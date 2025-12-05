Top.Mail.Ru

Обзор беспроводных наушников Bose QuietComfort Ultra 2: за качественным звуком сюда

Георгий
ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ
Bose QuietComfort Ultra 2

QuietComfort Ultra 2 от Bose — это, как понятно из названия, второе поколение флагманских наушников. Мы протестировали новинку и расскажем в этом обзоре, что у нее со звуком и системой активного шумоподавления. Маленький спойлер: там все очень хорошо.

Наушники на тест предоставили наши друзья из restore:

Содержание

Технические характеристики

  • Тип излучателя: динамический
  • Тип акустического оформления: закрытые
  • Разъемы: USB-C, аудиоджек 3,5 мм
  • Bluetooth: 5.4
  • Кодеки: SBC, AAC, AptX Adaptive, AptX Lossless
  • Габариты: 19,5 × 13,9 × 5,08 см 
  • Вес: 250 г.

Дизайн и эргономика

Начинаем с комплектации. В коробке: твердый кейс для транспортировки, провод USB-C, провод с разъемом 2,5/3,5 мм, документация и конечно же сами наушники.

Помимо привычных консервативных оттенков, Bose выпустила второе поколение QuietComfort Ultra 2 в яркой расцветке Midnight Violet. Ее можно смело рекомендовать всем, кто устал от черного и белого цвета.

Bose QuietComfort Ultra 2

Фиолетовый оттенок получился ярким, но в то же время глубоким и спокойным. Наушники в этой расцветке смотрятся заметно и при этом не вызывающе. Получился сбалансированный вариант.

Bose QuietComfort Ultra 2 получили складную конструкцию, поэтому в кейсе они не занимают много места даже в повседневном рюкзаке.  Внутренняя часть оголовья мягкая, а внешняя покрыта пластиком. Размер можно настроить под себя с помощью раздвигающейся дужки.

Bose QuietComfort Ultra 2

Амбушюры полностью покрывают ушную раковину. Они мягкие и воздушные — не давят на ухо. В целом у наушников очень комфортная посадка. К слову, амбушюры имеют съемную конструкцию, а значит их можно будет сменить при необходимости.

Bose QuietComfort Ultra 2

На левой чашке расположены аудиоразъем 2,5 мм и USB-C. На правой — многофункциональная клавиша, кнопка активации Bluetooth-соединения, а над ними сенсорная поверхность для регулировки громкости. Схема управления лаконичная и очень удобная, к ней быстро привыкаешь.

Bose QuietComfort Ultra 2

Есть «датчик головы» — наушники приостанавливают воспроизведение, если их снять, а если спустя какое-то время не вернуть обратно, то они перейдут в спящий режим для экономии заряда.

Bose QuietComfort Ultra 2

В целом у Bose QuietComfort Ultra 2 продуманная конструкция, качественное исполнение и приятные материалы. Хотя в этой ценовой категории по-другому не может быть.

Приложение и функциональность

Для начала буквально несколько слов о многофункциональной клавише:
  • Однократное нажатие — ставит паузу или продолжает воспроизведение, позволяет отвечать на входящий вызов
  • Двойное — переход к следующему треку или отклонение входящего вызова
  • Тройное — переход к предыдущему треку
  • Нажатие и удерживание переключает режим системы активного шумоподавления
Bose QuietComfort Ultra 2 позволяют принимать аудиосигнал не только по воздуху, но и по проводному соединению 3,5 мм или USB-С.

Bose QuietComfort Ultra 2

Дополнительная функциональность наушников раскрывается в фирменном приложении Bose, которое доступно на iOS и Android. У него приятный лаконичный дизайн. Здесь доступны следующие возможности:
  • Отображение уровня заряда и статус подключения
  • Переключение режимов работы системы активного шумоподавления
  • Выбор источника сигнала
  • Эквалайзер
Bose QuietComfort Ultra 2

Также в приложении можно переименовать наушники и обновить прошивку.

Звук и шумодав

Звук — конечно же главная фишка Bose QuietComfort Ultra 2. Звучат наушники отлично во всех жанрах без исключения. Получился универсальный гаджет для людей, которые не ограничивают себя стилистическими рамками.

Bose QuietComfort Ultra 2

Звучание получается очень живым. Bose QuietComfort Ultra 2 — наушники, в которых «не слышишь» наушников, поскольку их звук можно приравнять к дорогой и качественной акустике класса Hi-Fi.

В моем случае не пришлось «шаманить» с эквалайзером — просто надел и начал наслаждаться прослушиванием с первого трека на настройках по умолчанию. С каждым годом я начинаю сильнее ценить явление «включил и сразу пользуешься» в условиях постоянной нехватки времени.

Bose QuietComfort Ultra 2

Наушники отлично раскладывают музыку по частотам, которые звучат хорошо без провалов. Сложно выделить что-то конкретное. Зачастую производители фокусируются на низах, но в Bose QuietComfort Ultra 2 все отлично с верхами и серединой. Конечно же для любителей «докручивать» имеется трехполосный эквалайзер.

Наушники получили новый режим «Кино». Он обеспечивает наилучшее погружение в атмосферу при просмотре фильмов и сериалов. Звук становится объемнее и появляется фокус на диалогах.

Bose QuietComfort Ultra 2

Система активного шумоподавления — второе главное преимущество наушников. Шумодав одинаково хорошо справляется с резкими и монотонными звуками. Есть ощущение, как будто полностью отключаешься от внешнего мира, что позволяет полностью сконцентрироваться на прослушивании. Наушники с таким шумодавом станут незаменимым аксессуаром для авиаперелетов. Помогут выспаться или просто заблокировать неприятный окружающий фон.

Автономность

Производитель заявляет до 30 часов воспроизведения в тихом режиме и 23 часа в режиме с эффектом погружения. В моем случае получается в среднем 22-25 часов в смешанном режиме. Я всегда использую режим «Тишина» с максимальным шумодавом на громкости 75%.

Bose QuietComfort Ultra 2

Есть поддержка быстрой зарядки — 15 минут обеспечивают около 2,5 часа прослушивания.

Итоги

Bose QuietComfort Ultra 2

Bose QuietComfort Ultra 2 — удивительный гаджет, это наушники из топового сегмента «для всех». Могу смело их рекомендовать в ответ на вопрос, что взять с качественным звучанием и шумодавом. Выбирая Bose, сложно ошибиться, эти ребята понимают все тонкости звука, который способен угодить почти всем. Впрочем, не будет лишним сделать оговорку, что восприятие звучания — штука очень субъективная, поэтому перед покупкой любые наушники лучше примерить: оценить посадку и звук.

Что понравилось:
  • Отличное звучание
  • Эффективный шумодав
  • Дизайн и конструкция
  • Фиолетовая расцветка
  • Хорошая эргономика и удобное управление
  • Возможность использовать несколько источников сигнала
Что может не понравиться в Bose QuietComfort Ultra 2? Цена — их стоимость составляет 59 990 р. Кусается, но оно того стоит.

iPhone Air — самый интересный айфон 2025 года! Обзор

