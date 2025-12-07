Обзор наушников Anker Soundcore Space One Pro

Бренд Anker мы уважаем — они умеют делать хорошо, сохраняя при этом разумный прайс. Протестировали наушники Soundcore Space One — это полноразмерная модель с приятным звуком, хорошей автономностью и быстрой зарядкой.
Содержание
- Технические характеристики
- Дизайн и эргономика
- Приложение и функциональность
- Звук и шумоподавление
- Автономная работа
- Итоги
Технические характеристики
- Драйверы: динамические, диаметром 40 мм с тройной композитной диафрагмой
- Частотный диапазон: 20 Гц – 40 кГц
- Импеданс: 16 Ом
- Чувствительность: ~93 дБ
- Кодеки: SBC, AAC, LDAC
- Сертификация Hi-Res Audio: есть
- Система активного шумоподавления: 6 микрофонов, расширенная акустическая камера для пассивной изоляции
- Передача голоса: четыре микрофона
- Bluetooth: 5.3 с Multipoint (подключение к 2 устройствам)
- Проводное подключение: 3,5 мм
- Разъем для зарядки: USB-C
- Аккумулятор: 700 мА·ч
- Габариты: 162,5 × 89,1 × 191,4 мм
- Вес: 286 г
Дизайн и эргономикаНачнем с комплектации. В коробке: наушники, кабель USB-C, кабель 3,5 мм, мягкий транспортировочный чехол и документация. Модель также доступна в черном цвете.
У меня на тесте Anker Soundcore Space One Pro в цвете Cream White — это кремовый оттенок с бронзовыми вставками. Расцветка уходит в бежевый, она в целом спокойная и неброская.
Наушники получили складную конструкцию, благодаря чему не займут много места в ручной клади или повседневном рюкзаке. Покрытие оголовья мягкое со всех сторон. Внутри металлическая дужка, которая позволяет регулировать размер под себя.
Чашки выполнены из матового пластика. Получилось очень практичное решение. Светлый оттенок в сочетании с матовой поверхностью практически не собирает следы от рук.
На левой чашке расположены разъем 3.5 мм, порт USB-C, индикатор состояния, кнопка включения и клавиша переключения работы системы активного шумоподавления. На правой — качелька регулировки громкости и клавиша управления воспроизведением.
Важно: в наушниках отсутствует «датчик головы», а значит они не умеют ставить воспроизведение на паузу, когда их снимаешь.
Амбушюры выполнены из мягкой искусственной кожи. Они отлично прилегают — ничего нигде не давит и не вызывает дискомфорта. Размер оптимален. В целом наушниками комфортно пользоваться на протяжении длительного прослушивания. Конструкция показалась добротной, а материалы качественными.
Приложение и функциональностьФункциональность наушников раскрывается с помощью приложения Soundcore, которое доступно на iOS и Android. Здесь на главной отображается модель и уровень заряда. Можно переключать режим работы системы активного шумоподавления и настраивать ее интенсивность (я использовал на максимуме). Также имеется опция «Защита от шума ветра», которая дополнительно снижает проникновение резких звуков во время прослушивания на улице.
В разделе «Звуковые эффекты» спрятали 8-полосный эквалайзер. Я использовал сочетание фирменного пресета Souncore Signature и опции Dolby Audio.
Также напомню, что есть поддержка функции мультипоинта — наушники можно подключить к двум источникам сигнала и быстро переключаться между ними по необходимости.
Звук и шумоподавлениеЗвучат Anker Soundcore Space One Pro, на мой взгляд, универсально хорошо, как при подключении к айфону, так и с Android-смартфоном. Впрочем, во втором случае можно получить звук пободрее за счет поддержки кодека LDAC.
Сцена получается довольно широкой. Наушники отлично оформляют низы. Заметно, что производитель уделяет басам особое отношение. Чуть-чуть, на мой слух, заваливается середина, но это можно выправить ручными настройками эквалайзера. В целом наушники звуком полностью оправдывают свой прайс.
Система активного шумоподавления отрабатывает хорошо. Скорее всего, здесь немалую роль имеет пассивный шумодав полноразмерной конструкции.
Наушники хорошо справляются с монотонными и резкими шумами. Так, например, если отключить музыку и просто с включенным шумодавом я практически не слышу звуков механической клавиатуры и звонка домофона.
Передача голоса получается довольно качественная. Собеседники не жаловалась, а также отмечали отсутствие искажений. Резюмирую, что для обычных звонков и видеоконференций вполне приемлемо.
Автономная работаЗа автономность отвечает аккумулятор на 700 мА·ч. Есть функция быстрой зарядки — 5 минут обеспечивают до 8 часов воспроизведения без шумоподавления. На полный заряд уходит в среднем два часа.
Производитель заявляет, что полностью заряженные наушники обеспечивают до 60 часов без шумодава и до 40 с ним. Удивительно, но даже с разной громкостью, а систему активного шумоподавления я использую всегда по умолчанию, наушники выдают 39–41 час.
Что в итоге
К выходу этого обзора стоимость Anker Soundcore Space One Pro составляет 13 990 рублей. Гаджет предлагает хороший звук, комфортную посадку, схему удобного управления, довольно качественный шумодав и достойную автономность. Из минусов могу выделить только отсутствие «датчика головы» и влагозащиты корпуса.