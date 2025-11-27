Top.Mail.Ru

Обзор Asus Vivobook S14 (M3407HA): легкий и мощный ноутбук на каждый день

Георгий
Asus Vivobook S14 (M3407HA)

Asus продолжает развивать линейку Vivobook S — серию тонких и легких ноутбуков, ориентированных на пользователей, которым нужен универсальный и красивый гаджет на каждый день. Vivobook S14 (M3407HA) — один из самых интересных представителей семейства 2025 года. Он предлагает металлический корпус, OLED-дисплей и современную платформу AMD Ryzen серии 200, но при этом остаётся доступным по цене и компактным по форм-фактору. На ступеньку выше располагаются модели Vivobook Pro, ориентированные на творческие задачи, а для максимально требовательных сценариев предусмотрена линейка ProArt.

Vivobook S14 в этом контексте выступает «золотой серединой»: он значительно мощнее и интереснее обычных «повседневников», но не перегружен профессиональными фишками. Посмотрим, насколько он хорош на практике.

Содержание

Технические характеристики

  • ОС: Windows 11 Домашняя
  • Процессор: AMD Ryzen AI 5 220 (6 ядер/12 потоков, до 4,9 ГГц)
  • Графика: AMD Radeon 860M
  • Нейронный процессор: XDNA, до 16 TOPS
  • Дисплей: 14”, 16:10, OLED WUXGA (1920×1200), 60 Гц, 300 нит, 95% DCI-P3
  • ОЗУ: 16 ГБ DDR5 (распаяно) + слот для расширения (до 32 ГБ)
  • SSD: 512 ГБ или 1 ТБ PCIe 4.0 M.2
  • Беспроводные интерфейсы: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3
  • Порты: 2×USB-A 3.2, 2×USB-C 3.2 (питание+дисплей), HDMI 2.1 TDMS, аудиоразъём
  • Веб-камера: 1080p, шторка, Windows Hello, 3DNR, ИИ-эффекты
  • Аккумулятор: 70 Вт·ч, до 20 часов работы
  • Габариты: 315 × 223 × 15,9 мм
  • Вес: 1,4 кг
  • Стандарт надёжности: MIL-STD-810H

Дизайн и эргономика

Внешний вид устройства полностью соответствует философии Vivobook S. Это тонкий (15,9 мм) и лёгкий (1,4 кг) ноутбук в металлическом корпусе. Верхняя крышка и нижняя панель выполнены из алюминиевого сплава, а топ-кейс — из добротного пластика, приятного на ощупь.

Asus Vivobook S14 (M3407HA)

На крышке строчкой аккуратно нанесен логотип бренда и линейки. Пробуем открыть ноутбук одной рукой — тест пройден. Производитель уделил внимание правильному балансу.

Asus Vivobook S14 (M3407HA)

Asus Vivobook S14 у нас в темно-сером цвете — это приятный и спокойный оттенок. Расцветку можно смело назвать универсальной, как самостоятельный элемент дизайна, так и в любом интерьере.

Слева расположены два порта USB-C, HDMI, один USB-A и 3,5 мм аудиоразъем для проводной гарнитуры. Справа: один USB-A и два светодиода индикаторов состояния. Набор портов можно назвать оптимальным. Во всяком случае, во время теста необходимости в дополнительном хабе не возникло.

Asus Vivobook S14 (M3407HA)

На нижней поверхности ноутбука расположены противоскользящие ножки, отверстия динамиков и системы охлаждения.

Asus Vivobook S14 (M3407HA)

Экстерьер Asus Vivobook S14 в целом аккуратный и в хорошем смысле нейтральный — такой ноутбук органично смотрится и на рабочем столе, и в кофейне, и в аудитории. Шарнир раскрывается на 180°, что удобно для совместной работы, видеоконференций, презентаций и просто гибкого использования в быту.

Asus Vivobook S14 (M3407HA)

Сборка надёжная, без люфтов и скрипов. Устройство прошло расширенные тесты по стандарту MIL-STD-810H: вибрации, перепады давления, температурные нагрузки, воздействие пыли и песка. Ноутбук не претендует на роль промышленного устройства, но уверенность в долговечности добавляет.

Устройства ввода

Asus традиционно делает отличные клавиатуры в среднем и верхнем сегменте, и Vivobook S14 не исключение. Здесь установлена клавиатура ErgoSense с увеличенным ходом в 1,7 мм и вогнутой формой клавиш. Печатать долго и быстро комфортно, клавиши не дребезжат и не промахиваются. 

Asus Vivobook S14 (M3407HA)

Клавиатура оснащена подсветкой белого цвета. Яркость свечения можно регулировать тремя уровнями по нажатию на клавишу F4.

Asus Vivobook S14 (M3407HA)

Прямо под клавиатурой по центру расположен довольно крупный тачпад. У него хорошая чувствительность и качественное олеофобное покрытие, что дополнительно улучшает скольжение. Поддерживаются все жесты Windows Precision. В целом, жесты очень хорошо считываются и можно спокойно обходиться без мыши, если вы уже привыкли работать с тачпадами.

Экран и звук

Одно из главных преимуществ Vivobook S14 — дисплей ASUS Lumina OLED. Что он предлагает интересного:
  • 95% охват DCI-P3;
  • сертификацию Pantone;
  • яркость около 300 нит (для помещений этого более чем достаточно);
  • низкое излучение синего света (сертификаты TUV Rheinland и SGS);
  • контрастность 1 000 000:1;
  • отклик 0,2 мс;
  • реалистичный чёрный цвет;
  • отсутствие деградации цветопередачи на низкой яркости.
Asus Vivobook S14 (M3407HA)

Отдельно стоит отметить хорошие углы обзора. Экран подойдет для работы с фото и видео, а также для развлечений, поскольку фильмы и сериалы выглядят отлично на OLED-панели. В линейке есть модификации с IPS-панелями, но если есть возможность — лучше выбирать OLED.

