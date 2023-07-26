Обзор портативной консоли Asus ROG Ally: хорошее железо, но всё испортила Windows

Asus в этом году подсуетилась и наспех выпустила конкурента Steam Deck. Наши друзья Big Geek прислали на тест новинку. Мы опробовали Asus ROG Ally в деле и пришли к выводу, что производитель, скорее всего, очень торопился выпустить свою портативку.
Дизайн и эргономика: всё очень хорошоКонсоль выпускается только в белом цвете (возможно пока). Её габариты составляют 28,0 x 11,1 x 2,12 см, а вес — 608 г. Asus ROG Ally хорошо лежит в руках, а на протяжении игровых сессий в 1-1,5 часа не вызывает дискомфорта.
На верхней грани устройства расположились бамперы и курки LT, LB, RT и RB. Помимо игровых клавиш сюда же вынесены кнопки регулировки громкости и включения (краткое нажатие на нее отключает экран). Также производитель сверху разместил все разъемы: 3,5 мм для подключения проводной гарнитуры, комбинированный ROG XG Mobile с USB-C (USB 3.2 Gen2, DisplayPort 1.4), слот для карт памяти microSD с поддержкой SDXC и SDHC. На этом еще не всё — на верхней грани разместились отверстия для отвода горячего воздуха.
На фронтальной поверхности Asus ROG Ally располагаются парочка стиков, крестовина, кнопки ABXY, а также функциональные клавиши для быстрого доступа к меню паузы, оболочке ARMOURY CRATE и её центру управления. Также на лицевую панель вынесены решетки динамиков.
Вокруг стиков имеется RGB-подсветка — смотрится эффектно, но быстро надоедает. В настройках её можно отключить (полезная опция, поскольку дополнительно разряжает аккумулятор) и задать разные режимы пульсации.
На тыльную сторону производитель вынес две дополнительные игровые клавиши (лепестки). На них в играх можно назначить дополнительные полезные действия. Также на поверхности имеется решетка системы охлаждения и стилизованный под неё логотип ROG.
Как мне показалось, дизайн, конструкция и качество сборки — основные достоинства Asus ROG Ally. Все элементы находятся на своих местах с удобным доступом. Как-никак, в геймерском подразделении Asus инженеры и дизайнеры не зря зарплату получают.
Экран и звук: без нареканийAsus ROG Ally оснащается 7-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920 x 1080, соотношением сторон 16:9, а защищает его Gorilla Glass Victus. По размерам экран для портативки мне показался оптимальным.
Частота обновления дисплея составляет 120 Гц. Картинка получается очень плавной там, где имеется соответствующая поддержка.
Экран обеспечивает 100-процентное покрытие пространства sRGB. Цветопередача естественная с хорошими углами обзора, что довольно важно для портативки. Заявленные показатель яркости составляет 500 кд/м². Могу сказать, что на деле этого хватает для комфортной игры в помещении и на улице.
Что еще нужно знать об экране? Это мультисенсоный дисплей с поддержкой до 10 касаний. Время отклика составляет 7 мс. Есть поддержка FreeSync Premium. Напомню, это технология адаптивной синхронизации от компании AMD, которая подстраивает частоту обновления экрана под частоту, выдаваемую видеокартой.
За звук отвечает пара динамиков с технологией интеллектуального усилителя. Есть поддержка технологии объемного звука Dolby Atmos и Hi-Res сертификация. Запаса громкости в помещении хватает с головой, а качество звучания при этом на хорошем уровне. Asus ROG Ally вполне можно использовать для фонового прослушивания музыки.
Игры и производительность: сплошные компромиссыКонсоль работает на базе процессора AMD Ryzen Z1 Extreme (архитектура «Zen4» с 4 нм техпроцессом, 8 ядер, 16 потоков, 24 МБ кеш-памяти, до 5,10 ГГц) и графики AMD Radeon Graphics (AMD RDNA 3, 12 ядер, до 2,7 ГГц, до 8,6 терафлопс). Объем оперативной памяти типа LPDDR5 составляет 16 ГБ (двухканальная). У меня на тесте версия 512-гигабайтным накопителем PCIe 4.0 NVMe M.2.
