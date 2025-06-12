Обзор геймерского ноутбука Asus ROG Strix G815





Мы опробовали в деле Asus ROG Strix G815LW (2025) — это топовый геймерский ноутбук. По итогу тестирования устройство хочется назвать полноценной игровой платформой с возможностью доступного апгрейда, но давайте обо всем по порядку и с подробностями. Мы опробовали в деле Asus ROG Strix G815LW (2025) — это топовый геймерский ноутбук. По итогу тестирования устройство хочется назвать полноценной игровой платформой с возможностью доступного апгрейда, но давайте обо всем по порядку и с подробностями. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Содержание

Технические характеристики

Процессор: Intel Core Ultra 9 275HX 2,7 ГГц (36 МБ кеш-памяти, до 5,4 ГГц, 24 ядра, 24 потока); Intel AI Boost NPU до 13 TOPS

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 5080 для ноутбуков

16 ГБ GDDR7

Экран: 18", 2,5K (2560 x 1600, WQXGA), 16:10, IPS, 240 Гц, время отклика 3 мс, G-Sync, Pantone Validated

ОЗУ: 2 x 16 ГБ DDR5-5600 SO‑DIMM

Накопитель: 1 ТБ PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD

Разъемы: 3,5 мм комбинированный аудиоразъем, HDMI 2.1 FRL, 3 USB 3.2 Gen2 Type‑A (до 10 Гбит/с), LAN, 2 Thunderbolt 5 / DisplayPort / PD / G-SYNC (до 120 Гбит/с)

Веб-камера: 1080P ИК-камера с поддержкой функции Windows Hello

Аудиосистема: 2 динамика

Беспроводные интерфейсы: Wi-Fi 7 (802.11be), 3 диапазона 2х2 + Bluetooth 5.4

Аккумулятор: 90 Вт·ч

ОС: Windows 11

Габариты: 39,9 × 29,8 × 2,35 см

Вес: 3,42 кг

Комплектация и дизайн

Устройства ввода

Экран

Звук и веб-камера

Железо и производительность

Софт

Aura Creator — настройка RGB-подсветки. Здесь можно воспользоваться готовыми режимами свечения или создавать свои.

Armory Crate — центр управления платформой. Здесь обновляются драйверы, есть игровая библиотека, которая собирает тайтлы из всех источников в одном месте, доступны функции мониторинга работы компонентов, а также режимы производительности и питания.

