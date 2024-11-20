Обзор Asus Zenbook S 16: тонкий и легкий ноутбук для работы для тех, кто ценит автономность и производительность





Asus Zenbook S 16 — новый подвид ноутбуков, которые становятся актуальными в 2024 году. Мы пока называем такие устройства «гибридными», поскольку они взяли лучшее от ультрабуков и лэптопов с большими экранами. Другими словами, ноутбук привлекает 16-дюймовым дисплеем в очень компактном корпусе. Asus Zenbook S 16 — новый подвид ноутбуков, которые становятся актуальными в 2024 году. Мы пока называем такие устройства «гибридными», поскольку они взяли лучшее от ультрабуков и лэптопов с большими экранами. Другими словами, ноутбук привлекает 16-дюймовым дисплеем в очень компактном корпусе. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Дизайн: тонкий и легкий

Устройства ввода: вот это трекпад!

Свайп по правой грани — регулировка яркости экрана

Свайп по левой грани — регулировка громкости

Свайп по верхней грани — перемотка воспроизведения видео

Экран: огромный OLED

Производительность и звук: мощно и громко

Автономность

Технические характеристики

Дисплей: 16", 3K (2880 x 1800) OLED 16:10, время отклика 0,2 мс, 120 Гц, пиковая яркость 500 нит, DCI-P3: 100%, контрастность 1000000:1, 1,07 млрд оттенков, относительная площадь экрана — 90%

Процессор: AMD Ryzen AI 9 HX 370 2,0 ГГц (36 МБ кеш-памяти, 12 ядер, 24 потока)

Видеокарта: AMD Radeon 890M Graphics

Оперативная память: 32 ГБ LPDDR5X

Хранение данных: 1 ТБ M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD + слот расширения 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4

Нейронный процессор: AMD XDNA NPU, до 50 TOPS

Интерфейсы: USB 3.2 Gen2 Type-A, 2 USB 4.0 Gen3 Type-C с поддержкой дисплея и питания, HDMI 2.1, 3,5 мм комбинированный аудиоразъем, слот для чтения карт SD 4.0

Камера: FHD-камера с ИК-функцией с поддержкой Windows Hello

Беспроводные интерфейсы: Wi-Fi 7 (802.11be), 3 диапазона 2х2 + Bluetooth 5.4

Аккумулятор: 78 Вт·ч

Габариты (Д x Ш x В): 35.36 x 24.30 x 1.19 см

Вес: 1,5 кг

Операционная система: Windows 11 Домашняя

Что в итоге

Интересный дизайн с необычной текстурой крышки

Очень хороший запас производительности, который позволяет поиграть в актуальные тайтлы

