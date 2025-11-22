Обзор наушников CMF Headphone PRO: эталонный пример, как сделать качественно и недорого





Для меня наушники Для меня наушники CMF Buds Pro 2 стали открытием начала этого года. Я все еще считаю их лучшим предложением в пределах до 4000 рублей (а на маркетплейсах их без проблем можно найти с таким ценником). Символично, что к концу этого года моя копилка качественных гаджетов за недорого снова пополняется наушниками от CMF, но в этот раз я тестировал их полноразмерную модель.

Технические характеристики

Частоты: 20 Гц – 20000 Гц

Bluetooth: 5.4

Кодеки: LDAC, AAC, SBC

Система активного шумоподавления: есть

Тип: закрытые

Диаметр излучателя: 40 мм

Проводное подключение: есть разъем 3,5 мм (в комплекте кабель 1,2 м)

Зарядка: USB-С

Аккумулятор: 720 мАч

Защита: IPX2

Вес: 283 г.

Комплектация, дизайн и эргономика

Функциональность и приложение

Нажатие и удержание — управление шумом

Одиночное нажатие — воспроизведение/пауза, ответ на звонок/завершение звонка

Двойное нажатие — включить следующий трек, отклонить входящий звонок

Тройное нажатие — включить предыдущий трек

Прокрутка — управление громкостью

Эквалайзер — доступны шесть пресетов и ручная трехполосная настройка

Режим малой задержки

Двойное подключение — позволяет подключать наушники одновременно к двум источникам и быстро переключаться между ними

Звук и шумодав

Автономная работа

Воспроизведение на кодеке AAC без шумодава (50% громкость) — до 100 часов

Воспроизведение на кодеке AAC с шумодавом (50% громкость) — до 50 часов

Воспроизведение на кодеке LDAC без шумодава (50% громкость) — до 70 часов

Воспроизведение на кодеке LDAC с шумодавом (50% громкость) — до 38 часов

Что в итоге

В коробке: документация, наушники, чехол для транспортировки и кабель с разъемами 3,5 мм для проводного соединения.CMF Headphone PRO доступны в трех расцветках: белые, голубые и черные. Как вы уже поняли по фото, я остановился на светлой расцветке. Также стоит отметить, что бренд предусмотрел систему съемных амбушюр и выпустил их отдельно — можно комбинировать расцветки. К слову, амбушюры также доступны в оранжевом цвете.Чашки наушников выполнены из глянцевого пластика. Сразу хочу похвалить CMF Headphone PRO за солидный набор органов управления. У меня после первого использования возникло то же ощущение, что когда и современного автомобиля с сенсорным управлением пересаживаешься на модель из 2010-х годов, где все ручки и регуляторы физические. Они находятся интуитивно на уровне тактильной памяти.На левой чашке расположены ползунок регулятора уровня низких частот, кнопка включения и разъем 3,5 мм. На правой USB-C, кнопка вызова голосового помощника и многофункциональное колесико. К слову, все элементы можно переназначить в приложении — за это отдельный лайк.Дужка оголовья металлическая, а покрытие у нее мягкое — из искусственной кожи. Такой же материал используется и для амбушюр. Размер наушников можно отрегулировать под себя с помощью выдвигающейся душки. Напомню, амбушюры у CMF Headphone PRO съемные. Чтобы их снять, достаточно сделать небольшой поворот против часовой стрелки до щелчка.Мне повезло: на моих ушах CMF Headphone PRO сидят комфортно, полностью закрывая ушную раковину — ничего нигде не давит и не поджимает. Материалы оголовья и амбушюр мягкие и приятные. Наушники очень легкие, поэтому дискомфорта не возникает даже во время длительного прослушивания. Наконец-то нашел для себя модель, в которой могу спокойно проводить время по 3-4 часа. Для понимания, от AirPods Max у меня очень быстро уставала шея уже спустя 30-40 минут прослушивания.Есть и недостатки: в наушниках отсутствует «датчик головы». Другими словами, воспроизведение не приостанавливается, когда снимаешь их.Еще буквально несколько слов о физических органах управления. Если точнее, о роллере, поскольку на первый взгляд может показаться, что его можно только крутить, а на самом деле возможностей больше. Далее перечислю его функции по умолчанию (в приложении их можно переназначить):На кнопку вместо вызова голосового помощника я повесил отключение микрофона. А ползунок оставил по умолчанию для управления уровнем низких частот.Функциональность CMF Headphone PRO раскрывается в приложении Nothing X, которое доступно на iOS и Android. У него очень приятный и лаконичный дизайн. На главной отображаются наушники, уровень заряда и управление шумом: шумоподавление, прозрачность. Уровень шумодава можно регулировать тремя уровнями. Также есть адаптивная функция, которая подстраивает работу шумоподавления под окружающую обстановку. Я использую шумодав всегда на максимум.Здесь же имеется функция пространственного аудио. В просмотре видео можно побаловаться для погружения, а вот для прослушивания музыки мне эта фишка не нравится.Есть функция настройки звука под слух и окружающую обстановку. Процесс занимает около 3 минут и позволяет создать индивидуальные настройки звучания.Что еще есть интересного в приложении:Поскольку я не ограничиваю себя жанрами в своих музыкальных предпочтениях, для меня важно, чтобы наушники были универсальными, а именно хорошо звучали в разных стилистиках. CMF в очередной раз не подвели. Наушники отлично воспроизводят если не все, то почти все, начиная каким-нибудь мелодичным и атмосферным Dub Techno, заканчивая Deathcore с экстремальными и нарочито заниженными рифами.Звук в CMF Headphone PRO приятный и универсальный. Есть ощущение, что производитель поставил для себя четкую цель — понравиться всем и охватить максимальную аудиторию. Как по мне, у CMF есть на это шансы.Звучание в целом объемное и насыщенное. В сочетании с Android-устройствами оно дополнительно раскрывается за счет поддержки LDAC, но в таком сценарии важно использовать и достойный источник сигнала с Lossless-музыкой. Порадовали все частоты, но особенно все хорошо у CMF Headphone PRO с басами — неспроста производитель вынес для низов отдельный элемент управления.Система активного шумоподавления в сочетании с амбушюрами закрытого типа работает хорошо. Для меня главным показателем стало, что я несколько раз, работая из дома в наушниках, не замечал, как возвращалась жена. К сожалению, перед обзором не удалось протестировать шумодав в самолете. Если такая возможность появится в ближайшее время, обязательно дополню этот текст.Добавлю буквально несколько слов о встроенных микрофонах — они довольно хорошие. Собеседники по видеозвонкам слышат голос четко и без искажений. Каких-либо посторонних звуков, вроде щелчков и бульканья, не возникает.За автономность отвечает аккумулятор на 720 мАч. Заявлены следующие показатели:В моем смешанном режиме (разная громкость, разные кодеки, два источника), когда система шумоподавления периодически включается и отключается, наушники выдают в среднем 35-40 часов.Время полной зарядки от 0 до 100% составляет примерно 2 часа. Есть быстрая зарядка — 5 минут на шнурке обеспечивают до 8 часов воспроизведения на громкости 50% без шумодава и до 4 часов с шумоподавлением на аналогичной громкости.К выходу этого обзора CMF Headphone PRO — одно из лучших предложений в пределах до 7000 рублей. Эти наушники можно и нужно рекомендовать. У них приятный дизайн, комфортная посадка, удобное управление, качественное звучание, достойный шумодав и хорошая автономность. Из минусов могу выделить только отсутствие «датчика головы».