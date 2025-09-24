Зачем нужен фен Dyson, когда есть Dreame Hair Glory Mix?! Обзор

Георгий
Dreame Hair Glory Mix

Впервые у меня на тест фен. Признаюсь сразу: я этими устройствами пользуюсь в среднем 2-3 раза в год, когда нужно быстро высушить голову и отправиться по делам. Поэтому я вручил Dreame Hair Glory Mix жене и попросил поделиться впечатлениями.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Содержание

Технические характеристики

  • Номинальная мощность: 1600 Вт
  • Номинальная частота: 50/60 Гц
  • Размеры устройства: 76 × 82 × 255 мм
  • Длина кабеля питания - 1,8 м
  • Вес: 336 г
  • Скорость вращения электродвигателя: 110 000 об/мин
  • Уровень шума: 58 дБ
  • Температурные режимы: холодный воздух/+55°С/+80°C (±5°С)

Комплектация, эргономика, дизайн

По традиции начинаем с комплекта поставки. Dreame Hair Glory Mix поставляется в качественной коробке. Оформлено в лучших традициях дайсона — подарить не стыдно. В коробке: фен, насадка ароматизатор, концентратор для разглаживания, насадка-диффузор, ароматизирующее кольцо с духами и пустые ароматизирующие кольца.

Dreame Hair Glory Mix

Фен доступен в трех расцветках: белый, золотой и черный (на самом деле темно-серый или Space Grey, как это принято у Apple). У нас на тесте последний вариант. Эту расцветку можно охарактеризовать универсальной — впишется в любой интерьер.

Dreame Hair Glory Mix

Цилиндрическая рукоятка удобно лежит в руке. В нижней части расположен съемный сетчатый фильтр на магнитах. Сверху расположены переключатели режимов — ход четкий и плавный. За счет интуитивного клика можно выбрать нужную температуру, не глядя на ручку фена.

Dreame Hair Glory Mix

На тыльной стороне рабочей головки Dreame Hair Glory Mix имеется черный индикатор состояния, на котором отображается текущий режим работы. Как отметила жена, штука не особо нужная, но не будет лишней.

Dreame Hair Glory Mix

Длина кабеля питания составляет оптимальные 1,8 метра. Есть резиновый фиксатор, позволяющий собрать излишек провода в пучок.

Dreame Hair Glory Mix

Насадки фиксируются на магнитах — это очень практичное решение. Во-первых, они с легкостью снимаются. Делать это можно опять же не глядя. Во-вторых, такой тип фиксации наиболее долговечен в эксплуатации, поскольку механические воздействия между феном и насадкой сведено к минимуму.

Dreame Hair Glory Mix

В целом комплектация, дизайн, конструкция и эргономика оставили приятные впечатления. Обошлось без каких-либо неприятных нюансов во время тестов.

Сушка

Итак, напомним, в комплекте с феном поставляются три насадки. Начинаем с ароматизатора — в него устанавливается ароматизирующее кольцо. Можно воспользоваться комплектным с цветочными духами или установить пустое, которое можно наполнить самостоятельно. Насадка во время сушки придаст волосам приятным запах. Производитель заявляет, что одного кольца хватает примерно на 60 использований.

Dreame Hair Glory Mix

Вторая насадка с плоским соплом наиболее привычная. Она формирует направленный плоский поток воздуха. Подойдет для сушки и укладки.

Dreame Hair Glory Mix

Третья насадка — рассеивающий диффузор. Она применяется для сушки, придания объема прическе, а также в качестве массажера для головы.

Dreame Hair Glory Mix

Частота вращения встроенного двигателя составляет 110 000 оборотов в минуту. Он создает поток воздуха со скоростью 65 м/с при мощности 1 600 Вт. Внутри есть датчик NTC, который поддерживает температуру на безопасном уровне +55°C. Он также автоматически отключает фен в случае перегрева.

Dreame Hair Glory Mix

Для сушки предусмотрено две скорости с четырьмя температурными режимами. Можно подобрать наиболее комфортный для себя сценарий. К примеру, 25 градусов отлично подходят для повседневного использования. Также имеется функция попеременного воздействия горячим и холодным воздухом, которую  можно использовать для укладки.

Dreame Hair Glory Mix

Итак, мне с моей короткой стрижкой в максимальном режиме хватает в среднем 30 секунд для полной сушки. У жены с длинными волосами уходит около 4-5 минут.

Что в итоге

Dreame Hair Glory Mix — качественный и эргономичный фен с приятным дизайном, который не стоит как крыло от боинга. К выходу этого обзора стоимость устройства составляет от 11 900 рублей в зависимости от площадки. Он станет выбором практичных пользователей, которые в первую очередь обращают внимание на совокупность дизайна, характеристик, функциональности и стоимости. Оценка жены: хороший, мощный и еще приятно выглядит. 
0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Dreame представила новый ручной пылесос для сухой и влажной уборки R10S Aqua
Умный апгрейд: обзор беспроводного пылесоса Dreame Z20 Essential
Как я жил без тебя раньше: обзор робота-пылесоса Dreame L40s Pro Ultra

Рекомендации

Рекомендации

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12,2"
Обзор лазерного проектора Hisense Smart Laser Cinema PT1: ваш личный IMAX-кинотеатр дома
Попробовал новый мессенджер BitChat. Вот чем он лучше Telegram, WhatsApp и MAX!
Обзор робота-пылесоса Dreame F10: сухая и влажная уборка для всех

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

kardigan
+4171
kardigan
Практичный выбор за 12 косариков?🤣. Это просто смешно, ведь ровно половину цены вы просто за шильдик платите. На рынке тьма этих фенов , которые не хуже этого и по цене в два, а то и три раза меньшей.
Сегодня в 16:20
#
+942
Paspartu kardigan
Шильдик dreame такое себе, чтобы только за него платить
2 часа назад в 18:27
#