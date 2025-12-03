Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (G615LR): полноценная станция с легким апгрейдом для игр и работы





Игровые ноутбуки ROG Strix всегда были про честную мощность, продуманную эргономику и агрессивный геймерский характер без компромиссов. Стриминг, требовательные игры, монтаж тяжёлого видео, создание 3D-контента — эти машины изначально задумывались как портативные «рабочие станции» для тех, кто не готов выбирать между мобильностью и производительностью.

Содержание

Технические характеристики

Процессор: Intel Core Ultra 7 255HX 2,4 ГГц (кэш 30 МБ, до 5,2 ГГц, 20 ядер [8P/12E], 20 потоков); Intel AI Boost NPU до 13 TOPS

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti для ноутбуков, ROG Boost: 1565 МГц при 140 Вт (1515 МГц Boost + 50 МГц OC, 115 Вт + 25 Вт Dynamic Boost), 12 ГБ GDDR7

Дисплей: 16 дюймов, ROG Nebula, IPS, 2.5K (2560 × 1600 WQXGA) 16:10, 240 Гц, 3 мс, 100% DCI-P3, Pantone Validated, G-SYNC и Dolby Vision HDR, MUX Switch + NVIDIA Advanced Optimus, Технология ACR

Оперативная память: до 64 ГБ в модулях DDR5-5600 МГц (2 х SO-DIMM)

Накопитель: в макс. комплектации твердотельные накопители 1 ТБ + 1 ТБ с интерфейсом PCIe 4.0 NVMe M.2 (поддержка массива RAID0)

Акустика: 2 динамика с технологией интеллектуального усиления Smart AMP, технология иммерсивного звучания Dolby Atmos, сертификация Hi-Res

Bluetooth: 5.4

Wi-Fi: 7

Порты: один 3,5 мм комбинированный аудиоразъем, один HDMI 2.1 FRL, три USB 3.2 Gen 2 Type-A, один 2.5G LAN, два Thunderbolt 5 с поддержкой DisplayPort/power delivery/G-SYNC

Аккумулятор: 90 Вт·ч

Габариты: 35,4 × 26,8 × 2,28 см

Вес: 2,65 кг

Дизайн и эргономика

Устройства ввода

Экран и звук

Железо и производительность

DLSS 4 — масштабирование нового поколения, которое увеличивает FPS вплоть до 8 раз в играх, где оно поддерживается. В реальности прирост в 2–4 раза встречается постоянно, и картинка при этом остаётся чёткой.

Reflex 2.0 — снижает задержку до 75%, ускоряя реакцию системы. В сетевых шутерах заметно: ноутбук ощущается почти как полностью десктопный.

испарительная камера, увеличенная и полностью закрывающая зону матплаты;

радиаторы сверху и снизу, образующие «сэндвич», с выводом воздуха через всю заднюю панель;

жидкометаллический термоинтерфейс одновременно на CPU и GPU;

три вентилятора: два основных и один вспомогательный для VRAM/VRM;

подача воздуха с боков, снизу и даже через клавиатуру;

пылевые фильтры на всех впусках.

Софт

Автономная работа

веб-серфинг → 5–6 часов,

работа с документами → 6–7 часов,

просмотр видео → до 8 часов,

игры → в зависимости от нагрузки 1,5–2 часа.

Итоги

эффективная система охлаждения с тремя вентиляторами и испарительной камерой;

дизайн с RGB-периметром и удобной компоновкой портов;

топовый экран ROG Nebula с улучшенной контрастностью и антибликом;

высокая производительность в играх и рабочих приложениях;

поддержка DLSS 4 и Reflex 2.0;

удобный апгрейд: снятие нижней панели без инструментов;

тихая работа для такого уровня производительности.

вес 2,65 кг делает его скорее «передвижным десктопом», чем ноутбуком для постоянных выездов;

звук хороший, но в целом на среднем уровне.

