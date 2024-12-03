Обзор Asus ProArt P16: как должен выглядеть ноутбук для творчества





Asus ProArt P16 — ноутбук для людей творческих профессий, таких как дизайнеры, контентмейкеры и 3D-аниматоры. Помимо лаконичного дизайна и завораживающей черной расцветки, модель предлагает ряд достоинств, в числе которых процессор AMD Ryzen AI 9 HX 370, дискретная графика NVIDIA GeForce RTX 40-й серии и потрясающий OLED-экран с диагональю 16 дюймов. Asus ProArt P16 — ноутбук для людей творческих профессий, таких как дизайнеры, контентмейкеры и 3D-аниматоры. Помимо лаконичного дизайна и завораживающей черной расцветки, модель предлагает ряд достоинств, в числе которых процессор AMD Ryzen AI 9 HX 370, дискретная графика NVIDIA GeForce RTX 40-й серии и потрясающий OLED-экран с диагональю 16 дюймов. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Дизайн: премиальный минимализм

Устройства ввода: такого тачпада вы еще не видели

Экран: глубочайшее погружение в контент

Производительность: без компромиссов

ProArt Creator Hub — позволяет оптимизировать настройки системы, в том числе настраивать цветопередачу под свои индивидуальные предпочтения

MusTree — инструмент для генерации изображений

StoryCube — с помощью ИИ автоматически упорядочивает медиафайлы на устройстве

Автономность

Технические характеристики

Процессор: AMD Ryzen AI 9 HX 370 2,0 ГГц (36 МБ кеш-памяти, до 5,1 ГГц, 12 ядер, 24 потока)

Видеокарта: AMD Radeon 890M Graphics (встроенная), NVIDIA GeForce RTX 4070 8 ГБ GDDR6 (дискретная)

Нейронный процессор: AMD XDNA NPU (до 50 TOPS)

Экран: OLED, 16",4K (3840 x 2400), 16:10, время отклика 0,2 мс, 60 Гц, DCI-P3: 100%, контрастность 1000000:1, 1,07 млрд оттенков

Оперативная память: 64 ГБ LPDDR5X

Хранилище: 2 ТБ M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD

Интерфейсы: USB 3.2 Gen2 Type-C (с поддержкой дисплея и питания), USB 4.0 Gen3 Type-C (с поддержкой дисплея и питания), два USB 3.2 Gen2 Type-A, HDMI 2.1, 3,5 мм комбинированный аудиоразъем, разъем питания, кард-ридер SD Express 7.0

