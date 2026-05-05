Где теперь чатиться по работе? Обзор корпоративного мессенджера в Битрикс24

Сегодня компании нужен не просто чат, а стабильный рабочий инструмент, где обсуждение мгновенно превращается в задачи. Разбираемся, как корпоративный мессенджер Битрикс24 наводит порядок в делах и почему он безопаснее и умнее обычных мессенджеров.
Что такое корпоративный мессенджерВ отличие от публичных сервисов, корпоративный мессенджер объединяет в себе функции чатов, видеоконференций, каналов информирования и глубокой интеграции с корпоративными информационными системами.
Почему корпоративный мессенджер лучше обычногоГлавная проблема WhatsApp* или Telegram — аккаунт принадлежит человеку, а не компании. Если сотрудник уходит, данные уходят вместе с ним. В корпоративном решении владельцем всей информации является компания.
|Критерий
|Обычный мессенджер
|Корпоративный (Битрикс24)
|Управление
|Сам скачал — сам зашел
|Добавляет и удаляет админ
|Владение данными
|У пользователя и провайдера
|Полный контроль организации
|Безопасность
|Базовая
|Доступ только у сотрудников, запрет скриншотов, шифрование
|Интеграция
|Только внешние боты
|Связка с CRM и задачами
|Увольнение
|Остается во всех чатах
|Удаляется отовсюду автоматически
Как итог: корпоративный мессенджер позволяет сформировать единое рабочее пространство, где сотрудник не отвлекается на личные уведомления и новостные каналы, фокусируясь исключительно на своих задачах.
Все инструменты в одном окнеЗачем платить отдельно за видеоконференции, облако и таск-менеджер, если всё это есть в одном сервисе? Битрикс24 позволяет экономить на подписках и ускоряет работу:
- Чаты: закрепляйте сколько угодно важных диалогов, чтобы не терять их в списке.
- Каналы и треды: официальные новости компании придут всем, и от них нельзя отписаться (важное не потеряется). А обсуждения в «ветках» (тредах) сохранят порядок в основном канале.
- Работа с внешними контрагентами (Коллабы): нужно поработать с подрядчиком? Пригласите его в специальный чат. Он увидит только то, что касается его проекта, и не получит доступа к лишним данным компании.
- Видеозвонки HD-качества: массовое отключение микрофонов модератором, запись в облако и постоянный чат звонка, который не исчезает после завершения встречи.
- Из сообщения в задачу: текст сообщения становится описанием задачи в один клик.
- Из чата во встречу: возможность назначить видеозвонок или встречу, видя занятость коллег в их календарях.
Особенности совместной работы с файлами в Битрикс24:
- Версионность: возможность отслеживать изменения в документах и возвращаться к предыдущим версиям.
- Просмотр без скачивания: встроенные просмотрщики для PDF, таблиц и текстовых документов экономят время и повышают безопасность.
- Обмен файлами большого объема: поддержка передачи данных размером более 512 Мб, что часто невозможно в публичных мессенджерах.
Магия ИИ: BitrixGPT - встроенный помощникСамая крутая фишка Битрикс24 — встроенные функции на базе искусственного интеллекта. Они превращают мессенджер в полноценного ассистента:
- Итоги видеозвонков: формирование краткого саммари встречи с указанием ключевых тезисов и принятых решений.
- Аудио задачи: ИИ распознает в аудио и видео-сообщениях поручения и предлагает создать на их основе задачи с назначенными исполнителями.
- Оценка эффективности: нейросеть анализирует вовлеченность участников на видеозвонке и дает рекомендации по улучшению формата будущих встреч.
- Резюмирование переписки: если сотрудник пропустил обсуждение, ИИ подготовит краткий отчет о том, что произошло в чате за время его отсутствия.
- Расшифровка аудио и видеокружков: текстовая версия сообщения появляется мгновенно, что удобно в ситуациях, когда невозможно прослушать звук или пришлось отключиться по техническим причинам. А если в сообщении прозвучала задача - нейросеть сама поставит ее в таск-трекере.
- Эмоциональный анализ: определяет тон аудио-сообщения (спокойный, раздраженный, радостный) и помогает избежать конфликтов из-за неверной интерпретации и эмоциональной окраски текста.
- Генерация контента: помощь в написании постов для каналов, ответов клиентам или формулировании сложных технических заданий.
Что по интеграции с CRMCRM (Customer Relationship Management) — это система управления взаимоотношениями с клиентами. Давайте рассмотрим, как Мессенджер в Битрикс24 с ней взаимодействует:
- Многоканальность: сообщения из Telegram или WhatsApp клиента приходят в рабочий чат менеджера.
- Автоматизация: роботы могут сами отправлять уведомления в мессенджеры при смене стадии сделки в CRM.
- История в карточке: вся переписка с клиентом автоматически сохраняется в сделке, что позволяет любому сотруднику подхватить работу.
- Телефония: возможность совершать и принимать звонки непосредственно через интерфейс мессенджера с автоматической записью разговора.
БезопасностьКакие функции безопасности реализованы в корпоративном мессенджере:
- Запрет скриншотов и записи экрана: в мобильном приложении блокируется возможность сделать снимок или запись экрана в рабочих чатах.
- Защита от копирования: ограничение на копирование текста сообщений и их пересылку за пределы приложения.
- Двухфакторная аутентификация (2FA): обязательное подтверждение личности. Кроме пароля пользователь вводит временный код, который получает в приложении.
- Шифрование данных: использование протоколов SSL/TLS для защиты трафика и шифрование данных на диске.
Что в итогеПереход на корпоративный мессенджер закрывает вопросы удобства внутреннего и внешнего общения сотрудников, а также помогает бизнесу выживать в условиях новых законов и киберугроз. Битрикс24 объединяет общение, продажи в CRM и задачи в одном сервисе.