Сегодня на тесте — новый ROG Strix G16 (G615LR) 2025 года. Ноутбук с существенным редизайном, уникальной системой охлаждения и железом, которое в своём классе уверенно претендует на лидерство. Это не «ещё один обновлённый Strix», а действительно шаг вперёд: мощнее, холоднее, удобнее в обслуживании и, что важно, заметно тише.Новый Strix G16 получил самое заметное внешнее обновление за последние годы. ASUS перешла на более цельную, гладкую и спортивную эстетику, вдохновлённую автомобильными кузовами. Уменьшился разрыв между крышкой и шарниром — всего 2 мм, из-за чего ноутбук выглядит визуально монолитным, будто собранным из единой формы.Главный декоративный элемент — круговая RGB-подсветка по нижнему периметру, создающая эффект парения над столом. Она светит мягко, без лишней аляповатости, и выглядит дороже, чем можно ожидать от устройства стоимостью около 224 тысяч рублей.На крышке нанесен логотип серии ROG и диагональная линия. На заднем торце прямо над воздухоотводом имеется надпись Republic of Gamers. На первый взгляд силуэт ноутбука может показаться сдержанным и лаконичным, но его сопровождают брутальные элементы геймерской линейки. Несмотря на это, устройство остается не вызывающим.Крышка к топкейсу крепится на массивные петли. Удивительно, но она без проблем проходит «тест на макбук» — открывается одной рукой. Это означает, что производитель заботится о балансе в конструкции.Корпус стал более скруглённым, исчезли острые грани. Клавиатурная панель слегка приподнята, рабочая зона чувствуется более просторной. Сам ноутбук увесистый — 2,65 кг, но для игровой системы с таким охлаждением это честный вес.Особое внимание — портам. ASUS отказалась от задних разъёмов в Strix, и вся коммутация теперь расположена по бокам, что намного удобнее для портативного сценария. Слева у нас размещены проприетарный разъем зарядки, LAN, HDMI, один USB-A, два USB-С и аудиоразъем 3,5 мм. Справа производитель разместил только парочку USB-A.Удивительно, но самое интересное в конструктиве скрывается на нижней поверхности. В Asus решили полностью отказаться от винтов. Панель снизу фиксируется защелкой, чтобы ее снять достаточно сместить фиксатор влево и сдвинуть крышку. Под ней открывается доступ к апгрейду. Здесь размещены слот оперативной памяти и SSD. С такой конструкцией без проблем справятся даже новички.Клавиатура здесь фактически напоминает полноразмерную настольную: чёткий отклик, ход 2 мм, гибкая настройка RGB (по зонам или по каждой кнопке), плюс пять фирменных горячих клавиш ROG над F-клавишами.В играх клавиатура ощущается плотной и надёжной, клавиши не дребезжат и не «проваливаются». Сверху имеется ряд дополнительных клавиш для быстрого доступа к регулировке уровня громкости, переключению режима производительности и запуску утилиты Armoury Crate.Меня удивил тачпад. Производители игровых ноутбуков зачастую уделяют мало внимания сенсорной поверхности, поскольку предполагают, что их устройство будет использоваться по умолчанию с мышкой. Asus же делает универсальную станцию, на которой можно и поработать, поэтому здесь крупный и удобный тачпад. Его габариты составляют 150,3 × 98,8 мм. Поверхность из матового стекла, она обеспечивает отличное скольжение и почти не собирает следы от рук. Жесты работают без промахов, громкость клика минимальна.Дисплей здесь — одно из главных улучшений. Перед нами ROG Nebula нового поколения: 2.5K, 240 Гц, 3 мс, 100% DCI-P3, поддержка G-SYNC и Dolby Vision HDR.Ключевое отличие — добавленные два слоя Ambient Contrast Ratio, которые снижают отражения до 55% и увеличивают контрастность до 4,5 раз. В реальном использовании это ощущается как переход на более дорогую панель: глубже чёрный, меньше бликов, комфортнее работа в яркой комнате.Удивительно, но и с запасом яркости полный порядок. Экраном комфортно пользоваться при любом освещении. Прямого яркого солнца в Питере в это время года мне, к сожалению, не удалось найти, чтобы проверить все условия. Также отмечу хорошие углы обзора.