Asus Vivobook S14 (M3407HA)

В верхнюю рамку над экраном по центру встроена веб-камера. Ее разрешение составляет 1080p. Качества вебки вполне достаточно для видеоконференций и не вызовет нареканий у собеседников. Для скрытных персон есть возможность закрыть отверстие объектива встроенной шторкой.

Asus Vivobook S14 (M3407HA)

Буквально несколько слов об акустической системе Asus Vivobook S14. Пара стереодинамиков обеспечивает достаточный запас громкости. Для комфортного прослушивания музыки не хватает низких частот. Встроенной акустики будет вполне достаточно для прослушивания подкастов, а также для просмотра кино и сериалов.

Железо и производительность

В основе ноутбука лежит платформа AMD Ryzen AI 5 220 — свежий 6-ядерный процессор с 12 потоками и частотой до 4,9 ГГц. Он предлагает отличное сочетание:
  • высокой производительности для повседневных задач;
  • энергоэффективности;
  • современной графики Radeon 860M;
  • присутствия нейронного ускорителя XDNA (до 16 TOPS).
Такой набор легко справляется с офисной нагрузкой, браузером с десятками вкладок, обработкой фото и лёгким монтажом видео. Графика не игровая, но позволяет запускать нетребовательные игры и проекты уровня indie на средних настройках.

Память — DDR5, часть распаяна, но есть слот расширения до 32 ГБ. SSD — быстрый PCIe 4.0, в тестах даёт хорошие скорости чтения и записи.

Asus Vivobook S14 (M3407HA)

Мы протестировали ноутбук в серии искусственных тестов и предлагаем ознакомиться с результатами.

CrystalDiskMark (тест накопителя):

CrystalDiskMark

Cinebench (тест производительности):

Asus Vivobook S14 (M3407HA)

Geekbench (тест производительности):
Графические тесты 3DMark, а также накопитель и процессор:
Комплексный тест PCMark 10:
Также мы решили проверить, как у Asus Vivobook S14 (M3407HA) дела обстоят с играми. На скриншотах ниже вы сможете ознакомиться с результатами встроенного бенчмарка в игру Cyberpunk 2077.
Все тесты проводились с режимом работы системы охлаждения «Полная скорость», а в настройках электропитания Windows была установлена «Оптимальная производительность». Стоит отметить, что под максимальными нагрузками вентиляторы работают с умеренной громкостью и не ревут, словно потерпевший динозавр. Замеры инфракрасным термометром по топ-кейсу в пике показали максимум 32 градуса, что говорит о хорошем теплоотводе.

Софт

В качестве программной платформы используется операционная система Windows 11 Домашняя. На ноутбуке предустановлена фирменная утилита MyASUS. Она позволяет:
  • выбрать режимы зарядки;
  • настроить работу вентилятора;
  • активировать защиту OLED-дисплея OLED Care;
  • изменить цветовой профиль экрана;
  • управлять шумоподавлением микрофона;
  • задать Wi-Fi-параметры (SmartConnect, TaskFirst);
  • настроить тачпад, функциональные клавиши и другие параметры.
Есть поддержка Copilot — это встроенный ИИ-ассистент Microsoft, который запускается по отдельной клавише. Он помогает в поиске, генерации текста, уточнении информации, работе с документами и творческими проектами.

Автономная работа

В Vivobook S14 установлен аккумулятор 70 Вт·ч, и это одна из сильнейших сторон ноутбука. Производитель заявляет до 20 часов автономной работы — при офисной нагрузке это вполне достижимый показатель.

Asus Vivobook S14 (M3407HA)

Также стоит отметить:
  • увеличенный срок службы батареи — до 1200 циклов (на 20% больше обычного);
  • быструю зарядку: 0–60% за 49 минут через USB-C;
  • удобные режимы зарядки для продления ресурса аккумулятора.
В тесте на просмотр видео ноутбук с полностью заряженной батареей выдает в среднем 20 часов. Вполне достойный результат.

Asus Vivobook S14 (M3407HA)

Для зарядки используется комплектный адаптер питания мощностью 65 Вт с разъемом USB-C. Его можно подключать к любому порту — ограничений по скорости нет. От 0 до 100% аккумулятор заряжается примерно за 1 час 40 минут.

Итоги

Asus Vivobook S14 (M3407HA) — отличный представитель компактных ультрабуков 2025 года. Он сочетает в себе:
  • качественный OLED-дисплей;
  • современный процессор AMD Ryzen AI;
  • металлический корпус и тонкий дизайн;
  • удобную клавиатуру и большой тачпад;
  • хорошую автономность;
  • наличие ИИ-ускорителя;
  • надежность, подтверждённую тестами MIL-STD-810H.
А теперь к самому главному — цене. К выходу этого обзора стоимость Asus Vivobook S14 стартует от 47 000 р. За эти деньги получаем ультимативное решение для студентов, офисных работников, фрилансеров и тех, кому нужен лёгкий, красивый и производительный ноутбук на каждый день. По соотношению цены и возможностей, Vivobook S14 действительно является одним из самых привлекательных предложений на рынке. 
1
