Vivo

Блиц-обзор смартфона vivo V25 Pro

Георгий
vivo V25 Pro

V25 — актуальная линейка смартфонов vivo 2022 года. Я протестировал самую топовую версию серии, которая получила приставку Pro к обозначению. Своими впечатлениями поделюсь в новом формате, где я сконцентрировался только на самом важном.

Комплектация

vivo V25 Pro

Что нравится:
  • В коробке вместе со смартфоном пользователи найдут прозрачный силиконовый чехол, мощный адаптер питания, провод USB-C, проводную гарнитуру, переходник с USB-С на 3,5 мм для подключения проводных наушников, документацию и скрепку для извлечения лотка сим-карт.

Дизайн

V25 Pro вышел в двух расцветках: «Звездное сияние» (черный) и «Лазурный берег» (голубой). У меня в обзоре второй вариант. К слову, стекло фотохромное, а значит реагирует на интенсивность света. Другими словами, фонарик можно на спинку наносить различные узоры, а потом также их закрашивать, когда надоест.

vivo V25 Pro

Что понравилось:
  • Спинка изготовлена из матового стекла — тактильно приятное решение и не собирает следы от рук.
  • Тонкий и легкий корпус.
  • Блок основной камеры смотрится аккуратно, он практически не выпирает.
  • Подбородка практически нет — за это отдельный плюс в карму производителю.
  • Предусмотрена степень защиты IP54.
Что не понравилось:
  • Цвет — «Лазурный берег» показался мне слишком скучный, несмотря на фотохромные свойства. Пастельный оттенок смотрится, на мой взгляд, скучновато.
  • Клавиши управления громкости и блокировки экрана расположены на одной стороне — мне такая компоновка не нравится.
vivo V25 Pro

Смартфон оснащается экраном с загнутыми по бокам краями — так называемый «водопад». Это решение уже считается устаревшим, но фоне моделей с прямыми дисплеями и рубленными гранями смотрится свежо. Поэтому не могу записать эту особенность в достоинства или недостатки.

Экран

Что понравилось:
  • Диагональ 6,58 дюйма — оптимальный размер. Смартфон очень хорошо лежит в руке.
  • Разрешение 2376 × 1080 (FHD+) с частотой обновления доя 120 Гц — картинка плавная и приятная.
  • AMOLED — глубокий черный цвет и насыщенные оттенки. В целом у смартфона приятная цветопередача.
  • Подбородок очень маленький и незаметен.
  • Под экран встроен очень быстрый и точный сканер отпечатка пальца.
В целом vivo V25 Pro получил очень хороший экран. Во время тестирования у меня не возникло негативных впечатлений.

Производительность

Что понравилось:
  • Восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 1300, 12 ГБ оперативной памяти и накопитель на 256 ГБ.
  • Конфигурация отлично ведет себя с тяжелыми играми на максималках и показывает достойные результаты в бенчмарках — скриншоты можно посмотреть ниже.
  • Оболочка Funtouch OS 12 на базе Android 12 выглядит хорошо. Во время тестирования она работала довольно плавно без подлагиваний.
Бенчмарки

Что не понравилось:
  • Отсутствует слот для карт памяти microSD.

Камера

Смартфон оснащается системой из трех сенсоров: основной на 64 МП с оптической стабилизацией изображения и светосилой f/1.89; 8-мегапиксельный ширик с диафрагмой f/2.2 и макрообъектив на 2 МП с f/2.4. Разрешение фронтальной камеры составляет 32 МП со светосилой f/2.0.

vivo V25 Pro

Что понравилось:
  • Основная камера порадовала хорошими результатами при любых условиях освещения. Автофокус срабатывает в большинстве случаев верно, цветопередача получается естественной без заметных искажений.
  • Ширик также стоит похвалить. Снимки получается довольно качественными с высоким уровнем детализации по всей области кадра.
  • Фронталка выдаёт качественные кадры с естественной цветопередачей и высоким уровнем детализации.
Фронталка (портрет)
Фронталка
Что не понравилось:
  • Макрообъектив на 2 МП — слишком маленькое разрешение для 2022 года. Снимки с него можно просматривать только на экране смартфонов из-за небольшого разрешения.

Автономность

Смартфон получил аккумулятор на 4830 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки. Со временем автономной работы обошлось без открытий — устройство со 100-процентной зарядкой в повседневном сценарии живет привычные сутки.

vivo V25 Pro

Что понравилось:
  • Смартфон заряжается комплектным адаптером FlashCharge от 0 до 50 % в среднем за 18-20 минут.
Что не понравилось:
  • Отсутствует беспроводная зарядка.
vivo V25 Pro

Технические характеристики

  • Процессор: 8-ядерный MediaTek Dimensity 1300
  • Дисплей: 6,58-дюймовый AMOLED с разрешением 2376 × 1080 (FHD+) и частотой до 120 Гц
  • Аккумулятор: 4830 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки
  • Операционная система: Funtouch OS 12 (на базе Android 12)
  • Основная камера: 64 + 8 + 2 МП
  • Фронтальная камера: 32 МП
  • Wi-Fi: 2,4 ГГц, 5 ГГц
  • Bluetooth: 5.2
  • NFC: Да
  • Габариты: 158,9 × 73,52 × 8,62 мм
  • Вес: 190 г

Итоги

vivo V25 Pro

 У vivo получился интересный и сбалансированный смартфон в плане сочетания стоимости и характеристик. На мой взгляд, немного спорное решение с экраном «водопад» в 2022 году, но оно компенсируется качеством самого дисплея. Также хочу отметить хорошую сборку и легкий корпус. 

Если пробежаться еще раз по всем разделам, то становится ясно, что количество преимуществ vivo V25 Pro значительно перевешивает недостатки.
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