Приятную клавиатуру и очень удобный большой трекпад

Наличие всех самых необходимых разъемов

Достойную автономность

Корпус Asus Zenbook S 16 изготавливается из керамического материала Ceraluminum, который зачастую используется в аэрокосмической промышленности и производстве дорогих часов. У нас на тесте побывал вариант в сером цвете Zumaia Grey — это спокойная и универсальная расцветка.На крышке ноутбука в углу аккуратно нанесён логотип бренда. Приятную расцветку поверхности дополняет несколько зеркальных линий. На нижней поверхности размещены противоскользящие ножки и отверстия системы охлаждения.Набор портов солидный, Asus Zenbook S 16 получил все необходимые разъемы, чтобы вы не испытывали потребность в покупке дополнительных аксессуаров, вроде USB-хабов. На левой грани устройства расположились: HDMI, два USB-С и 3,5 мм для подключения проводной гарнитуры. На правой — слот для SD-карт и USB-A.Ноутбуки Asus Zenbook S 16 прошли испытания на соответствие военно-промышленному стандарту надежности MIL-STD-810H — это говорит о прочности и долговечности устройства. В рамках проверки на соответствие сертификации устройства проходят тест на вибрации, ударопрочность, а также на работу в при высоких и низких температурах.Габариты ноутбука составляют 35,36 x 24,30 x 1,19 см, а вес при этом — 1,5 кг. Устройство выглядит очень компактным. Ноут отлично поместился в мой рюкзак для повседневного использования.Asus Zenbook S 16 оснащен островной клавиатурой с подсветкой, свечение которой регулируется тремя уровнями, а при необходимости её можно и вовсе отключить. Размер клавиш, на мой взгляд, оптимален. Набирать текст на такой клавиатуре комфортно.Одно из главных преимуществ устройств ввода — очень большой трекпад. Он расположен прямо по центру под клавиатурой. Трекпад по-настоящему гигантский, как же им приятно пользоваться. Поверхность матовая — скольжение идеальное.Трекпад поддерживает жесты:Asus Zenbook S 16 получил 16-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2880 x 1800, соотношением сторон 16:10 и частотой обновления 120 Гц. Охват цветового пространства DCI-P3 составляет 100%. Контрастность — 1000000:1.Показатель пиковой яркости составляет 500 нит. На деле могу сказать, что на ноутбуке комфортно работать в помещении и на улице. Также отмечу хорошие углы обзора.Также стоит отметить, что время отклика матрицы составляет 0,2 мс. Дисплей получил сертификаты VESA Display HDR True Black 500, Pantone Validated и TÜV Rheinland за снижение синего света.Экран Asus Zenbook S 16 оставил массу приятных впечатлений своей картинкой — цветопередача насыщенная, но в то же время естественная. На таком дисплее комфортно работается с изображением. Видео выглядит шикарно, особенно в HDR-формате. Экран максимально раскрывается с контентом в расширенном динамическом диапазоне.В нашей тестовой конфигурации используется процессор AMD AMD Ryzen AI 9 HX 370 (2 ГГц, 36 МБ кеш-памяти, 12 ядер, 24 потока) с графикой AMD Radeon 890M и нейронным процессором AMD XDNA NPU (до 50 TOPS). Объем оперативной памяти составляет 32 ГБ, а ёмкость накопителя — 1 ТБ.Мы протестировали ноутбук в Cinebench, CristalDiskMark и Novabench. Результаты тестирования вы сможете найти на скриншотах ниже:Запаса производительности нашей тестовой конфигурации хватает на работу с графикой, изображением и видео. Помимо этого, на ноуте можно погонять и в игры. Так, например, Cyberpunk 2077 на минималках выдает в среднем 46-48 FPS.На ноутбуке предустановлено фирменное приложение MyASUS для точной настройки устройства под свои индивидуальные предпочтения. Помимо диагностики системы, оно позволяет обновлять драйверы, регулировать процесс зарядки, настраивать работу системы охлаждения и многое другое.К слову об охлаждении, в размеренном повседневном режиме она работает очень тихо. Зачастую даже не дает о себе знать. Её работа становится ощутимо слышна только на тяжелых нагрузках, например, при запуске игр.В завершении блока о производительности несколько слов об акустической системе Asus Zenbook S 16. Ноутбук оснащается массивом из шести динамиков, которые обеспечивают качественное и объемное звучание. Звук порадовал — есть хорошо различимые низкие частоты. Возможностей встроенной акустической системы вполне достаточно для фонового прослушивания музыки, а также для просмотра видео и игр.За автономную работу отвечает литий-ионный аккумулятор на 78 Вт·ч. В комплекте с ноутбуком идет адаптер питания мощностью 65 Вт. Сего помощью аккумулятор от 0 до 100 процентов заряжается в среднем за 2 часа. Впрочем, с наиболее мощным адаптером ноут можно зарядить быстрее.В тесте на воспроизведение видео при средней яркости ноутбук продержался 19 часов. На максимальной яркости с воспроизведением HDR-ролика устройство продемонстрировало 6,5 часа.Одно из главных достоинств Asus Zenbook S 16 — большой экран при сравнительно компактных габаритах корпуса. Ноутбук не занимает много места в повседневном рюкзаке и при этом не подталкивает на компромиссы с более скромной диагональю дисплея.При всём вышеперечисленном в преимущества устройства записываем:Если сложить все перечисленные преимущества, то получаем интересного представителя универсальных устройств для работы и развлечений с упором на внешние данные.