Зачем нужен фен Dyson, когда есть Dreame Hair Glory Mix?! Обзор





Впервые у меня на тест фен. Признаюсь сразу: я этими устройствами пользуюсь в среднем 2-3 раза в год, когда нужно быстро высушить голову и отправиться по делам. Поэтому я вручил Впервые у меня на тест фен. Признаюсь сразу: я этими устройствами пользуюсь в среднем 2-3 раза в год, когда нужно быстро высушить голову и отправиться по делам. Поэтому я вручил Dreame Hair Glory Mix жене и попросил поделиться впечатлениями. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Содержание

Технические характеристики

Номинальная мощность: 1600 Вт

Номинальная частота: 50/60 Гц

Размеры устройства: 76 × 82 × 255 мм

Длина кабеля питания - 1,8 м

Вес: 336 г

Скорость вращения электродвигателя: 110 000 об/мин

Уровень шума: 58 дБ

Температурные режимы: холодный воздух/+55°С/+80°C (±5°С)

Комплектация, эргономика, дизайн

Сушка

Что в итоге

По традиции начинаем с комплекта поставки. Dreame Hair Glory Mix поставляется в качественной коробке. Оформлено в лучших традициях дайсона — подарить не стыдно. В коробке: фен, насадка ароматизатор, концентратор для разглаживания, насадка-диффузор, ароматизирующее кольцо с духами и пустые ароматизирующие кольца.Фен доступен в трех расцветках: белый, золотой и черный (на самом деле темно-серый или Space Grey, как это принято у Apple). У нас на тесте последний вариант. Эту расцветку можно охарактеризовать универсальной — впишется в любой интерьер.Цилиндрическая рукоятка удобно лежит в руке. В нижней части расположен съемный сетчатый фильтр на магнитах. Сверху расположены переключатели режимов — ход четкий и плавный. За счет интуитивного клика можно выбрать нужную температуру, не глядя на ручку фена.На тыльной стороне рабочей головки Dreame Hair Glory Mix имеется черный индикатор состояния, на котором отображается текущий режим работы. Как отметила жена, штука не особо нужная, но не будет лишней.Длина кабеля питания составляет оптимальные 1,8 метра. Есть резиновый фиксатор, позволяющий собрать излишек провода в пучок.Насадки фиксируются на магнитах — это очень практичное решение. Во-первых, они с легкостью снимаются. Делать это можно опять же не глядя. Во-вторых, такой тип фиксации наиболее долговечен в эксплуатации, поскольку механические воздействия между феном и насадкой сведено к минимуму.В целом комплектация, дизайн, конструкция и эргономика оставили приятные впечатления. Обошлось без каких-либо неприятных нюансов во время тестов.Итак, напомним, в комплекте с феном поставляются три насадки. Начинаем с ароматизатора — в него устанавливается ароматизирующее кольцо. Можно воспользоваться комплектным с цветочными духами или установить пустое, которое можно наполнить самостоятельно. Насадка во время сушки придаст волосам приятным запах. Производитель заявляет, что одного кольца хватает примерно на 60 использований.Вторая насадка с плоским соплом наиболее привычная. Она формирует направленный плоский поток воздуха. Подойдет для сушки и укладки.Третья насадка — рассеивающий диффузор. Она применяется для сушки, придания объема прическе, а также в качестве массажера для головы.Частота вращения встроенного двигателя составляет 110 000 оборотов в минуту. Он создает поток воздуха со скоростью 65 м/с при мощности 1 600 Вт. Внутри есть датчик NTC, который поддерживает температуру на безопасном уровне +55°C. Он также автоматически отключает фен в случае перегрева.Для сушки предусмотрено две скорости с четырьмя температурными режимами. Можно подобрать наиболее комфортный для себя сценарий. К примеру, 25 градусов отлично подходят для повседневного использования. Также имеется функция попеременного воздействия горячим и холодным воздухом, которую можно использовать для укладки.Итак, мне с моей короткой стрижкой в максимальном режиме хватает в среднем 30 секунд для полной сушки. У жены с длинными волосами уходит около 4-5 минут.Dreame Hair Glory Mix — качественный и эргономичный фен с приятным дизайном, который не стоит как крыло от боинга. К выходу этого обзора стоимость устройства составляет от 11 900 рублей в зависимости от площадки. Он станет выбором практичных пользователей, которые в первую очередь обращают внимание на совокупность дизайна, характеристик, функциональности и стоимости. Оценка жены: хороший, мощный и еще приятно выглядит.