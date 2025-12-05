Обзор беспроводных наушников Bose QuietComfort Ultra 2: за качественным звуком сюда





QuietComfort Ultra 2 от Bose — это, как понятно из названия, второе поколение флагманских наушников. Мы протестировали новинку и расскажем в этом обзоре, что у нее со звуком и системой активного шумоподавления. Маленький спойлер: там все очень хорошо. QuietComfort Ultra 2 от Bose — это, как понятно из названия, второе поколение флагманских наушников. Мы протестировали новинку и расскажем в этом обзоре, что у нее со звуком и системой активного шумоподавления. Маленький спойлер: там все очень хорошо. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Наушники на тест предоставили наши друзья из restore:

Содержание

Технические характеристики

Тип излучателя: динамический

Тип акустического оформления: закрытые

Разъемы: USB-C, аудиоджек 3,5 мм

Bluetooth: 5.4

Кодеки: SBC, AAC, AptX Adaptive, AptX Lossless

Габариты: 19,5 × 13,9 × 5,08 см

Вес: 250 г.

Дизайн и эргономика

Приложение и функциональность

Однократное нажатие — ставит паузу или продолжает воспроизведение, позволяет отвечать на входящий вызов

Двойное — переход к следующему треку или отклонение входящего вызова

Тройное — переход к предыдущему треку

Нажатие и удерживание переключает режим системы активного шумоподавления

Отображение уровня заряда и статус подключения

Переключение режимов работы системы активного шумоподавления

Выбор источника сигнала

Эквалайзер

Звук и шумодав

Автономность

Итоги

Отличное звучание

Эффективный шумодав

Дизайн и конструкция

Фиолетовая расцветка

Хорошая эргономика и удобное управление

Возможность использовать несколько источников сигнала

Реклама

ООО «реСтор»

ИНН 7709678550

Подробнее на сайте re-store.ru

erid: F7NfYUJCUneTTxdCzUVy

Начинаем с комплектации. В коробке: твердый кейс для транспортировки, провод USB-C, провод с разъемом 2,5/3,5 мм, документация и конечно же сами наушники.Помимо привычных консервативных оттенков, Bose выпустила второе поколение QuietComfort Ultra 2 в яркой расцветке Midnight Violet. Ее можно смело рекомендовать всем, кто устал от черного и белого цвета.Фиолетовый оттенок получился ярким, но в то же время глубоким и спокойным. Наушники в этой расцветке смотрятся заметно и при этом не вызывающе. Получился сбалансированный вариант.Bose QuietComfort Ultra 2 получили складную конструкцию, поэтому в кейсе они не занимают много места даже в повседневном рюкзаке. Внутренняя часть оголовья мягкая, а внешняя покрыта пластиком. Размер можно настроить под себя с помощью раздвигающейся дужки.Амбушюры полностью покрывают ушную раковину. Они мягкие и воздушные — не давят на ухо. В целом у наушников очень комфортная посадка. К слову, амбушюры имеют съемную конструкцию, а значит их можно будет сменить при необходимости.На левой чашке расположены аудиоразъем 2,5 мм и USB-C. На правой — многофункциональная клавиша, кнопка активации Bluetooth-соединения, а над ними сенсорная поверхность для регулировки громкости. Схема управления лаконичная и очень удобная, к ней быстро привыкаешь.Есть «датчик головы» — наушники приостанавливают воспроизведение, если их снять, а если спустя какое-то время не вернуть обратно, то они перейдут в спящий режим для экономии заряда.В целом у Bose QuietComfort Ultra 2 продуманная конструкция, качественное исполнение и приятные материалы. Хотя в этой ценовой категории по-другому не может быть.Для начала буквально несколько слов о многофункциональной клавише:Bose QuietComfort Ultra 2 позволяют принимать аудиосигнал не только по воздуху, но и по проводному соединению 3,5 мм или USB-С.Дополнительная функциональность наушников раскрывается в фирменном приложении Bose, которое доступно на iOS и Android. У него приятный лаконичный дизайн. Здесь доступны следующие возможности:Также в приложении можно переименовать наушники и обновить прошивку.Звук — конечно же главная фишка Bose QuietComfort Ultra 2. Звучат наушники отлично во всех жанрах без исключения. Получился универсальный гаджет для людей, которые не ограничивают себя стилистическими рамками.Звучание получается очень живым. Bose QuietComfort Ultra 2 — наушники, в которых «не слышишь» наушников, поскольку их звук можно приравнять к дорогой и качественной акустике класса Hi-Fi.В моем случае не пришлось «шаманить» с эквалайзером — просто надел и начал наслаждаться прослушиванием с первого трека на настройках по умолчанию. С каждым годом я начинаю сильнее ценить явление «включил и сразу пользуешься» в условиях постоянной нехватки времени.Наушники отлично раскладывают музыку по частотам, которые звучат хорошо без провалов. Сложно выделить что-то конкретное. Зачастую производители фокусируются на низах, но в Bose QuietComfort Ultra 2 все отлично с верхами и серединой. Конечно же для любителей «докручивать» имеется трехполосный эквалайзер.Наушники получили новый режим «Кино». Он обеспечивает наилучшее погружение в атмосферу при просмотре фильмов и сериалов. Звук становится объемнее и появляется фокус на диалогах.Система активного шумоподавления — второе главное преимущество наушников. Шумодав одинаково хорошо справляется с резкими и монотонными звуками. Есть ощущение, как будто полностью отключаешься от внешнего мира, что позволяет полностью сконцентрироваться на прослушивании. Наушники с таким шумодавом станут незаменимым аксессуаром для авиаперелетов. Помогут выспаться или просто заблокировать неприятный окружающий фон.Производитель заявляет до 30 часов воспроизведения в тихом режиме и 23 часа в режиме с эффектом погружения. В моем случае получается в среднем 22-25 часов в смешанном режиме. Я всегда использую режим «Тишина» с максимальным шумодавом на громкости 75%.Есть поддержка быстрой зарядки — 15 минут обеспечивают около 2,5 часа прослушивания.Bose QuietComfort Ultra 2 — удивительный гаджет, это наушники из топового сегмента «для всех». Могу смело их рекомендовать в ответ на вопрос, что взять с качественным звучанием и шумодавом. Выбирая Bose, сложно ошибиться, эти ребята понимают все тонкости звука, который способен угодить почти всем. Впрочем, не будет лишним сделать оговорку, что восприятие звучания — штука очень субъективная, поэтому перед покупкой любые наушники лучше примерить: оценить посадку и звук.Что может не понравиться в Bose QuietComfort Ultra 2? Цена — их стоимость составляет 59 990 р. Кусается, но оно того стоит.