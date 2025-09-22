Нашел компактный повербанк со встроенным кабелем на каждый день. Чем еще хорош Baseus EnerFill FC51 Bipow 2 Pro

Внешний аккумулятор уже довольно давно стал повседневным аксессуаром, учитывая, сколько гаджетов мы с собой носим: смартфон, наушники, смарт-часы, а еще можно добавить планшет или ноутбук. Выходя из дома на целый день, я на автомате закидываю в рюкзак повербанк на 10000 мАч — это мой минимум.
Технические характеристики
- Емкость: 10000 мАч
- Выходная мощность: до 22,5 Вт
- Встроенный кабель: USB-C
- Разъемы: USB-C, USB-A
- Быстрая зарядка PD, QC, SCP
- Индикатор уровня заряда: цифровой дисплей
ДизайнУ меня повербанк в белом цвете, но эта модель также доступна в черной расцветке. Корпус для емкости в 10000 мАч получился довольно компактным. Его габариты составляют 121,9 × 69,1 × 18,3 мм, а вес — 204 г.
Фронтальная поверхность разделена на две половины. Нижняя текстурированная с логотипом бренда, а верхняя глянцевая, под которой скрывается цифровой дисплей. Экранчик отображает уровень заряда и индикатор состояния, например, процесс заряда других гаджетов.
На верхнем торце расположены разъемы USB-A и USB-C, а также встроенный провод USB-C. Коннектор можно разместить и зафиксировать в паз на левой грани повербанка. Таким образом получается удобная петля для транспортировки. Ее можно прикрепить к карабину на рюкзаке.
К слову, кабель выполнен в форм-факторе типа «лапша», а еще у него очень приятная текстура. Производитель заявляет, что он довольно прочный — выдерживает более 10 000 сгибаний. Также кабель устойчив к скручиванию и разрыву.
На правой грани устройства размещена кнопка активации.
Baseus EnerFill FC51 Bipow 2 Pro подходит для авиаперелетов, поскольку соответствует стандартам международных авиаперевозок. Об этом лишний раз напоминает значок самолетика на левой грани. Повербанк можно брать с собой в путешествия и не заморачиваться о том, что его придется оставить в аэропорту непосредственно перед вылетом.
В целом дизайн гаджета получился приятным и лаконичным, а встроенный кабель идет в копилку функциональности и эргономики устройства.
Функциональность и зарядкаГлавная фишка встроенного кабеля — он поддерживает двухстороннюю зарядку. Другими словами, с его помощью вы можете заряжать другие гаджеты, а также сам повербанк. Это удобно, поскольку не нужно с собой брать лишний кабель. Мощность зарядки по встроенному кабель составляет 18 Вт на вход и 22,5 Вт на выход.
К слову, максимальная мощность заряда других гаджетов: для устройств Apple она составляет 20 Вт, а для Android-устройств — 22,5 Вт.
Baseus EnerFill FC51 Bipow 2 Pro способен заряжать одновременно три устройства. Это оптимальный вариант для повседневного использования.
Цифровой дисплей наглядно демонстрирует емкость заряда в процентах. С его помощью удобно контролировать остаток.
Что в итоге
Baseus EnerFill FC51 Bipow 2 Pro — полезный аксессуар на каждый день. Забросил его в рюкзак и не паришься, что, например, смартфон может внезапно разрядиться в самый неудобный момент. Со мной такие ситуации бывают в путешествиях, когда связь нестабильна и сильно разряжает батарею, а в довесок к этому еще часто используешь камеру.
Преимущества повербанка:
- Компактный корпус
- Лаконичный дизайн
- Встроенный кабель USB-С
- Возможность заряжать одновременно три устройства
- Цифровой дисплей
- Быстрая зарядка с максимальной мощностью 22,5 Вт
- Сертификация для авиаперелетов