Формат 16:10 даёт дополнительную высоту, что особенно удобно в рабочих задачах: таймлайн в Premiere, графики, коды, таблицы — всё вмещается больше, чем в 16:9.В играх картинка получается очень плавной благодаря 240 Гц и G-SYNC, артефактов нет, шлейф минимальный.Звук — два динамика с Dolby Atmos. Для ноутбука — достойно: чистые высокие частоты, заметные средние, лёгкий объём, но басы не такие глубокие. Для фильмов — отлично, для игр — хорошо, для музыки — «приемлемо».Комбинация процессора Intel Core Ultra 7 255HX и видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU — это вариант, который уверенно держит высокий FPS в современных играх и действительно подходит для тяжёлой работы с графикой.Важная особенность — ноутбук использует технологии NVIDIA DLSS 4 и Reflex 2.0.Что они дают:Мы провели серию искусственных тестов. С результатами предлагаем ознакомиться ниже.CrystalDiskMark (тест накопителя):Cinebench (тест производительности):Geekbench (тест производительности):Графические тесты 3DMark, а также накопитель и процессор:Комплексный тест PCMark 10:RTX 5070 Ti здесь работает с общим теплопакетом до 140 Вт, что очень много для ноутбука, но благодаря охлаждению она не троттлит. Ноутбук держит частоты стабильнее, чем прошлогодние модели на RTX 4070, и очень близко подходит к десктопной RTX 4060–4070.На скриншотах ниже вы сможете ознакомиться с результатами встроенного бенчмарка в игру Cyberpunk 2077.Процессор Ultra 7 показывает высокую многопоточную производительность: рендеринг, кодирование, графические задачи, симуляции — всё выполняется быстро. В Premiere Pro с поддержкой GPU-ускорения он выдаёт рендер примерно на уровне десктопного Core i7 13700.Память DDR5-5600 (до 64 ГБ) и быстрые SSD PCIe 4.0 создают ощущение общей мгновенной отзывчивости. Приложения запускаются быстро, игры подгружаются без рывков, система не замедляется при множестве вкладок и фоновых процессов.Система охлаждения, без преувеличения, одна из главных причин купить G16 2025 года. Она состоит из комплекса компонентов:Эффективность — на уровне. Ноутбук в играх держит комфортные температуры без троттлинга и работает ощутимо тише прошлогодних моделей. Нагрев клавиатурной панели снижен, и даже в 2–3-часовых игровых сессиях поверхность остаётся прохладной.Наш тестовый образец работал из коробки на операционной системе Windows 11 Pro.Главный центр управления — Armoury Crate. Здесь настраивается подсветка, профили охлаждения, сеть, управление Panel Overdrive, мониторинг вентиляторов, обновления BIOS и драйверов.MUX Switch с Advanced Optimus работает корректно: при подключении к сети система автоматически переходит на дискретную графику, минуя iGPU, обеспечивая максимальную производительность.ASUS также добавила улучшенный механизм подсказок по оптимизации охлаждения и диагностике — полезная вещь, если пользователь активно проводит апгрейды или меняет термоинтерфейс.Аккумулятор — 90 Вт·ч. С учётом нового поколения видеокарт RTX 50-series, которое стало энергоэффективнее примерно на 40%, ноутбук работает заметно дольше прошлогодних Strix-моделей.В реальности получается так:Для игровой модели с 140-ваттной графикой этот результат отличный.ROG Strix G16 (G615LR) — это не обычное обновление Strix-линейки, а полноценный шаг вперёд. ASUS переработала корпус, улучшила дисплей, обновила охлаждение, значительно упростила доступ к внутренним компонентам и поставила флагманские CPU и GPU нового поколения. По итогу тестирования получаем не просто очередной игровой ноутбук примерно за 224 000 рублей, а полноценную рабочую станцию с возможностью легкого апгрейда, который освоят даже новички.Если нужна мощная игровая система, которая остаётся относительно тихой, легко обслуживается, работает стабильно под нагрузкой и предлагает современное железо с запасом на несколько лет вперёд — ROG Strix G16 2025 года определённо стоит внимания.Это один из самых уверенных игровых ноутбуков в своём классе и оптимальный вариант как для геймеров, так и для тех, кто работает в тяжёлых творческих приложениях и не хочет зависеть от настольного ПК.