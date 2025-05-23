Обзор TWS-наушников Anker Soundcore Liberty 4 Pro

Георгий
Anker Soundcore Liberty 4 Pro

Soundcore Liberty 4 Pro — флагманская модель в линейке TWS-наушников бренда Anker. Главные особенности гаджета: необычный кейс, удобное управление, хорошая автономность, качественное звучание, система активного шумоподавления и поддержка кодека LDAC. В этом обзоре мы поделимся подробностями и впечатлениями от прослушивания.

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Содержание

Технические характеристики

  • Звучание: 2 драйвера
  • Время воспроизведения: до 10 ч на одном заряде, до 40 ч с кейсом
  • Беспроводная зарядка: есть
  • Разъем: USB-С
  • Многоточечное подключение: есть
  • Датчик положения в ухе: есть
  • Передача голоса: 6 микрофонов с ИИ
  • Bluetooth: 5.3
  • Защита: IPX5
  • Вес наушника: 5,5 г

Комплектация, дизайн, эргономика

Комплект поставки без излишеств. В коробке вы найдете: наушники,  набор сменных накладок, провод USB-A/C и документацию.

Anker Soundcore Liberty 4 Pro

Anker Soundcore Liberty 4 Pro доступны в четырех расцветках. У меня на тесте наушники в черном цвете.

Anker Soundcore Liberty 4 Pro

Поверхность кейса выполнена из матового пластика. Спереди расположена поверхность сенсорной полоски, а сзади — индикатор состояния и разъем USB-C.

Открывается кейс необычно. Крышка-слайдер с легким нажатием сдвигается вверх. Внутри на глянцевой поверхности наушники удерживаются магнитами, которые, к слову, очень цепкие — тест на тряску проходят уверенно. Между наушниками расположен небольшой монохромный дисплей. На нем показывают уровень заряда и переключатель функций, для которого и предусмотрена сенсорная поверхность.

Anker Soundcore Liberty 4 Pro

Для управления функциями с кейса используются свайпы и нажатия. Подробнее об этом я расскажу в следующем разделе.

Сами наушники изготовлены из глянцевого пластика. Они очень легкие и не вызывают дискомфорта во время длительного прослушивания, если вы по размеру подберете накладки.
Корпус наушников получил степень защиты IPX5. Это означает, что их спокойно можно использовать во время тренировки и под самым сильным дождем.

В наушниках имеется датчик положения в ухе. Другими словами, если их достать — воспроизведение автоматически встанет на паузу. Меня очень порадовало наличие моего любимого способа управления воспроизведением с помощью сжатий ножки наушников, а для регулировки громкости используются свайпы, как на AirPods Pro 2.

Anker Soundcore Liberty 4 Pro

В целом дизайн, эргономика и удобство использования Anker Soundcore Liberty 4 Pro оставили массу положительных эмоций. Из минусов могу отметить только, что мне показалась хлипковатой крышка кейса.  

Приложение и функциональность

Начнем, пожалуй, с органов управления на кейсе. Как я упоминал выше, здесь используется небольшая сенсорная панель. Настройки по умолчанию предлагают регулировать уровень работы системы активного подавления свайпами влево и вправо. Эти действия при открытой крышке сопровождаются индикатором на дисплее.

Anker Soundcore Liberty 4 Pro

Функциональность сенсорной панели кейса можно расширить с помощью приложения. В нем можно добавить следующие функции из раздела «Настройки зарядного футляра»:
  • Окружающий звук. Эта настройка добавлена по умолчанию. Она свайпами переключает режимы шумодава
  • Пространственное звучание. Опция позволяет переключаться между режимами прослушивания музыки с отслеживанием положения головы
  • Атмосферный. Подстраивает атмосферное давление воздуха. Эта возможность может быть полезна для работы системы активного шумоподавления в самолете
  • Найти устройство. Запускает звуковой сигнал на правом или левом наушнике. Полезная функция, когда выронил один из наушников и не можешь найти его в темноте
  • Удаленная камера. С помощью этой кнопки кейс Anker Soundcore Liberty 4 Pro превращается в кнопку спуска затвора камеры подключенного смартфона
В приложении Soundcore три раздела (доступно для iOS и Android). На главном отображается уровень заряда наушников и кейса. Ниже расположены: регулировка режима работы системы шумоподавления, опция «В самолете» и «Защита от шума ветра».

Anker Soundcore Liberty 4 Pro

Во второй вкладке собраны функции настройки звучания:
  • Тестирование звука HearID. Оно позволяет узнать уровень остроты слуха.
  • Проверка предпочтений. Здесь предлагают подобрать звучания с помощью прослушивания разных фрагментов музыкальных композиций.
  • Пресеты эквалайзера. Мне нравится настройка по умолчанию soundcore Signature.
  • Пользовательский эквалайзер: восемь полос для ручной настройки звучания.
В третьем разделе предлагают возможность перенастроить жесты управления на левом и правом наушнике.

