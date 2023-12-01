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Что в айфоне у редактора iGuides Фунтикова Артема
Артем Фунтиков —
Всем привет. Сразу скажу, что не являюсь завсегдатаем iOS. Пересел на нее года полтора назад. Не могу назвать ее идеальной. Очень часто хочется перейти обратно на Android, но понимаю, что и там придется столкнуться с компромиссами.
Больше всего я переживал за ограничения загрузки сторонних приложений, но на деле все обернулось не так как я ожидал. Платный формат можно сказать дисциплинировал меня — потребность в поиске сомнительных модификаций и АПК-шников отпала, а вместе с ней куча отвлекающих факторов. Теперь у меня есть список инструментов которыми я пользуюсь каждый день или чуть реже.
Люблю порядок, но без фанатизма. Поэтому все категории на домашней странице я расфасовал по папочкам. Строгой иерархии в них нет — что запускается чаще на главном экране, второстепенные — отправил на соседний. Но обо всем по порядку. У меня старенький iPhone 12 вот с такой строгой совой на бессменном чехле фирмы Luxo — надежный, рифленый и в темноте светится. Обои я стянул из подборки нашего главреда Георгия Лямина, который уже рассказал чем пользуется в своем айфоне.
Виджета только два. «Заметки» в айфоне просто божественные. Тут я солидарен с коллегой из «Палача» — Павлом Городницким, который тоже рассекретил содержимое своего смартфона. Простые, не перегруженные, но и в недостатке функций их не уличишь. И заметку можно на ходу набросать и и пробежаться по списку намеченых дел.
«Календарь» — без откровений. Пользуюсь им если забегался и потерялся какой сегодня день, такое случается.
Банки — «Тинек» и «Сбер». Вторым пользуюсь очень редко и с радостью вычеркнул бы этот финансовый рудимент из своего списка, но пусть будет про запас. Мало ли что.
Игры. Эта папочка тоже посещается нечасто. Как владелец консоли, приложения Xbox и Game Pass хотел использовать, чтобы следить за новинками. Но так как Microsoft «забили» как на свои утилиты, пользоваться ими не вижу никакого смысла. Держу на случай быстрого извлечения скриншотов или видео для обзоров на игры.
Катки в Call of Duty Mobile случаются от силы раз в месяц, а Vampire Survivors вещь хоть и крутая, но к управлению с экрана я так и не привык. Проще запустить на Xbox, не мучиться и вычеркнуть 5 часов из своей жизни.
В «Разное» у меня попали сервисы для повседневной или не очень жизни. Карты и погода от «Яндекса» значительно удобнее и информативнее западных аналогов. Яндекс Такси и РЖД — тут как бы без вариантов.
Папка «Интернет» — соцсети, браузеры и прочие приложения для поиска инфы и связи. Safari и Edge в приоритете. Число сократилось бы до одного, но переносить пароли в связку Apple-ключей мне дико лень и странное отображение некоторых окон порой заставляет обращаться к продуктам Microsoft или Google.
Основной мессенджер — Telegram. Там и работа, и друзья и все остальное. WhatsApp для родителей, VK для тех, кто так и не смог (не захотел) разобраться в Telegram. Ну YouTube, тут без комментариев, думаю он есть у всех.
Приучить себя к «Яндекс Музыке» не вышло, поэтому пришлось изворачиваться с подпиской на Spotify.
Для онлайн-покупок только Ozon и AliExpress. «Авито» помогает избавиться от ненужных мне вещей, которые могут пригодиться кому-то другому. Остальное используется на самый крайний случай.
EpocCam Pro помогает подружить iPhone в Windows и использовать его роли веб-камеры. Платно, но очень достойно. Есть набор фильтров, настройки битрейта, качества видео, вплоть до 60 fps. Соединение по Wi-Fi или кабелю, но со вторым вариантом подружить утилиту так и не удалось. Впрочем, и по воздуху картинка передается лучше любого встроенного варианта. Минус — за все эти плюшки расплачивается ваш аккумулятор, поэтому в долгосрочной перспективе перейти на «вебку» все же придется.
Команда «Геолокация» быстро открывает меню с соответствующими настройками. Тапнул, включил и все. Или наоборот. Чаще всего она отключена, ибо смартфону уже не один годик и на автономность эта опция сказывается знатно. Добавить такую же можно отсюда.
На следующем экране все скромнее. Команда Apple Frames делает такие вот красивые скриншотики, на них меня подсадил Георгий Лямин. Найти ее можно вот в этой подборке, где есть еще около десятка полезных фишек.
Приложение «Маруся» помогает мне подружить родителей с миром технологий в лице умной колонки на расстоянии. Проще говоря, если что-то пойдет не так, я могу исправить это без внеплановых поездок в другую часть города. Сам я с голосовыми ассистентами так и не нашел общий язык, а для музыки у меня более серьезные решения.
«Кинопоиск» — источник отзывов о фильмах. В основном я предпочитаю составлять собственное мнение после просмотра, но иногда хочется узнать и чужую точку зрения. Подписка есть, но смотреть кино с экрана смартфона максимально не мое.
«Периодика» — уникальный сервис, который поможет сверстать альбом с памятными фото. Выбираете шаблон, заполняете, оплачиваете и вам приходит книга с фотографиями. Очень милый и приятный подарок близким или друзьям.
HUAWEI Здоровье работает в связке с моими HUAWEI Band 8. Простой и бюджетный вариант напоминает когда пора отлипнуть от монитора и размяться. А после отпуска так и вообще пришлось обзавестись умными весами. Так второй экран пополнился приложением Pecook.
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Комментарии
Все жду когда же выйдет статья что у бомжа в переходе на мобиле 🤣
12 минут назад
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