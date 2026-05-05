Где теперь чатиться по работе? Обзор корпоративного мессенджера в Битрикс24

Георгий
ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ
Знакомая ситуация: вы листаете ленту с мемами, случайно натыкаетесь на рабочее сообщение от начальника и в итоге забываете ответить, потому что вас отвлек чат с друзьями? Отправляете срочный документ на согласование, а чат в мессенджере не грузит файлы? Или, что хуже, уволенный сотрудник уносит с собой всю историю переписки с важным клиентом? К 2026 году формат «работы в личках» окончательно устарел. Обычные мессенджеры и почта больше не справляются с нагрузкой и безопасностью.

Сегодня компании нужен не просто чат, а стабильный рабочий инструмент, где обсуждение мгновенно превращается в задачи. Разбираемся, как корпоративный мессенджер Битрикс24 наводит порядок в делах и почему он безопаснее и умнее обычных мессенджеров.

Что такое корпоративный мессенджер

В отличие от публичных сервисов, корпоративный мессенджер объединяет в себе функции чатов, видеоконференций, каналов информирования и глубокой интеграции с корпоративными информационными системами.

Почему корпоративный мессенджер лучше обычного

Главная проблема WhatsApp* или Telegram — аккаунт принадлежит человеку, а не компании. Если сотрудник уходит, данные уходят вместе с ним. В корпоративном решении владельцем всей информации является компания.

Критерий Обычный мессенджер Корпоративный (Битрикс24)
Управление Сам скачал — сам зашел Добавляет и удаляет админ
Владение данными    У пользователя и провайдера Полный контроль организации
Безопасность Базовая Доступ только у сотрудников, запрет скриншотов, шифрование
Интеграция Только внешние боты Связка с CRM и задачами
Увольнение Остается во всех чатах Удаляется отовсюду автоматически

Как итог: корпоративный мессенджер позволяет сформировать единое рабочее пространство, где сотрудник не отвлекается на личные уведомления и новостные каналы, фокусируясь исключительно на своих задачах.

Все инструменты в одном окне

Зачем платить отдельно за видеоконференции, облако и таск-менеджер, если всё это есть в одном сервисе? Битрикс24 позволяет экономить на подписках и ускоряет работу:
  • Чаты: закрепляйте сколько угодно важных диалогов, чтобы не терять их в списке.
  • Каналы и треды: официальные новости компании придут всем, и от них нельзя отписаться (важное не потеряется). А обсуждения в «ветках» (тредах) сохранят порядок в основном канале.
  • Работа с внешними контрагентами (Коллабы): нужно поработать с подрядчиком? Пригласите его в специальный чат. Он увидит только то, что касается его проекта, и не получит доступа к лишним данным компании.
  • Видеозвонки HD-качества: массовое отключение микрофонов модератором, запись в облако и постоянный чат звонка, который не исчезает после завершения встречи.
  • Из сообщения в задачу: текст сообщения становится описанием задачи в один клик.
  • Из чата во встречу: возможность назначить видеозвонок или встречу, видя занятость коллег в их календарях.


Особенности совместной работы с файлами в Битрикс24:
  • Версионность: возможность отслеживать изменения в документах и возвращаться к предыдущим версиям.
  • Просмотр без скачивания: встроенные просмотрщики для PDF, таблиц и текстовых документов экономят время и повышают безопасность.
  • Обмен файлами большого объема: поддержка передачи данных размером более 512 Мб, что часто невозможно в публичных мессенджерах.

Магия ИИ: BitrixGPT - встроенный помощник

Самая крутая фишка Битрикс24 — встроенные функции на базе искусственного интеллекта. Они превращают мессенджер в полноценного ассистента:
  • Итоги видеозвонков: формирование краткого саммари встречи с указанием ключевых тезисов и принятых решений.
  • Аудио задачи: ИИ распознает в аудио и видео-сообщениях поручения и предлагает создать на их основе задачи с назначенными исполнителями.
  • Оценка эффективности: нейросеть анализирует вовлеченность участников на видеозвонке и дает рекомендации по улучшению формата будущих встреч.
  • Резюмирование переписки: если сотрудник пропустил обсуждение, ИИ подготовит краткий отчет о том, что произошло в чате за время его отсутствия.
  • Расшифровка аудио и видеокружков: текстовая версия сообщения появляется мгновенно, что удобно в ситуациях, когда невозможно прослушать звук или пришлось отключиться по техническим причинам. А если в сообщении прозвучала задача - нейросеть сама поставит ее в таск-трекере.
  • Эмоциональный анализ: определяет тон аудио-сообщения (спокойный, раздраженный, радостный) и помогает избежать конфликтов из-за неверной интерпретации и эмоциональной окраски текста.
  • Генерация контента: помощь в написании постов для каналов, ответов клиентам или формулировании сложных технических заданий.


Что по интеграции с CRM

CRM (Customer Relationship Management) — это система управления взаимоотношениями с клиентами. Давайте рассмотрим, как Мессенджер в Битрикс24 с ней взаимодействует:
  • Многоканальность: сообщения из Telegram или WhatsApp клиента приходят в рабочий чат менеджера.
  • Автоматизация: роботы могут сами отправлять уведомления в мессенджеры при смене стадии сделки в CRM.
  • История в карточке: вся переписка с клиентом автоматически сохраняется в сделке, что позволяет любому сотруднику подхватить работу.
  • Телефония: возможность совершать и принимать звонки непосредственно через интерфейс мессенджера с автоматической записью разговора.

Безопасность

Какие функции безопасности реализованы в корпоративном мессенджере:
  • Запрет скриншотов и записи экрана: в мобильном приложении блокируется возможность сделать снимок или запись экрана в рабочих чатах.
  • Защита от копирования: ограничение на копирование текста сообщений и их пересылку за пределы приложения.
  • Двухфакторная аутентификация (2FA): обязательное подтверждение личности. Кроме пароля пользователь вводит временный код, который получает в приложении. 
  • Шифрование данных: использование протоколов SSL/TLS для защиты трафика и шифрование данных на диске.

Что в итоге

Переход на корпоративный мессенджер закрывает вопросы удобства внутреннего и внешнего общения сотрудников, а также помогает бизнесу выживать в условиях новых законов и киберугроз. Битрикс24 объединяет общение, продажи в CRM и задачи в одном сервисе.

Работать в Битрикс24 можно бесплатно. Зарегистрируйтесь, добавьте свою команду и забудьте о хаосе в рабочих чатах.

Комментарии (2)

+26
Slepoy2.0
: поддержка передачи данных размером более 512 Мб, что часто невозможно в публичных мессенджерах.
Это я вообще в каком году? Что?
Более 512 МБ? Это сколько? 1 ГБ, 2 ГБ или как? Как же это надоело…. А у насколько я помню – в Telegram большие объемы. Там вообще не говорится про какие-то мегабайты. Короче я ничего не понял.
час назад в 14:32
+26
Slepoy2.0
: нейросеть анализирует вовлеченность участников на видеозвонке и дает рекомендации по улучшению формата будущих встреч. Это достаточно напугала строчка. Очень часто серьезные темы переходят пространные обсуждение. А если я просто хочу слушать, но не участвовать в иногда случающихся отвлечённых балаганах? Или если я люблю давать краткие ответы или краткие предложения… OR получается, что я буду менее заинтересован или как?
58 минут назад
