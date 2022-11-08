Блиц-обзор смартфона vivo V25 Pro

Комплектация

В коробке вместе со смартфоном пользователи найдут прозрачный силиконовый чехол, мощный адаптер питания, провод USB-C, проводную гарнитуру, переходник с USB-С на 3,5 мм для подключения проводных наушников, документацию и скрепку для извлечения лотка сим-карт.

Дизайн

Спинка изготовлена из матового стекла — тактильно приятное решение и не собирает следы от рук.

Тонкий и легкий корпус.

Блок основной камеры смотрится аккуратно, он практически не выпирает.

Подбородка практически нет — за это отдельный плюс в карму производителю.

Предусмотрена степень защиты IP54.

Цвет — «Лазурный берег» показался мне слишком скучный, несмотря на фотохромные свойства. Пастельный оттенок смотрится, на мой взгляд, скучновато.

Клавиши управления громкости и блокировки экрана расположены на одной стороне — мне такая компоновка не нравится.

Экран

Диагональ 6,58 дюйма — оптимальный размер. Смартфон очень хорошо лежит в руке.

Разрешение 2376 × 1080 (FHD+) с частотой обновления доя 120 Гц — картинка плавная и приятная.

AMOLED — глубокий черный цвет и насыщенные оттенки. В целом у смартфона приятная цветопередача.

Подбородок очень маленький и незаметен.

Под экран встроен очень быстрый и точный сканер отпечатка пальца.

Производительность

Восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 1300, 12 ГБ оперативной памяти и накопитель на 256 ГБ.

Конфигурация отлично ведет себя с тяжелыми играми на максималках и показывает достойные результаты в бенчмарках — скриншоты можно посмотреть ниже.

Оболочка Funtouch OS 12 на базе Android 12 выглядит хорошо. Во время тестирования она работала довольно плавно без подлагиваний.

Отсутствует слот для карт памяти microSD.

Камера

Основная камера порадовала хорошими результатами при любых условиях освещения. Автофокус срабатывает в большинстве случаев верно, цветопередача получается естественной без заметных искажений.

Ширик также стоит похвалить. Снимки получается довольно качественными с высоким уровнем детализации по всей области кадра.

Фронталка выдаёт качественные кадры с естественной цветопередачей и высоким уровнем детализации.

Макрообъектив на 2 МП — слишком маленькое разрешение для 2022 года. Снимки с него можно просматривать только на экране смартфонов из-за небольшого разрешения.

Автономность

Смартфон заряжается комплектным адаптером FlashCharge от 0 до 50 % в среднем за 18-20 минут.

Отсутствует беспроводная зарядка.

Технические характеристики

Процессор : 8-ядерный MediaTek Dimensity 1300

: 8-ядерный MediaTek Dimensity 1300 Дисплей : 6,58-дюймовый AMOLED с разрешением 2376 × 1080 (FHD+) и частотой до 120 Гц

: 6,58-дюймовый AMOLED с разрешением 2376 × 1080 (FHD+) и частотой до 120 Гц Аккумулятор : 4830 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки

: 4830 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки Операционная система : Funtouch OS 12 (на базе Android 12)

: Funtouch OS 12 (на базе Android 12) Основная камера : 64 + 8 + 2 МП

: 64 + 8 + 2 МП Фронтальная камера : 32 МП

: 32 МП Wi-Fi : 2,4 ГГц, 5 ГГц

: 2,4 ГГц, 5 ГГц Bluetooth : 5.2

: 5.2 NFC : Да

: Да Габариты : 158,9 × 73,52 × 8,62 мм

: 158,9 × 73,52 × 8,62 мм Вес: 190 г

Итоги

V25 — актуальная линейка смартфонов vivo 2022 года. Я протестировал самую топовую версию серии, которая получила приставку Pro к обозначению. Своими впечатлениями поделюсь в новом формате, где я сконцентрировался только на самом важном.V25 Pro вышел в двух расцветках: «Звездное сияние» (черный) и «Лазурный берег» (голубой). У меня в обзоре второй вариант. К слову, стекло фотохромное, а значит реагирует на интенсивность света. Другими словами, фонарик можно на спинку наносить различные узоры, а потом также их закрашивать, когда надоест.Смартфон оснащается экраном с загнутыми по бокам краями — так называемый «водопад». Это решение уже считается устаревшим, но фоне моделей с прямыми дисплеями и рубленными гранями смотрится свежо. Поэтому не могу записать эту особенность в достоинства или недостатки.В целом vivo V25 Pro получил очень хороший экран. Во время тестирования у меня не возникло негативных впечатлений.Смартфон оснащается системой из трех сенсоров: основной на 64 МП с оптической стабилизацией изображения и светосилой f/1.89; 8-мегапиксельный ширик с диафрагмой f/2.2 и макрообъектив на 2 МП с f/2.4. Разрешение фронтальной камеры составляет 32 МП со светосилой f/2.0.Смартфон получил аккумулятор на 4830 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки. Со временем автономной работы обошлось без открытий — устройство со 100-процентной зарядкой в повседневном сценарии живет привычные сутки.У vivo получился интересный и сбалансированный смартфон в плане сочетания стоимости и характеристик. На мой взгляд, немного спорное решение с экраном «водопад» в 2022 году, но оно компенсируется качеством самого дисплея. Также хочу отметить хорошую сборку и легкий корпус.Если пробежаться еще раз по всем разделам, то становится ясно, что количество преимуществ vivo V25 Pro значительно перевешивает недостатки.