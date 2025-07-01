5 причин купить приставку Apple TV. Личный опыт использования

Я довольно долго отрицал существование приставок Apple TV. Мне этот гаджет казался бессмысленным — сейчас в каждом относительно умном телевизоре есть своя операционка с возможностью устанавливать приложения и прочей функциональностью. Спойлер: я тестировал Apple TV полтора месяца, и теперь не представляю взаимодействие с телеком без этого устройства. Делюсь своим личным опытом и впечатлениями.
Спасибо нашим друзьям из Big Geek за предоставленное устройство на тест.
Содержание
- Об устройстве
- Игры и ретрогейминг
- Эстетика: заставки
- Делаем умным тупой телевизор
- Экосистема
- Контент
- Итоги
Об устройствеЭто не запоздалый обзор, но для начала давайте пройдемся по устройству в целом. У меня на тесте Apple TV 4K третьего поколения на 128 ГБ.
Комплект поставки ожидаемо лаконичен: приставка, пульт, кабель питания и немного документации. Apple, спасибо, что хоть тут отдельно ничего не нужно докупать.
Корпус приставки очень компактный — его габариты составляют 93 × 93 × 31 мм. Гаджет лежит под телевизором и не отсвечивает, а при желании его можно с легкостью куда-нибудь спрятать.
Сзади у приставки также ничего лишнего: разъем питания, HDMI 2.1 и гигабитный LAN (Ethernet). Поддерживаемые беспроводные интерфейсы: Bluetooth 5.0 и Wi‑Fi 6 (802.11ax).
Работает Apple TV на чипе A15 Bionic. Забегая вперед — сразу скажу, что с производительностью полный порядок. В плане мощности приставка вне конкуренции. Аналогичной отзывчивости, функциональности и плавности интерфейса я еще не встречал в гаджетах от конкурентов даже из категории топовых Smart TV.
Пульт — произведение инженерного искусства. Хочется ставить его в пример другим производителям и говорить: «Учитесь, вот так должен выглядеть ПДУ». Берешь гаджет в руку и на тактильном уровне осознаешь, что в руке устройство от Apple, а не очередная пластиковая погремушка с россыпью бестолковых кнопок.
Корпус пульта выполнен из алюминия. Габариты устройства составляют 136 × 35 × 9,25 мм, а вес — 66 г.
На поверхности ПДУ имеется D-Pad для навигации с сенсорной серединой, по которой очень приятно скользить пальцем и плавно перемещаться по интерфейсу tvOS. Набор кнопок следующий: «Назад», быстрый доступ к сервису Apple TV+ (я переназначил эту клавишу на возврат к главному экрану), воспроизведение/пауза, отключение звука и клавиши регулировки громкости. На правом торце расположилась кнопка активации голосового ввода (Siri), а на нижнем — порт для зарядки USB-С.
Предлагаю пройтись по поддерживаемым форматам и перейти к впечатлениям. Видео:
- SDR-контент (AVC/HEVC) — 2160p / 60 FPS
- Dolby Vision — 2160p / 60 FPS
- HDR10+/HDR10/HLG (HEVC) — 2160p / 60 FPS
- H.264 с аудиодорожкой 160 Кб/с на канал и 48 кГц (.m4v, .mp4, и .mov)
- MPEG-4, 160 Кб/с, 48 кГц, стерео (.m4v, .mp4, и .mov)
Игры и ретрогеймингApple TV раскрылась в качестве казуальной игровой консоли. Во-первых, в App Store большой выбор качественных тайтлов от инди-разработчиков. Чип A15 Bionic позволяет запускать их на телевизоре. Меня порадовало, что большинство разработчиков выпускает свои игры и приложения в App Store в качестве универсальной покупки. Например, купил игру на айфоне и она автоматом будет доступна для установки на iPad, Mac и Apple TV, если у нее есть соответствующие версии. Таким образом я поиграл в Hyper Light Drifter и Dead Cells из своего бэклога.
Во-вторых, в App Store доступен эмулятор ретроигр — RetroArch. Он позволяет запускать игры со старых игровых приставок, начиная из широко известных NES (Dendy) и Sega, заканчивая оригинальной PlayStation.
Без каких-либо заморочек с помощью RetroArch я смог порубиться в Contra, Earthworm Jim и Tekken 3 из моего детства. Apple TV поддерживает геймпады Xbox (у меня как раз таких три штуки дома) и PlayStation, а также MFI-совместимые контроллеры.
