Обзор Asus Zenbook 14 (UM3406K): ультрабук, за который не стыдно

Георгий
Asus Zenbook 14

Мы продолжаем вас знакомить на страницах iGuides.ru с устройствами бренда Asus. В этот раз к нам на тест попал компактный ультрабук Zenbook 14 (UM3406K) — это в первую очередь рабочий инструмент, в том числе и под задачи на базе искусственного интеллекта. Чем впечатлил гаджет? Подробно рассказываем в этом обзоре.

Содержание

Технические характеристики

  • Процессор: AMD Ryzen AI 7 350, 8 Мбайт L2, 16 Мбайт L3, TDP 15-54 Вт, ИИ-ускоритель XDNA NPU – до 66 TOPS
  • Оперативная память: 32 Гбайт LPDDR5 с частотой 7,5 ГГц
  • Накопитель: SSD 1 ТБ, M.2 2280, NVMe 1.4, PCIe 4.0 x4
  • Графика: AMD Radeon 860M Graphics
  • Экран: 14-дюймовый OLED с разрешением 2880 × 1800 пикселей (16:10), частотой 120, пиковой яркостью 550 нит
  • Акустика: два стереодинамика по 2,5 Вт с поддержкой Dolby Atmos
  • Wi-Fi: Wi-Fi 6E (802.11ax, 2,4 ГГц и 5 ГГц (160 МГц), до 2,4 Гбит/с)
  • Bluetooth: 5.3
  • Разъемы: 1 × USB-С 4 Gen3 (до 40 Гбит/с, с поддержкой DisplayPort и зарядки); 1 × USB-С 3.2 Gen2 (до 10 Гбит/с, с поддержкой DisplayPort и зарядки); 1 × USB-A 3.2 Gen1 (5 Гбит/с); 1 × HDMI 2.1, 3.5 мм аудиоджек
  • Веб-камера: ИК-камера с разрешением 1920 × 1080 пикселей (2,1 МП), механической шторкой и поддержкой функций Windows Hello
  • Аккумулятор: 75 Вт·ч
  • Габариты: 312 × 220 × 20,5 мм
  • Вес: 1280 г

Дизайн и эргономика

Для начала буквально несколько слов о комплектации. В коробке: ультрабук, адаптер питания со встроенным кабелем USB-C и документация. Стандартный набор.

Asus Zenbook 14 доступен только в черной расцветке. Поверхность корпуса матовая. Крышку украшает геометрический рисунок из глянцевых линей. В углу аккуратно нанесен логотип бренда. 

Asus Zenbook 14

Ультрабук выглядит стильно. Такое устройство не стыдно выложить перед партнерами на презентации.

Крышка и топкейс Asus Zenbook 14 выполнены из металла. На первый взгляд можно сделать вывод, что корпус устройства изготовлен из пластика, но это ошибочное впечатление развевается при первом тактильном контакте. Поверхность ультрабука приятно холодит ладонь.

Asus Zenbook 14

Крышку можно открыть одной рукой. Петли довольно тугие, поэтому сначала ноутбук слегка приподнимается, а затем раскрывается. К слову, крышку можно откинуть на 180 градусов. От такого положения практической пользы мало, зато получается больше пространства для подбора наиболее комфортного угла наклона дисплея.

Нижняя поверхность изготавливается из металла, который внутри усилен пластиком для структурной прочности. Здесь расположились противоскользящие ножки, а также отверстия системы охлаждения.

Asus Zenbook 14

Слева размещены USB-A и отверстия для охлаждения. Основной набор портов разместился на правой грани, здесь у нас парочка USB-C, комбинированный аудиоразъем 3,5 мм для проводной гарнитуры, HDMI, а также два индикатора состояния. Набор разъемов солидный: он закрывает все основные потребности по подключению внешних устройств. Во время тестирования USB-хаб не понадобился.

Asus Zenbook 14

Корпус ноутбука соответствует военно-промышленному стандарту надежности MIL-STD-810H, а это означает, что модель тестировалась в суровых условиях. К примеру, проходила тест на вибрации, ударопрочность, а также испытания в низких и высоких температурах.

Asus Zenbook 14

В целом Asus Zenbook 14 получился легким и компактным. Он не займет много места в повседневном рюкзаке или сумке.

Устройства ввода

Ультрабук оснащается клавиатурой ErgoSense островного типа с ножничными переключателями. Ход клавиш короткий и тихий, а размер и расстояние между ними показались оптимальными для работы с текстом на любом уровне.

Asus Zenbook 14

Клавиатура оснащена подсветкой с белым свечением. Яркость регулируется тремя уровнями. Настроить подсветку под себя можно с помощью горячей клавиши или в фирменной утилите MyAsus.

