Блиц-обзор смартфона vivo V25 Pro

V25 — актуальная линейка смартфонов vivo 2022 года. Я протестировал самую топовую версию серии, которая получила приставку Pro к обозначению. Своими впечатлениями поделюсь в новом формате, где я сконцентрировался только на самом важном.
Комплектация
Что нравится:
- В коробке вместе со смартфоном пользователи найдут прозрачный силиконовый чехол, мощный адаптер питания, провод USB-C, проводную гарнитуру, переходник с USB-С на 3,5 мм для подключения проводных наушников, документацию и скрепку для извлечения лотка сим-карт.
ДизайнV25 Pro вышел в двух расцветках: «Звездное сияние» (черный) и «Лазурный берег» (голубой). У меня в обзоре второй вариант. К слову, стекло фотохромное, а значит реагирует на интенсивность света. Другими словами, фонарик можно на спинку наносить различные узоры, а потом также их закрашивать, когда надоест.
Что понравилось:
- Спинка изготовлена из матового стекла — тактильно приятное решение и не собирает следы от рук.
- Тонкий и легкий корпус.
- Блок основной камеры смотрится аккуратно, он практически не выпирает.
- Подбородка практически нет — за это отдельный плюс в карму производителю.
- Предусмотрена степень защиты IP54.
- Цвет — «Лазурный берег» показался мне слишком скучный, несмотря на фотохромные свойства. Пастельный оттенок смотрится, на мой взгляд, скучновато.
- Клавиши управления громкости и блокировки экрана расположены на одной стороне — мне такая компоновка не нравится.
Смартфон оснащается экраном с загнутыми по бокам краями — так называемый «водопад». Это решение уже считается устаревшим, но фоне моделей с прямыми дисплеями и рубленными гранями смотрится свежо. Поэтому не могу записать эту особенность в достоинства или недостатки.
ЭкранЧто понравилось:
- Диагональ 6,58 дюйма — оптимальный размер. Смартфон очень хорошо лежит в руке.
- Разрешение 2376 × 1080 (FHD+) с частотой обновления доя 120 Гц — картинка плавная и приятная.
- AMOLED — глубокий черный цвет и насыщенные оттенки. В целом у смартфона приятная цветопередача.
- Подбородок очень маленький и незаметен.
- Под экран встроен очень быстрый и точный сканер отпечатка пальца.
ПроизводительностьЧто понравилось:
- Восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 1300, 12 ГБ оперативной памяти и накопитель на 256 ГБ.
- Конфигурация отлично ведет себя с тяжелыми играми на максималках и показывает достойные результаты в бенчмарках — скриншоты можно посмотреть ниже.
- Оболочка Funtouch OS 12 на базе Android 12 выглядит хорошо. Во время тестирования она работала довольно плавно без подлагиваний.
Что не понравилось:
- Отсутствует слот для карт памяти microSD.
КамераСмартфон оснащается системой из трех сенсоров: основной на 64 МП с оптической стабилизацией изображения и светосилой f/1.89; 8-мегапиксельный ширик с диафрагмой f/2.2 и макрообъектив на 2 МП с f/2.4. Разрешение фронтальной камеры составляет 32 МП со светосилой f/2.0.
Что понравилось:
- Основная камера порадовала хорошими результатами при любых условиях освещения. Автофокус срабатывает в большинстве случаев верно, цветопередача получается естественной без заметных искажений.
- Ширик также стоит похвалить. Снимки получается довольно качественными с высоким уровнем детализации по всей области кадра.
- Фронталка выдаёт качественные кадры с естественной цветопередачей и высоким уровнем детализации.
- Макрообъектив на 2 МП — слишком маленькое разрешение для 2022 года. Снимки с него можно просматривать только на экране смартфонов из-за небольшого разрешения.
АвтономностьСмартфон получил аккумулятор на 4830 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки. Со временем автономной работы обошлось без открытий — устройство со 100-процентной зарядкой в повседневном сценарии живет привычные сутки.
Что понравилось:
- Смартфон заряжается комплектным адаптером FlashCharge от 0 до 50 % в среднем за 18-20 минут.
- Отсутствует беспроводная зарядка.
Технические характеристики
- Процессор: 8-ядерный MediaTek Dimensity 1300
- Дисплей: 6,58-дюймовый AMOLED с разрешением 2376 × 1080 (FHD+) и частотой до 120 Гц
- Аккумулятор: 4830 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки
- Операционная система: Funtouch OS 12 (на базе Android 12)
- Основная камера: 64 + 8 + 2 МП
- Фронтальная камера: 32 МП
- Wi-Fi: 2,4 ГГц, 5 ГГц
- Bluetooth: 5.2
- NFC: Да
- Габариты: 158,9 × 73,52 × 8,62 мм
- Вес: 190 г
Итоги
У vivo получился интересный и сбалансированный смартфон в плане сочетания стоимости и характеристик. На мой взгляд, немного спорное решение с экраном «водопад» в 2022 году, но оно компенсируется качеством самого дисплея. Также хочу отметить хорошую сборку и легкий корпус.
Если пробежаться еще раз по всем разделам, то становится ясно, что количество преимуществ vivo V25 Pro значительно перевешивает недостатки.