Anker Soundcore Liberty 4 Pro

Остальные функции спрятали в разделе настроек — кнопка с шестеренкой в правом верхнем углу. Здесь:
  • Удобное общение: уменьшает громкость музыки и повышает четкость речи.
  • Обнаружение наушника в ухе: звук приостанавливается, когда извлекаешь наушники из ушей.
  • Адаптивная компенсация утечки звука: обнаруживает утечки звука и компенсирует их для оптимального звучания
  • Безопасный уровень громкости: здесь можно установить лимиты и посмотреть информацию по текущему уровню громкости.
  • Тональный сигнал запроса: звуковые уведомления о положении в ухе и низком заряде батареи.
  • Двойные соединения: наушники можно подключить к двум источникам сигнала и быстро переключаться между ними.
  • Настройки зарядного футляра: здесь можно включить или отключить функции, к которым имеется быстрый доступ с сенсорной панели кейса.
  • Автоматическое выключение: настройка времени отключения после отключения соединения с источником сигнала.
  • Поиск устройства: позволяет с помощью звуковых сигналов находить футляр или наушники по отдельности.
Anker Soundcore Liberty 4 Pro

Звук

Теперь начинается самая интересная часть обзора. Напоминаю, за звук в Anker Soundcore Liberty 4 Pro отвечают драйверы диаметром 10,5 мм. Есть сертификация Hi-Res Audio и поддержка кодека LDAC, который можно послушать только в сочетании с Android-смартфоном.

Anker Soundcore Liberty 4 Pro

Звучат наушники отлично прямо «из коробки». Я не ничего не подгонял в эквалайзер и использовал пресет soundcore Signature по умолчанию. Звучание насыщенное и живое — это, на мой взгляд, самая главная фишка устройства.

Звук Anker Soundcore Liberty 4 Pro покоряет с первых минут прослушивания. Да, это звучит слишком хвалебно, но без подобных оборотов сложно обойтись. Даже, учитывая, что первые впечатления от прослушивания я получал с помощью связки айфона и Spotify, где максимальное качество звучания — это mp3 с 320 килобит в секунду.

Anker Soundcore Liberty 4 Pro

Наушники одинаково хорошо звучат в большинстве жанров. Могу смело судить об этом, поскольку мои музыкальные предпочтения не ограничены и в них вполне вписывается широкий спектр от джаза и нейрофанка до трип-хопа и дэткора.

Сцена Anker Soundcore Liberty 4 Pro очень широкая, просторная. Наушники хорошо выстраивают панораму звуков. Отлично представлены все частоты без ощутимых провалов, а это редкость в TWS-сегменте. Зачастую производители хватаются двумя руками за низы, наплевав на верха и середину, в Liberty 4 Pro отсутствует подобный подход. Могу смело сделать выводы, что за аудиосегмент в Anker отвечают люди, которые по-настоящему любят музыку, а не просто на ней зарабатывают.

Anker Soundcore Liberty 4 Pro

Надо бы что-то сказать о пространственном звучании. Да, оно есть, но мне этот эффект не нравится и я отключаю его абсолютно на всех наушниках. Для игр и фильмов функция отслеживания положения головы в пространстве может быть интересна, но для музыки она звучат странно. Впрочем, это всего лишь мои индивидуальные предпочтения. 

Система активного шумодавления справляется хорошо во всех протестированных сценариях. Я слушал наушники с монотонным домашним шумом, на улице в ветреную погоду, в местах с большим скоплением людей и в общественном транспорте. К сожалению, к выходу этого обзора не удалось протестировать Anker Soundcore Liberty 4 Pro в самолете.

Anker Soundcore Liberty 4 Pro

Что касается передачи голоса, здесь у нас крепкий средний уровень. Попробовал пообщаться в наушниках с помощью обычных звонков, в мессенджерах и приложениях для видеоконференций. Во всех случаях собеседники остались довольны. Однако я бы не стал выделять это в качестве весомого преимущества, поскольку большинство протестированных мною моделей в ценовом диапазоне от 12 000 до 15 000 рублей показывают примерно одинаковый результат.

Автономная работа

Заявленное время автономной работы составляет до 10 часов и до 40 с кейсом. Скорее всего, это какой-то усредненный показатель. У меня получилось 8,5 часа и 34 соответственно. Надо понимать, что эти цифры непоказательны, поскольку во время прослушивания я регулярно менял громкость, переключал шумодав, а также использовал различные опции для улучшения работы шумоподавления.

В кейсе есть быстрая зарядка. Пять минут в футляре обеспечивают около четырех часов воспроизведения. Также стоит отметить, что кейс поддерживает беспроводную зарядку. 

Что в итоге

Anker Soundcore Liberty 4 Pro

К выходу этого обзора Anker Soundcore Liberty 4 Pro в ритейле можно найти в пределах 14 000 рублей. На маркетплейсах можно найти наиболее приятные ценники, к примеру, на AliExpress наушники оценили примерно в 8 500 рублей. По совокупности особенностей и характеристик смело заявляю, что модель становится лучшей в своем ценовом диапазоне. Заметно, что для производителя это флагманский продукт и он таким ощущается.

Преимущества:
  • Необычный дизайн с кейсом-слайдером
  • Дополнительное сенсорное управление на кейсе
  • Удобное управление и его отличная реализация на наушниках
  • Функциональное приложение
  • Отличное звучание
  • Хороший шумодав
  • Достойная автономность
Среди недостатков сложно выделить что-то конкретное, поэтому буду притягивать за уши. Крышка кейса мне показалась хлипковатой. Если бы у меня возникла возможность перевыбрать, то я бы остановился на белой или светло-синей расцветке. Черный цвет получился скучным, но подойдет для консерваторов.  
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Комментарии

Aspard
+666
Aspard
"атмофосферное"))
Сегодня в 17:59
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tellurian
+2408
tellurian
На Али меньше 8000 стоят в фирменном магазине.
На озон 8500₽. Отзывы по качеству звука смущают на разных плодах. Читал на dns, drHead и прочие.
Сегодня в 18:22
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+76
arnikrock
Да, AC/DC или Overkill будут в восторге от прослушивания ихних альбомов?
час назад в 20:00
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