Asus Zenbook 14

Прямо под клавиатурой разместился довольно крупный трекпад для габаритов ультрабука. У него матовая поверхность, поэтому он не собирает следы от рук и обеспечивает хорошее скольжение.

Трекпад поддерживает несколько фирменных жестов:
  • Свайп по левому краю регулирует громкость
  • Свайп по правому краю настраивает яркость
  • Свайп по верхнему краю позволяет перемещаться вперед/назад по интерфейсу
  • Свайп по диагонали от верхнего правого угла запускает приложение  Asus ScreenXpert

Экран

Ультрабук оснащен 14-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2880 × 1800, соотношением сторон 16:10 и частотой обновления 120 Гц. Поверхность экрана — глянцевая.

Asus Zenbook 14

Заявленный показатель пиковой яркости составляет 600 нит. По итогу тестирования могу сказать, что этого достаточно для комфортной работы в помещении и на улице. Также отмечу хорошие углы обзора.

Что еще нужно знать об экране? Производитель заявляет время отклика 0,2 мс. Показатель контрастности — 1000000:1. Покрытие цветового пространства DCI-P3 составляет 100 процентов. Есть сертификаты Display HDR True Black 500, Pantone Validated и SGS.

Asus Zenbook 14

Экран оставил приятные впечатления. Калибровка из коробки показалась довольно точной. Цветопередача насыщенная и контрастная. На таком дисплее комфортно работать с изображениями, а также просматривать фильмы и сериалы.

Железо и производительность

В качестве аппаратной платформы нашей тестовой конфигурации используется 4-нм процессор AMD Ryzen AI 7 350 с четырьмя производительными ядрами Zen 5 и четырьмя энергоэффективными Zen 5c. Объем оперативной памяти типа LPDDR5 составляет 32 ГБ. Возможность расширения ОЗУ отсутствует. В ноутбуке установлен SSD-накопитель M.2 PCIe 4.0 x4 на 1 ТБ.

Что касается графики, в Asus Zenbook 14 используется интегрированное в ЦП решение — AMD Radeon 860M на архитектуре RDNA 3.5. Ниже вы сможете ознакомиться с результатами искусственных тестов.
Система охлаждения работает так: холодный воздух забирается с отверстий на нижней поверхности, а теплый выбрасывается по бокам. Движение потока обеспечивает плоский вентилятор с 97 лопастями. Скорость его работы можно регулировать в фирменной утилите MyAsus.

MyAsus

По итогу тестирования производительности можно сделать вывод, что Asus Zenbook 14 — инструмент для работы с документами, таблицами, презентациями и изображениями. Что касается развлечений, в игры толком не поиграть. Исключением могут стать только какие-то относительно простенькие тайтлы.

Камера и звук

Веб-камера ASUS AiSense  встроена в верхнюю рамку над экраном. Ее разрешение составляет 2,1 МП или 1920 × 1080 в режиме видео. Для параноиков есть шторка, которая перекрывает вебку и ее инфракрасный датчик.

Asus Zenbook 14

Камера работает сносно при дневном и искусственном освещении. 

Акустическая система ультрабука представлена двумя динамиками мощностью по 2,5 Вт. Есть поддержка Dolby Atmos интеллектуального усиления. Динамики звучат качественно, громкости хватает.

Автономность

За автономную работу Asus Zenbook 14 отвечает аккумулятор емкостью 75 Вт·ч. Комплектный адаптер питания мощностью 65 Вт заряжает батарею от 0 до 100 процентов в среднем за 1 час 45 минут.

В тесте на воспроизведение видео ультрабук продержался 19 часов 50 минут. Для тестирования использовалось FullHD-видео на уровне яркости 80 процентов.

Что в итоге

Asus Zenbook 14

Asus Zenbook 14 — легкий, компактный и эргономичный ультрабук, который позволяет буквально превратить любое место в свое рабочее пространство, будь то Сапсан, кофейня или зал ожидания в аэропорту. Отдельного внимания заслуживает силуэт устройства. Такой дизайн понравится тем, кто ценит строгий стиль.

Еще один аргумент в пользу Zenbook 14 — отличная автономность. В размеренном сценарии при работе с текстом, таблицами, презентациями и электронной почтой, ноутбук спокойно проживет день без подзарядки.

Что хвалим:
  • Качественную сборку
  • Хорошую эргономику, которую обеспечивают компактные габариты и возможность раскрываться на 180º
  • Достойный уровень производительности
  • Плавный OLED-экран
  • Удобные устройства ввода
Что можем поругать:
  • На черном цвете корпуса видны следы от рук
  • Не хватает поддержки Wi-Fi 7
0
