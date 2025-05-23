Обзор TWS-наушников Anker Soundcore Liberty 4 Pro





Soundcore Liberty 4 Pro — флагманская модель в линейке TWS-наушников бренда Soundcore Liberty 4 Pro — флагманская модель в линейке TWS-наушников бренда Anker . Главные особенности гаджета: необычный кейс, удобное управление, хорошая автономность, качественное звучание, система активного шумоподавления и поддержка кодека LDAC. В этом обзоре мы поделимся подробностями и впечатлениями от прослушивания. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Содержание

Технические характеристики

Звучание: 2 драйвера

Время воспроизведения: до 10 ч на одном заряде, до 40 ч с кейсом

Беспроводная зарядка: есть

Разъем: USB-С

Многоточечное подключение: есть

Датчик положения в ухе: есть

Передача голоса: 6 микрофонов с ИИ

Bluetooth: 5.3

Защита: IPX5

Вес наушника: 5,5 г

Комплектация, дизайн, эргономика

Приложение и функциональность

Окружающий звук . Эта настройка добавлена по умолчанию. Она свайпами переключает режимы шумодава

. Эта настройка добавлена по умолчанию. Она свайпами переключает режимы шумодава Пространственное звучание . Опция позволяет переключаться между режимами прослушивания музыки с отслеживанием положения головы

. Опция позволяет переключаться между режимами прослушивания музыки с отслеживанием положения головы Атмосферный . Подстраивает атмосферное давление воздуха. Эта возможность может быть полезна для работы системы активного шумоподавления в самолете

. Подстраивает атмосферное давление воздуха. Эта возможность может быть полезна для работы системы активного шумоподавления в самолете Найти устройство . Запускает звуковой сигнал на правом или левом наушнике. Полезная функция, когда выронил один из наушников и не можешь найти его в темноте

. Запускает звуковой сигнал на правом или левом наушнике. Полезная функция, когда выронил один из наушников и не можешь найти его в темноте Удаленная камера. С помощью этой кнопки кейс Anker Soundcore Liberty 4 Pro превращается в кнопку спуска затвора камеры подключенного смартфона

Тестирование звука HearID . Оно позволяет узнать уровень остроты слуха.

. Оно позволяет узнать уровень остроты слуха. Проверка предпочтений . Здесь предлагают подобрать звучания с помощью прослушивания разных фрагментов музыкальных композиций.

. Здесь предлагают подобрать звучания с помощью прослушивания разных фрагментов музыкальных композиций. Пресеты эквалайзера . Мне нравится настройка по умолчанию soundcore Signature.

. Мне нравится настройка по умолчанию soundcore Signature. Пользовательский эквалайзер: восемь полос для ручной настройки звучания.

Удобное общение : уменьшает громкость музыки и повышает четкость речи.

: уменьшает громкость музыки и повышает четкость речи. Обнаружение наушника в ухе : звук приостанавливается, когда извлекаешь наушники из ушей.

: звук приостанавливается, когда извлекаешь наушники из ушей. Адаптивная компенсация утечки звука : обнаруживает утечки звука и компенсирует их для оптимального звучания

: обнаруживает утечки звука и компенсирует их для оптимального звучания Безопасный уровень громкости : здесь можно установить лимиты и посмотреть информацию по текущему уровню громкости.

: здесь можно установить лимиты и посмотреть информацию по текущему уровню громкости. Тональный сигнал запроса : звуковые уведомления о положении в ухе и низком заряде батареи.

: звуковые уведомления о положении в ухе и низком заряде батареи. Двойные соединения : наушники можно подключить к двум источникам сигнала и быстро переключаться между ними.

: наушники можно подключить к двум источникам сигнала и быстро переключаться между ними. Настройки зарядного футляра : здесь можно включить или отключить функции, к которым имеется быстрый доступ с сенсорной панели кейса.

: здесь можно включить или отключить функции, к которым имеется быстрый доступ с сенсорной панели кейса. Автоматическое выключение : настройка времени отключения после отключения соединения с источником сигнала.

: настройка времени отключения после отключения соединения с источником сигнала. Поиск устройства: позволяет с помощью звуковых сигналов находить футляр или наушники по отдельности.

