Обзор Asus Vivobook S14 (M3407HA): легкий и мощный ноутбук на каждый день





Asus продолжает развивать линейку Vivobook S — серию тонких и легких ноутбуков, ориентированных на пользователей, которым нужен универсальный и красивый гаджет на каждый день. Vivobook S14 (M3407HA) — один из самых интересных представителей семейства 2025 года. Он предлагает металлический корпус, OLED-дисплей и современную платформу AMD Ryzen серии 200, но при этом остаётся доступным по цене и компактным по форм-фактору. На ступеньку выше располагаются модели Vivobook Pro, ориентированные на творческие задачи, а для максимально требовательных сценариев предусмотрена линейка ProArt.

Vivobook S14 в этом контексте выступает «золотой серединой»: он значительно мощнее и интереснее обычных «повседневников», но не перегружен профессиональными фишками. Посмотрим, насколько он хорош на практике.Внешний вид устройства полностью соответствует философии Vivobook S. Это тонкий (15,9 мм) и лёгкий (1,4 кг) ноутбук в металлическом корпусе. Верхняя крышка и нижняя панель выполнены из алюминиевого сплава, а топ-кейс — из добротного пластика, приятного на ощупь.На крышке строчкой аккуратно нанесен логотип бренда и линейки. Пробуем открыть ноутбук одной рукой — тест пройден. Производитель уделил внимание правильному балансу.Asus Vivobook S14 у нас в темно-сером цвете — это приятный и спокойный оттенок. Расцветку можно смело назвать универсальной, как самостоятельный элемент дизайна, так и в любом интерьере.Слева расположены два порта USB-C, HDMI, один USB-A и 3,5 мм аудиоразъем для проводной гарнитуры. Справа: один USB-A и два светодиода индикаторов состояния. Набор портов можно назвать оптимальным. Во всяком случае, во время теста необходимости в дополнительном хабе не возникло.На нижней поверхности ноутбука расположены противоскользящие ножки, отверстия динамиков и системы охлаждения.Экстерьер Asus Vivobook S14 в целом аккуратный и в хорошем смысле нейтральный — такой ноутбук органично смотрится и на рабочем столе, и в кофейне, и в аудитории. Шарнир раскрывается на 180°, что удобно для совместной работы, видеоконференций, презентаций и просто гибкого использования в быту.Сборка надёжная, без люфтов и скрипов. Устройство прошло расширенные тесты по стандарту MIL-STD-810H: вибрации, перепады давления, температурные нагрузки, воздействие пыли и песка. Ноутбук не претендует на роль промышленного устройства, но уверенность в долговечности добавляет.Asus традиционно делает отличные клавиатуры в среднем и верхнем сегменте, и Vivobook S14 не исключение. Здесь установлена клавиатура ErgoSense с увеличенным ходом в 1,7 мм и вогнутой формой клавиш. Печатать долго и быстро комфортно, клавиши не дребезжат и не промахиваются.Клавиатура оснащена подсветкой белого цвета. Яркость свечения можно регулировать тремя уровнями по нажатию на клавишу F4.Прямо под клавиатурой по центру расположен довольно крупный тачпад. У него хорошая чувствительность и качественное олеофобное покрытие, что дополнительно улучшает скольжение. Поддерживаются все жесты Windows Precision. В целом, жесты очень хорошо считываются и можно спокойно обходиться без мыши, если вы уже привыкли работать с тачпадами.Одно из главных преимуществ Vivobook S14 — дисплей ASUS Lumina OLED. Что он предлагает интересного:Отдельно стоит отметить хорошие углы обзора. Экран подойдет для работы с фото и видео, а также для развлечений, поскольку фильмы и сериалы выглядят отлично на OLED-панели. В линейке есть модификации с IPS-панелями, но если есть возможность — лучше выбирать OLED.В верхнюю рамку над экраном по центру встроена веб-камера. Ее разрешение составляет 1080p. Качества вебки вполне достаточно для видеоконференций и не вызовет нареканий у собеседников. Для скрытных персон есть возможность закрыть отверстие объектива встроенной шторкой.Буквально несколько слов об акустической системе Asus Vivobook S14. Пара стереодинамиков обеспечивает достаточный запас громкости. Для комфортного прослушивания музыки не хватает низких частот. Встроенной акустики будет вполне достаточно для прослушивания подкастов, а также для просмотра кино и сериалов.В основе ноутбука лежит платформа AMD Ryzen AI 5 220 — свежий 6-ядерный процессор с 12 потоками и частотой до 4,9 ГГц. Он предлагает отличное сочетание:Такой набор легко справляется с офисной нагрузкой, браузером с десятками вкладок, обработкой фото и лёгким монтажом видео. Графика не игровая, но позволяет запускать нетребовательные игры и проекты уровня indie на средних настройках.Память — DDR5, часть распаяна, но есть слот расширения до 32 ГБ. SSD — быстрый PCIe 4.0, в тестах даёт хорошие скорости чтения и записи.Мы протестировали ноутбук в серии искусственных тестов и предлагаем ознакомиться с результатами.CrystalDiskMark (тест накопителя):Cinebench (тест производительности):Geekbench (тест производительности):Графические тесты 3DMark, а также накопитель и процессор:Комплексный тест PCMark 10:Также мы решили проверить, как у Asus Vivobook S14 (M3407HA) дела обстоят с играми. На скриншотах ниже вы сможете ознакомиться с результатами встроенного бенчмарка в игру Cyberpunk 2077.Все тесты проводились с режимом работы системы охлаждения «Полная скорость», а в настройках электропитания Windows была установлена «Оптимальная производительность». Стоит отметить, что под максимальными нагрузками вентиляторы работают с умеренной громкостью и не ревут, словно потерпевший динозавр. Замеры инфракрасным термометром по топ-кейсу в пике показали максимум 32 градуса, что говорит о хорошем теплоотводе.В качестве программной платформы используется операционная система Windows 11 Домашняя. На ноутбуке предустановлена фирменная утилита MyASUS. Она позволяет:Есть поддержка Copilot — это встроенный ИИ-ассистент Microsoft, который запускается по отдельной клавише. Он помогает в поиске, генерации текста, уточнении информации, работе с документами и творческими проектами.В Vivobook S14 установлен аккумулятор 70 Вт·ч, и это одна из сильнейших сторон ноутбука. Производитель заявляет до 20 часов автономной работы — при офисной нагрузке это вполне достижимый показатель.Также стоит отметить:В тесте на просмотр видео ноутбук с полностью заряженной батареей выдает в среднем 20 часов. Вполне достойный результат.Для зарядки используется комплектный адаптер питания мощностью 65 Вт с разъемом USB-C. Его можно подключать к любому порту — ограничений по скорости нет. От 0 до 100% аккумулятор заряжается примерно за 1 час 40 минут.Asus Vivobook S14 (M3407HA) — отличный представитель компактных ультрабуков 2025 года. Он сочетает в себе:А теперь к самому главному — цене. К выходу этого обзора стоимость Asus Vivobook S14 стартует от 47 000 р. За эти деньги получаем ультимативное решение для студентов, офисных работников, фрилансеров и тех, кому нужен лёгкий, красивый и производительный ноутбук на каждый день. По соотношению цены и возможностей, Vivobook S14 действительно является одним из самых привлекательных предложений на рынке.