Камера: FHD-камера с ИК-функцией с поддержкой Windows Hello

Беспроводные интерфейсы: Wi-Fi 7 (802.11be), 3 диапазона 2х2 + Bluetooth 5.4

Аккумулятор: 90 Вт·ч

Габариты: 355 × 247 × 20 мм

Вес: 1,85 кг

Что в итоге

Высокая производительность

Точный и яркий 4K-дисплей с профессиональной цветопередачей

Надёжный и стильный корпус из алюминиевого сплава

Удобная клавиатура и функциональный тачпад

Отличный выбор портов

В этом обзоре предлагаем рассмотреть основные аспекты устройства: от дизайна и конструктивных особенностей до производительности и автономности.Внешнее исполнение Asus ProArt P16 — что-то невероятное. При первом взгляде появляется мысль, что перед тобой ноутбук, который проходит по дресс коду блэк тай. Если попытаться описать дизайн одним словосочетанием, первое, что приходит в голову — «примиальный минимализм». Как такое может сочетаться? Может. Во всяком случае у дизайнеров Asus получилось.Корпус покрашен в глубочайший оттенок черного цвета. Выглядит такое решением завораживающим. При этом матовая поверхность получилась довольно устойчивой к следам от рук.На крышке ноутбука нет никаких гигантских логотипов, которые делают из вас «ходячую рекламу бренда». Наименование модели аккуратно нанесено в левом нижнем углу. Если не акцентировать на нем внимание, то может показаться, что и вовсе отсутствуют какие-либо обозначения. К слову, крышка без особых затруднений открывается одной рукой. Максимальный угол раскрытия составляет 140 градусов.На левой грани расположились: проприетарный зарядный порт, HDMI, USB-C, USB-A и 3,5 мм разъем для подключения проводной гарнитуры. На правой — слот для карт памяти SD, USB-A и USB-C. Конечно же с таким солидным набором портов не испытываешь нехватки и острой потребности в каких-либо дополнительных хабах.На нижней поверхности размещены противоскользящие ножки и отверстия системы охлаждения. Габариты корпуса составляют 355 × 247 × 20 мм, а вес при этом всего 1,85 кг. Несмотря на свой 16-дюймовый экран, ноутбук остается устройством повседневной носки.Буквально несколько слов о конструктивных особенностях. Корпус металлический. Ноутбук соответствует требованиями американского военно-промышленного стандарта MIL-STD-810H. Это означает, что устройство прошло испытания агрессивной средой, в том числе высокой влажностью, низкой температурой и прочими, Также ноутбук тестировалось на ударопрочность и вибрации.Asus ProArt P16 оснащается клавиатурой без цифрового блока. Кнопка включения вынесена над ней. По бокам слева и справа расположены блоки динамиков. Размер клавиш оптимальный, ход мягкий и тихий.Есть подсветка клавиатуры белого цвета. Она работает в четырех режимах, которые можно переключать нажатием клавиши F4.Прямо под клавиатурой расположился, не побоюсь этого слова, гигантский тачпад. Его габариты составляют 150 × 98 мм. Главная фишка этого устройства ввода — универсальный контроллер Asus DialPad в левом верхнем углу. Он станет отличным дополнением к приложениям для создания контента. К примеру, с его помощью можно перематывать таймлайн в программах для видеомонтажа.Asus ProArt P16 получил 16-дюймовый OLED-экран с разрешением 3840 x 2400, соотношением сторон 16:10 и частотой обновления 60 Гц. Показатель пиковой яркости составляет 500 нит. На деле этого достаточно для работы в любых условиях освещения. Защищает экран стекло Corning Gorilla Glass NBT.Экран — еще одно весомое преимущество ноутбука. Его смогут оценить пользователи, которые на профессиональном уровне работают с изображением. Охват цветового пространства DCI-P3 составляет 100%, показатель контрастности — 1000000:1 (есть сертификат DisplayHDR True Black 500).Фирменное приложение Asus Splendid позволяет переключать цветовой охват в зависимости от сценария использования. С его помощью можно переходить между настроек цветопередачи по умолчанию, sRGB, DCI и Display-P3.Цветопередача, а именно яркость и баланс белого, подстраиваются под окружающее освещение. Для этого имеется специальный сенсор.В завершении раздела об экране отмечу, что он оснащается сенсорным покрытием. Также дисплей поддерживает стилус.В качестве аппаратной платформы нашей тестовой конфигурации используется процессор AMD Ryzen AI 9 HX 370 2,0 ГГц (36 МБ кеш-памяти, до 5,1 ГГц, 12 ядер, 24 потока), дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070 с 8 ГБ видеопамяти, 64 ГБ ОЗУ типа LPDDR5X и накопитель M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD ёмкостью 2 ТБ. Подробности на скриншотах ниже:Инструменты на базе искусственного интеллекта к концу 2024 не вызывают массового удивления. Такие уже давно появились и активно используются в пакетах Adobe и прочих приложениях. Для их стабильной работы в Asus ProArt P16 предусмотрено наличие нейронного процессора AMD XDNA NPU (до 50 TOPS).Мы протестировали ноутбук в Cinebench, CristalDiskMark и 3DMark. С результатами бенчмарков вы сможете ознакомиться на скриншотах ниже:Такого запаса производительности хватает с головой для покраски 4K-видео в DaVinci Resolve и монтажа в Adobe Premiere. Пакетная обработка RAW-фотографий в Lightroom буквально летает. А как дела обстоят с играми.Наличие дискаретной графики NVIDIA GeForce RTX 4070 намекает, что ноутбуку вполне по силам запуск AAA-игр. Cuperpunk 2077 на максималках в среднем выдает 80-90 FPS. По итогу тестирования можем смело сказать, что Asus ProArt P16 позволяет запускать актуальные тайтлы. При этом можно смело выкручивать параметры графики на максимум и наслаждаться комфортным геймингом с высоким показателем FPS.Несколько слов о системе охлаждения. В ноутбуке используется схема из трех вентиляторов. Её работу можно регулировать в утилите MyAsus. Работает она в повседневном сценарии практически без шумно и дает о себе знать только под тяжелой нагрузкой, например, во время бенчмарков или игр.Раз уж мы упомянули наличие нейронного процессора, то не будет лишним рассказать и софте. Ноутбук получил ряд приложений для оптимизации и работы с ИИ:В завершении блока о производительности по традиции расскажем о звуке. Ноутбук оснащается акустической системой от harman/kardon. Звук хорошо детализирован, запас громкости достаточен. Однако звучанию не хватает басов. Возможности встроенных динамиков вполне достаточно для просмотра фильмов и игр. Для более серьезных задач по звуку придется использовать наушники или стороннюю акустику.За автономную работу отвечает аккумулятор на 90 Вт·ч. В тесте на воспроизведение видео со средней яркостью ноутбук продержался 9 часов.Для зарядки предусмотрен комплектный блок питания мощностью 200 Вт с проприетарным разъемом. Он способен зарядить батарею от 0 до 100 процентов в среднем за 1 час 50 минут.Также стоит отметить, что оба порта USB-С позволяют заряжать ноутбук. Их максимальная поддерживаемая мощность составляет 60 Вт.На момент публикации стоимость Asus ProArt P16 стартует от 250 000 рублей. При всей совокупности преимуществ прайс не выглядит недостатком, поскольку модель выбивается из ряда ноутбуков «на каждый день». ProArt P16 — полноценный инструмент, осознанный выбор профессионалов из мира творческих профессий. В преимуществах:Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что Asus ProArt P16 станет идеальным для работы, не задвигая при этом развлечения на второй план. Ноутбук оставляет приятное впечатление благодаря сбалансированным характеристикам и продуманному дизайну. Это устройство подходит для дизайнеров, архитекторов и видеомонтажёров, готовых инвестировать в инструмент премиум-класса.