Звук

Автономная работа

Что в итоге

Необычный дизайн с кейсом-слайдером

Дополнительное сенсорное управление на кейсе

Удобное управление и его отличная реализация на наушниках

Функциональное приложение

Отличное звучание

Хороший шумодав

Достойная автономность

Комплект поставки без излишеств. В коробке вы найдете: наушники, набор сменных накладок, провод USB-A/C и документацию.Anker Soundcore Liberty 4 Pro доступны в четырех расцветках. У меня на тесте наушники в черном цвете.Поверхность кейса выполнена из матового пластика. Спереди расположена поверхность сенсорной полоски, а сзади — индикатор состояния и разъем USB-C.Открывается кейс необычно. Крышка-слайдер с легким нажатием сдвигается вверх. Внутри на глянцевой поверхности наушники удерживаются магнитами, которые, к слову, очень цепкие — тест на тряску проходят уверенно. Между наушниками расположен небольшой монохромный дисплей. На нем показывают уровень заряда и переключатель функций, для которого и предусмотрена сенсорная поверхность.Для управления функциями с кейса используются свайпы и нажатия. Подробнее об этом я расскажу в следующем разделе.Сами наушники изготовлены из глянцевого пластика. Они очень легкие и не вызывают дискомфорта во время длительного прослушивания, если вы по размеру подберете накладки.Корпус наушников получил степень защиты IPX5. Это означает, что их спокойно можно использовать во время тренировки и под самым сильным дождем.В наушниках имеется датчик положения в ухе. Другими словами, если их достать — воспроизведение автоматически встанет на паузу. Меня очень порадовало наличие моего любимого способа управления воспроизведением с помощью сжатий ножки наушников, а для регулировки громкости используются свайпы, как на AirPods Pro 2.В целом дизайн, эргономика и удобство использования Anker Soundcore Liberty 4 Pro оставили массу положительных эмоций. Из минусов могу отметить только, что мне показалась хлипковатой крышка кейса.Начнем, пожалуй, с органов управления на кейсе. Как я упоминал выше, здесь используется небольшая сенсорная панель. Настройки по умолчанию предлагают регулировать уровень работы системы активного подавления свайпами влево и вправо. Эти действия при открытой крышке сопровождаются индикатором на дисплее.Функциональность сенсорной панели кейса можно расширить с помощью приложения. В нем можно добавить следующие функции из раздела «Настройки зарядного футляра»:В приложении Soundcore три раздела (доступно для iOS и Android). На главном отображается уровень заряда наушников и кейса. Ниже расположены: регулировка режима работы системы шумоподавления, опция «В самолете» и «Защита от шума ветра».Во второй вкладке собраны функции настройки звучания:В третьем разделе предлагают возможность перенастроить жесты управления на левом и правом наушнике.Остальные функции спрятали в разделе настроек — кнопка с шестеренкой в правом верхнем углу. Здесь:Теперь начинается самая интересная часть обзора. Напоминаю, за звук в Anker Soundcore Liberty 4 Pro отвечают драйверы диаметром 10,5 мм. Есть сертификация Hi-Res Audio и поддержка кодека LDAC, который можно послушать только в сочетании с Android-смартфоном.Звучат наушники отлично прямо «из коробки». Я не ничего не подгонял в эквалайзер и использовал пресет soundcore Signature по умолчанию. Звучание насыщенное и живое — это, на мой взгляд, самая главная фишка устройства.Звук Anker Soundcore Liberty 4 Pro покоряет с первых минут прослушивания. Да, это звучит слишком хвалебно, но без подобных оборотов сложно обойтись. Даже, учитывая, что первые впечатления от прослушивания я получал с помощью связки айфона и Spotify, где максимальное качество звучания — это mp3 с 320 килобит в секунду.Наушники одинаково хорошо звучат в большинстве жанров. Могу смело судить об этом, поскольку мои музыкальные предпочтения не ограничены и в них вполне вписывается широкий спектр от джаза и нейрофанка до трип-хопа и дэткора.Сцена Anker Soundcore Liberty 4 Pro очень широкая, просторная. Наушники хорошо выстраивают панораму звуков. Отлично представлены все частоты без ощутимых провалов, а это редкость в TWS-сегменте. Зачастую производители хватаются двумя руками за низы, наплевав на верха и середину, в Liberty 4 Pro отсутствует подобный подход. Могу смело сделать выводы, что за аудиосегмент в Anker отвечают люди, которые по-настоящему любят музыку, а не просто на ней зарабатывают.Надо бы что-то сказать о пространственном звучании. Да, оно есть, но мне этот эффект не нравится и я отключаю его абсолютно на всех наушниках. Для игр и фильмов функция отслеживания положения головы в пространстве может быть интересна, но для музыки она звучат странно. Впрочем, это всего лишь мои индивидуальные предпочтения.Система активного шумодавления справляется хорошо во всех протестированных сценариях. Я слушал наушники с монотонным домашним шумом, на улице в ветреную погоду, в местах с большим скоплением людей и в общественном транспорте. К сожалению, к выходу этого обзора не удалось протестировать Anker Soundcore Liberty 4 Pro в самолете.Что касается передачи голоса, здесь у нас крепкий средний уровень. Попробовал пообщаться в наушниках с помощью обычных звонков, в мессенджерах и приложениях для видеоконференций. Во всех случаях собеседники остались довольны. Однако я бы не стал выделять это в качестве весомого преимущества, поскольку большинство протестированных мною моделей в ценовом диапазоне от 12 000 до 15 000 рублей показывают примерно одинаковый результат.Заявленное время автономной работы составляет до 10 часов и до 40 с кейсом. Скорее всего, это какой-то усредненный показатель. У меня получилось 8,5 часа и 34 соответственно. Надо понимать, что эти цифры непоказательны, поскольку во время прослушивания я регулярно менял громкость, переключал шумодав, а также использовал различные опции для улучшения работы шумоподавления.В кейсе есть быстрая зарядка. Пять минут в футляре обеспечивают около четырех часов воспроизведения. Также стоит отметить, что кейс поддерживает беспроводную зарядку.К выходу этого обзора Anker Soundcore Liberty 4 Pro в ритейле можно найти в пределах 14 000 рублей. На маркетплейсах можно найти наиболее приятные ценники, к примеру, на AliExpress наушники оценили примерно в 8 500 рублей. По совокупности особенностей и характеристик смело заявляю, что модель становится лучшей в своем ценовом диапазоне. Заметно, что для производителя это флагманский продукт и он таким ощущается.Преимущества:Среди недостатков сложно выделить что-то конкретное, поэтому буду притягивать за уши. Крышка кейса мне показалась хлипковатой. Если бы у меня возникла возможность перевыбрать, то я бы остановился на белой или светло-синей расцветке. Черный цвет получился скучным, но подойдет для консерваторов.