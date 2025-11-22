Обзор наушников CMF Headphone PRO: эталонный пример, как сделать качественно и недорого

Для меня наушники CMF Buds Pro 2 стали открытием начала этого года. Я все еще считаю их лучшим предложением в пределах до 4000 рублей (а на маркетплейсах их без проблем можно найти с таким ценником). Символично, что к концу этого года моя копилка качественных гаджетов за недорого снова пополняется наушниками от CMF, но в этот раз я тестировал их полноразмерную модель.
Содержание
- Технические характеристики
- Комплектация, дизайн и эргономика
- Функциональность и приложение
- Звук и шумодав
- Автономная работа
- Итоги
Технические характеристики
- Частоты: 20 Гц – 20000 Гц
- Bluetooth: 5.4
- Кодеки: LDAC, AAC, SBC
- Система активного шумоподавления: есть
- Тип: закрытые
- Диаметр излучателя: 40 мм
- Проводное подключение: есть разъем 3,5 мм (в комплекте кабель 1,2 м)
- Зарядка: USB-С
- Аккумулятор: 720 мАч
- Защита: IPX2
- Вес: 283 г.
Комплектация, дизайн и эргономикаВ коробке: документация, наушники, чехол для транспортировки и кабель с разъемами 3,5 мм для проводного соединения.
CMF Headphone PRO доступны в трех расцветках: белые, голубые и черные. Как вы уже поняли по фото, я остановился на светлой расцветке. Также стоит отметить, что бренд предусмотрел систему съемных амбушюр и выпустил их отдельно — можно комбинировать расцветки. К слову, амбушюры также доступны в оранжевом цвете.
Чашки наушников выполнены из глянцевого пластика. Сразу хочу похвалить CMF Headphone PRO за солидный набор органов управления. У меня после первого использования возникло то же ощущение, что когда и современного автомобиля с сенсорным управлением пересаживаешься на модель из 2010-х годов, где все ручки и регуляторы физические. Они находятся интуитивно на уровне тактильной памяти.
Есть и недостатки: в наушниках отсутствует «датчик головы». Другими словами, воспроизведение не приостанавливается, когда снимаешь их.
Функциональность и приложениеЕще буквально несколько слов о физических органах управления. Если точнее, о роллере, поскольку на первый взгляд может показаться, что его можно только крутить, а на самом деле возможностей больше. Далее перечислю его функции по умолчанию (в приложении их можно переназначить):
- Нажатие и удержание — управление шумом
- Одиночное нажатие — воспроизведение/пауза, ответ на звонок/завершение звонка
- Двойное нажатие — включить следующий трек, отклонить входящий звонок
- Тройное нажатие — включить предыдущий трек
- Прокрутка — управление громкостью
Функциональность CMF Headphone PRO раскрывается в приложении Nothing X, которое доступно на iOS и Android. У него очень приятный и лаконичный дизайн. На главной отображаются наушники, уровень заряда и управление шумом: шумоподавление, прозрачность. Уровень шумодава можно регулировать тремя уровнями. Также есть адаптивная функция, которая подстраивает работу шумоподавления под окружающую обстановку. Я использую шумодав всегда на максимум.
Здесь же имеется функция пространственного аудио. В просмотре видео можно побаловаться для погружения, а вот для прослушивания музыки мне эта фишка не нравится.
Есть функция настройки звука под слух и окружающую обстановку. Процесс занимает около 3 минут и позволяет создать индивидуальные настройки звучания.
Что еще есть интересного в приложении:
- Эквалайзер — доступны шесть пресетов и ручная трехполосная настройка
- Режим малой задержки
- Двойное подключение — позволяет подключать наушники одновременно к двум источникам и быстро переключаться между ними
Звук и шумодавПоскольку я не ограничиваю себя жанрами в своих музыкальных предпочтениях, для меня важно, чтобы наушники были универсальными, а именно хорошо звучали в разных стилистиках. CMF в очередной раз не подвели. Наушники отлично воспроизводят если не все, то почти все, начиная каким-нибудь мелодичным и атмосферным Dub Techno, заканчивая Deathcore с экстремальными и нарочито заниженными рифами.
Звук в CMF Headphone PRO приятный и универсальный. Есть ощущение, что производитель поставил для себя четкую цель — понравиться всем и охватить максимальную аудиторию. Как по мне, у CMF есть на это шансы.
Звучание в целом объемное и насыщенное. В сочетании с Android-устройствами оно дополнительно раскрывается за счет поддержки LDAC, но в таком сценарии важно использовать и достойный источник сигнала с Lossless-музыкой. Порадовали все частоты, но особенно все хорошо у CMF Headphone PRO с басами — неспроста производитель вынес для низов отдельный элемент управления.
Система активного шумоподавления в сочетании с амбушюрами закрытого типа работает хорошо. Для меня главным показателем стало, что я несколько раз, работая из дома в наушниках, не замечал, как возвращалась жена. К сожалению, перед обзором не удалось протестировать шумодав в самолете. Если такая возможность появится в ближайшее время, обязательно дополню этот текст.
Добавлю буквально несколько слов о встроенных микрофонах — они довольно хорошие. Собеседники по видеозвонкам слышат голос четко и без искажений. Каких-либо посторонних звуков, вроде щелчков и бульканья, не возникает.
Автономная работаЗа автономность отвечает аккумулятор на 720 мАч. Заявлены следующие показатели:
- Воспроизведение на кодеке AAC без шумодава (50% громкость) — до 100 часов
- Воспроизведение на кодеке AAC с шумодавом (50% громкость) — до 50 часов
- Воспроизведение на кодеке LDAC без шумодава (50% громкость) — до 70 часов
- Воспроизведение на кодеке LDAC с шумодавом (50% громкость) — до 38 часов
В моем смешанном режиме (разная громкость, разные кодеки, два источника), когда система шумоподавления периодически включается и отключается, наушники выдают в среднем 35-40 часов.
Время полной зарядки от 0 до 100% составляет примерно 2 часа. Есть быстрая зарядка — 5 минут на шнурке обеспечивают до 8 часов воспроизведения на громкости 50% без шумодава и до 4 часов с шумоподавлением на аналогичной громкости.
Что в итоге
К выходу этого обзора CMF Headphone PRO — одно из лучших предложений в пределах до 7000 рублей. Эти наушники можно и нужно рекомендовать. У них приятный дизайн, комфортная посадка, удобное управление, качественное звучание, достойный шумодав и хорошая автономность. Из минусов могу выделить только отсутствие «датчика головы».