Как в RetroArch добавлять игры (ROM)? При запуске эмулятор отображает окно с URL-адресом, который можно вбить в браузере на Mac и закинуть туда скаченные тайтлы. Главное не последуйте моему примеру. При первом запуске я благополучно закрыл окно с URL-адресами и потом примерно полчаса искал их в настройках. Благо догадался выгрузить RetroArch и запустить его снова.
Теперь предлагаю немного пофантазировать и поиграть в аналитику. За последние пару лет в App Store приходят топовые тайтлы, к примеру, серия Resident Evil или Death Stranding. Если натянуть сову на глобус, можно представить, что у Apple есть «прототип» своей игровой консоли. В теории компания может выпустить приставку на чипе серии M — он сможет топовые игры запустить и продолжит контент «крутить». Для понимания, мой предыдущий MacBook на M2 вполне комфортно запускал RE7.
Эстетика: заставки
Из разряда «мелочь, а приятно». На Apple TV очень крутые Аэрозаставки. Они делятся на четыре категории: «Планета Земля», «Под водой», «Природа» и «Города».
Заставки превращают телевизор в большой скринсейвер, который отображает захватывающие этюды.
Делаем умным тупой телевизорApple TV превратит «тупой» телевизор в полноценный Smart TV. Сейчас на телек без операционки можно наткнуться где-нибудь на кухне или чьей-нибудь даче. Однако важно иметь в виду, что если у вас есть ТВ без операционной системы в хорошем состоянии, то в него можно вдохнуть вторую жизнь и превратить в полноценный гаджет Apple.
Также озвучу свой сценарий. Я на протяжении довольно длительного периода использовал приставку Xiaomi (около семи лет). В последний год она начала сильно сдавать — интерфейс как будто увяз густом желе. Я ждал анонс нового гаджета, и он состоялся — нам представили устройство на очередном невнятном процессоре со смешным объемом оперативной памяти. Желания покупать такую новинку не возникло.
Была мысль пользоваться операционной в Яндекс ТВ Станции Про, но из-за обилия рекламы в их сервисах идея отошла на позицию запасного игрока. В итоге я решил взять на тест Apple TV и заодно поделиться личным опытом использования этого гаджета.
ЭкосистемаПриставка добавляет телевизор в экосистему Apple. На него можно транслировать звук и изображение с айфона, айпада и мака. Да, похожая функция есть и в других телевизорах с поддержкой протокола AirPlay. Впрочем, на беспроводной трансляции аудио и картинки экосистемность не заканчивается.
В моем случае прикольно запустить кино в хорошем качестве, а звук вывести на HomePod. Удобно подрубить наушники AirPods Pro для просмотра — просто достал их из футляра и Apple TV их сразу подцепила.
Без танцев с бубном iPhone можно использовать в качестве пульта дистанционного управления. Очень удобно с айфоновской клавиатуры вбивать поисковые запросы, если вдруг голосовой ввод неправильно распознал их.
В разделе про гейминг я упоминал универсальные покупки. В App Store доступны все мои игры и приложения, которые я ранее приобрел на других устройствах Apple. Кайф и удобство.
Привычная логика взаимодействия с операционной системой. Мне не нужно было привыкать к интерфейсу — вкатился сразу. Если у вас есть айфон или айпад, то после предварительной настройки Apple TV вы сможете скипнуть все подсказки и начать ее использовать на максимум.
КонтентДо знакомства с Apple TV я думал, что контент там ограничен только «официальными» приложениями из App Store, а для выхода за пределы придется провести несколько ритуальных обрядов с шаманом и бубном. Я ошибался.
В качестве ознакомления со всеми возможностями и поиском оптимального решения для себя я сейчас использую Kinopub и Lampa. Вдаваться в подробности не стану. Могу сказать, что они полностью закрыли все потребности в контенте.
Kinopub:
Lampa:
Инструкцию, как запустить сервисы на Apple TV вы сможете найти у нас в разделе пользовательских блогов. Вот тут гайд для Kinopub, а тут — для Lampa.
Что в итоге
После полтора месяца использования я просто не вижу для себя альтернатив. Приставка внезапно стала еще одним гаджетом Apple, который я полюбил и теперь использую каждый день. Аналоги на Google TV или операционки Smart TV? Спасибо, нет, даже не предлагайте.
Apple TV превращает телевизор в гаджет, которым с кайфом пользуешься ежедневно. Именно таким должен быть любой Smart TV, но у них пока не очень получается.
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