толк в звуке. Они уже «набили руку» на наушниках. Колонка в этом плане — не исключение. За звук в Soundcore Boom 3i отвечают два динамика и два пассивных излучателя. В спецификациях заявлен только кодек SBC. Однако колонка также поддерживает и AAC.Запас максимальной громкости достаточный — колонка вполне может прокачать небольшую вечеринку на заднем дворе вашего загородного дома. Звучит колонка очень хорошо. Можно даже сказать, что оправдывает весь свой прайс и даже больше.Звук Soundcore Boom 3i можно вполне назвать фирменным и узнаваемым — так звучат наушники бренда. Звучание можно назвать сбалансированным, сцена получается довольно широкой для сегмента портативного аудио. В колонке адекватно звучат электронные жанры и тяжелые с экстремальным вокалом.Главная фишка колонки — басы. С серединой также все в порядке, а еще и про верха не забыли. Впрочем, важно понимать, что у колонки имеется функция повышения низких частот, но с этой настройкой колонка начинает заваливать низы на максимальной громкости в особо басовитых треках.Емкость встроенного аккумулятора составляет 2500 мАч. Быстрая зарядка не поддерживается. Заряжается колонка от 0 до 100 процентов в среднем за два часа. К сожалению, от порта колонки нельзя подзаряжать другие гаджеты.Производитель заявляет 16 часов автономной работы на громкости 50% без усиления баса и с отключенной подсветкой. На деле с подсветкой, усиленными басами и уровнем громкости примерно на 75% время автономной работы составит в среднем 7,5-8 часов.К выходу этого обзора стоимость Soundcore Boom 3i составляет около 9000 рублей. За эту стоимость можно получить колонку с нормальным дизайном (а не очередной клон JBL), защищенным корпусом, подсветкой, возможностью объединения нескольких гаджетов в одну систему и качественным звучанием. Радует, что Anker держит уровень — гаджеты этого бренда несложно рекомендовать от обзора к обзору.Что касается недостатков, не обошлось и без компромиссов. В основном они касаются зарядки — колонка заряжается очень медленно, а также ее нельзя использовать в качестве внешнего аккумулятора для других ваших гаджетов.