Автономная работа

Итоги

Широкий выбор конфигураций в линейке

Необычная подсветка

Большой и плавный экран

Эргономичные устройства ввода

Высокий уровень производительности

Качественная веб-камера

Возможность апгрейда

Достойное количество разъемов

Большие габариты

Тяжелый комплектный адаптер питания

Средненькая акустика

Для начала буквально несколько слов о комплектации. В коробке: ноутбук, блок питания и документация.При первом взгляде на устройство сразу понимаешь, что Asus ROG Strix G815 — геймерский ноутбук со всеми сопутствующими элементами в дизайне. Однако в закрытом и выключенном состоянии корпус смотрится довольно лаконично.Габариты устройства составляют 39,9 × 29,8 × 2,35 см, а вес — 3,42 кг. Размеры ясно дают понять, что ноут предназначен в первую очередь для стационарного использования. К слову, он даже не поместился в мой повседневный рюкзак.На матовой поверхности крышки нанесен логотип геймерской серии ROG. Цвет приятный и его вполне можно назвать универсальным. Меня сильно впечатлило, что крышка Asus ROG Strix G815 открывается одной рукой — это говорит о том, что даже в столь габаритном ноутбуке производитель может грамотно сбалансировать развесовку корпуса.На левой грани ноутбука размещены: индикатор состояния, проприетарный разъем питания, LAN, HDMI, USB-A и два USB-C. На правую грань вынесли два порта USB-A.Одна из самых интересных особенностей скрывается на нижней поверхности. Нижняя крышка крепится на защелке. Под ней открывается быстрый доступ к апгрейду ноутбка. Здесь есть два слота под ОЗУ и два слота под SSD.Asus ROG Strix G815 получил световую подсветку Aura Sync. Она расположена на нижней поверхности по периметру. Подсветка во время работы создает приятную атмосферу — появляется ощущение, как будто ноутбук парит над столом. При желании подсветку можно отключить.Ноутбук получил полноразмерную клавиатуру с цифровым блоком. Клавиши также оснащаются RGB-подсветкой с тремя уровнями яркости, которую также можно отключать. Над основным клавишным блоком размещен ряд дополнительных M-кнопок, позволяющие изменять громкость, переключать режим работы, запускать утилиту Armoury Crate, а также включать и отключать микрофон.Производитель интересно обыграл набор геймерских клавиш WASD и пробел. Они получили полупрозрачные колпачки.В целом у клавиш приятный и мягкий ход. Размер и расстояние между кнопками можно назвать оптимальным.Под клавиатурой размещен очень большой тачпад, который слегка смещен влево. Его хочется ставить в пример другим брендам, среди которых почему-то принято экономить на размерах. Дизайнеры Asus решили максимально задействовать свободное пространство под клавиатурой, не забыв про место для рук.Пользоваться большим тачпадом для навигации по интерфейсам очень приятно. У него матовая поверхность и есть поддержка мультитач-жестов. Таким образом ноутбук спокойно можно использовать без сторонних аксессуаров в приложения для создания и редактирования контента. За тачпад в копилку Asus от меня уходит отдельный лайк.Asus ROG Strix G815 получил 18-дюймовый IPS-экран с разрешением 2560 x 1600, соотношением сторон 16:10 и частотой обновления 240 Гц. Показатель пиковой яркости составляет 500 нит. Этого вполне достаточно для комфортного использования в помещении. На улице под лучами яркого солнца может быть маловато, но, как по мне, габариты устройства не предполагают ежедневного использования в дороге.Производитель заявляет, что на экран нанесено два слоя пленки Ambient Contrast Ratio. Она снижает отражения, повышая контрастность. В целом у дисплея очень хорошие углы обзора. Картинка сохраняет четкость и цветопередачу при сильных отклонениях.Что еще надо знать об экране? Время отклика матрицы составляет 3 мс, а это довольно важный показатель для многопользовательских игр. Также имеется поддержка технологии Nvidia G-Sync.Для работы с цветом имеется 100-процентный охват пространства DCI-P3. Цветопередача хорошо откалибрована прямо из коробки. Оттенки выглядят естественно. Есть поддержка отображения контента в формате расширенного динамического диапазона Dolby Vision. Также имеется сертификация Pantone, которая гарантирует точную передачу цвета.Стоит упомянуть наличие сертификата TUV Rheinland, а это значит, что экран Asus ROG Strix G815 снижает уровень синего излучения. Таким образом снижается нагрузка на зрение во время длительной работы.Дисплей хорошо себя проявил во время тестирования. На большой диагонали комфортно играть, смотреть фильмы, а также работать. За счет своего экрана ноутбук становится привлекательным решением для ситуаций, когда необходима полноценная платформа для игр и работы, но сборку стационарника не можешь себе позволить из-за регулярных переездов.За звук отвечает акустическая система из двух динамиков. Есть сертификация Hi-Res Audio и поддержка эффектов Dolby Atmos, которые создают виртуальный объемный звук. Запас громкости достаточный. Встроенная акустика наилучшим образом подойдет для игр и просмотра видео. Для прослушивания музыки динамикам не хватает низких частот и ширины сцены, поэтому лучше воспользоваться сторонними решениями.Разрешение веб-камеры составляет 1080p. Детализация хорошая, вебку можно использовать для видеозвонков и конференций — за качество картинки стыдно не будет.В качестве аппаратной платформы используется процессор Intel Core Ultra 9 275HX 2,7 ГГц, 32 ГБ оперативной памяти и накопитель на 1 ТБ. За графику отвечает мобильная NVIDIA GeForce RTX 5080 с 16 ГБ видеопамяти.Вы можете ознакомиться с результатами искусственных тестов. Мы протестировали ноутбук в Cinebench, CrystalDiskMark и Geekbench. Все тесты выполнялись в режиме питания «Турбо».Поскольку Asus ROG Strix G815 в первую очередь игровое решение, также прикладываем результаты бенчмарка 3DMark.Что можно сказать о производительности в целом? Asus ROG Strix G815 — мощная платформа. Устройство с легкостью справляется с повседневными задачами и хорошо проявляет себя в тяжелой нагрузке. Ноутбук без затруднений вкатывается в монтаж HDR-видео в разрешении 4K.Теперь поговорим об играх. Cyberpunk 2077 на максимальных настройках с DLSS выдает в среднем 48 FPS в 1440p и 70 FPS в 1080 p.Вывод системы охлаждения вынесен на заднюю панель. За счет этого решения горячий воздух не вызывает дискомфорта во время взаимодействия с устройством на высоких нагрузках. Забор холодного воздуха происходит из боковых отверстий, а также снизу и через клавиатуру.Сама система охлаждения представлена тремя вентиляторами, большой испарительной камерой, секционным радиатором, а также жидким металлом на центральном и графическом процессоре. Для поддержки эффективности используются пылевой фильтр, который защищает внутренние компоненты от попадания пыли с притоком холодного воздуха.Напомню, все испытания на пиковых нагрузках мы запускали в режиме питания «Турбо». При таком сценарии система охлаждения в играх и бенчмарках работает ощутимо громко. В обычных повседневных задачах ее не слышно или на ее работу не обращаешь внимания.Asus ROG Strix G815 работает на Windows 11. Также на устройстве предустановлено две фирменных утилиты.За автономность отвечает аккумулятор на 90 Вт·ч. Комплектный адаптер питания заряжает с помощью проприетарного разъема. Однако также предусмотрена зарядка через разъем USB-С с поддерживаемой мощностью до 100 Вт.При работе от батареи в повседневных задачах ноутбук показывает в среднем около четырех часов.Asus ROG Strix G815LW (2025) — ультимативная платформа для игр и работы. Сразу хочется подчеркнуть, это не ноутбук для повседневной работы в дороге. Габариты модели обязывают, что чаще всего вы будете использовать ее стационарно. Повторюсь, устройство станет интересным выбором для пользователей, которым необходима гибкость стационарника, но они не могут его себе позволить из-за регулярных переездов.Итак, стоимость базовой модели в линейке начинается примерно от 200 000 рублей. Перед нами топовое решение для геймеров с возможностью легкого апгрейда оперативной памяти и накопителя.