Для наглядности я прогнал Asus ROG Ally в бенчмарках CrystalDiskMark (скорость накопителя) и Geekbench (производительность). С результатами вы сможете ознакомиться на скриншотах ниже.
На устройстве зачем-то установлен Office, Microsoft Teams и прочие десктопные приложения. Возникают вопросики к отделу производителя, который отвечает за программное обеспечение. Почему нельзя было нормально оптимизировать операционку, выпилив из неё ненужные для развлечений хвосты — загадка.
Отдельно вынесу работу консоли со спящим режимом. Если вы отправили Asus ROG Ally в сон с запущенной игрой, то выход из сна может занять несколько минут. Windows отвратительно отрабатывает спящий режим в целом — консоль может внезапно начать мигать подсветкой среди ночи (если вы её не отключили). Также по выходу из сна периодически отваливается управление стиками и другими клавишами — помогает только перезагрузка.
А теперь к преимуществу Windows в форм-факторе портативной консоли. По сути, это десктопная операционка со всеми вытекающими, а это значит, что вы не ограничены в выборе источника игр. На устройство можно установить Steam, Epic Games Store и другие лончеры. Все магазины и установленные игры будут подтягиваться в единую библиотеку фирменного ПО ARMOURY CRATE. Также стоит отметить, что на этом источники игр не ограничиваются. Asus ROG Ally позволяет установить торрент-клиент и скачивать образы ПК-игр с трекеров. Впрочем, это компромиссное решение, поскольку в таком сценарии могут встречаться проблемы с оптимизацией.
Я тестировал Asus ROG Ally в GTA5 из Epic Games Store. Игра стабильно работает с настройками по умолчанию и выдает стабильные 50-60 FPS. В целом проекты не первой свежести на средних параметрах демонстрируют комфортную производительность, а вот про топовые тайтлы на максималках лучше сразу забыть.
Автономность: жрёт зарядку как не в себяАвтономную работу устройству обеспечивает аккумулятор емкостью 40 Вт·ч. Казалось бы, вполне достойный номинал, но все портит Windows.
В режиме игры в GTA5 полностью заряженного аккумулятора хватает в среднем на 1 час 45 минут. Как по мне, этого очень мало. Для меня оптимальный показатель для портативки — от 3 часов, чтобы хватило на средний авиаперелет по стране.
Заряд тает буквально на глазах. Если вы думаете, что отправили Asus ROG Ally и она прекращает разряжаться, то у меня для вас плохие новости. Консоль способна терять зарядку даже в режиме сна.
Комплектный адаптер мощностью 65 Вт я не тестировал. Решил заряжать консоль своим GaN-адаптером на 100 Вт. В такой связке на зарядку от 0 до 100 процентов уходит в среднем 2 часа 55 минут.
Впечатления: хорошая железка с ужасным софтом
В 2023 году мне пришелся по душе формат портативного гейминга и я даже соскучился по Nintendo Switch, от которого отказался несколько лет назад. Портативка позволяет играть как тебе удобно, не подстраиваясь под окружающую обстановку — прямо за рабочим столом, лёжа в кровати, сидя в туалете, в поездке в такси и тд. Поначалу, у меня даже возникла идея отказаться от Xbox Series X в пользу Asus ROG Ally, но эту идею перечеркнули многочисленные компромиссы. Консоль не производит впечатление законченного устройства. Возможно, Asus сможет допилить программное обеспечение с помощью обновлений, но я бы не стал полагаться на это предположение.
Преимущества:
- Хороший дизайн и качественная сборка
- Удобные органы управления
- Приятный экран
- Хороший звук
- Большой выбор игр
- Высокая цена — 99 990 р. на момент публикации
- Плохая оптимизация
- Низкий показатель автономности