Обзор флагманского вертикального беспроводного пылесоса Dreame R20 Essential: идеальный кандидат для уборки дома и не только

На iGuides.ru мы довольно много внимания уделяем роботам-пылесосам. Однако эти устройства предназначены для поддержки чистоты. Для комплексной уборки не будет лишним иметь вертикальный пылесос-ручку, который не занимает много места и позволяет добраться в самые труднодоступные места.
Содержание
Технические характеристики
- Мощность двигателя (потребляемая): до 570 Вт
- Мощность всасывания: 190 аВт
- Сила всасывания: 27 000 Па
- Скорость вращения двигателя: 150 000 об/мин
- Объем пылесборника: 600 мл
- Емкость аккумулятора: 2900 мАч
- Вес: 1,76 кг (в собранном состоянии)
Комплектация и дизайнКонечно же, начнем с комплекта поставки, поскольку тут есть о чем рассказать и что обсудить. В комплекте: пылесос, основная трубка, крепление на стену, насадка с V-образной щеткой, насадка с мягким роликом, мини-щетка, узкая насадка для щелей, гибкий адаптер для уборки под углом, зарядное устройство и документация.
Комплектация полностью закрывает все основные сценарии уборки — докупать какие-либо дополнительные аксессуары не придется. К слову, без основной удлинительной трубки Dreame R20 Essential вполне годится для сухой очистки салона автомобиля. Одного заряда аккумулятора будет достаточно.
Основной модуль пылесоса отлично ложится в руку — все линии ручки плавные. Кнопка запуска уборки нажимается с легким усилием. На тыльной стороне разместили цветной OLED-дисплей, на котором отображается мощность всасывания, уровень заряда аккумулятора и выбранный режим уборки.
Спереди основного модуля расположен контейнер для пыли. Его основная емкость прозрачная, поэтому уровень заполнения видно. Для опорожнения контейнера используется крышка снизу. Стоит быть аккуратным, поскольку она открывается нажатием одной кнопки. Лучше очищать контейнер непосредственно над унитазом или обернув его мешком для пыли, чтобы снизить проникновение загрязнений обратно в помещение.
Пылесборник съемный, поэтому при необходимости его можно отстегнуть от корпуса пылесоса. Внутри расположена сборная система фильтрации с двумя HEPA-фильтрами.
Под ручку крепится аккумулятор. Он также съемный, поэтому при необходимости его можно без проблем заменить.
Напомним, у нас в комплекте с Dreame R20 Essential идет настенное крепление. С его помощью можно обустроить систему вертикального хранения, например, в кладовке, чтобы пылесос не занимал много места.
Две основные насадки различаются сценарием использования. В первой используется вращающаяся V-образная турбощетка, а также имеется подсветка. Эта насадка наиболее универсальна и полезна в ситуациях, когда дома есть домашние животные — подсветка даже на светлом полу хорошо показывает шерсть, поэтому будет сложно что-либо пропустить во время уборки. Вторая насадка с мягким валиком лучше всего подойдет для поддержки чистоты пола с твердой поверхностью — паркет или ламинат.
Мини-насадка с турбощеткой предназначена для очистки мягкой мебели, а также, как и упоминалось выше, её можно подключить без удлинительной трубки и использовать для очистки салона автомобиля.
Также в комплекте идут три дополнительные насадки для труднодоступных мест. Их можно использовать для уборки пыли из щелей в мягкой мебели и зазоров между кроватью и полом. К примеру, во время теста мы неоднократно пользовались узкой насадкой для очистки книжных полок от пыли.
УборкаВсегда подходим к тестированию вертикальных пылесосов с небольшим опасением, поскольку есть ощущение, что в таком формате во время генеральной уборки может быстро уставать рука. В случае с Dreame R20 Essential это не подтвердилось. На уборку небольшой квартиры площадью 45 квадратных метров не потребовалось особых усилий. Для непрерывного использования можно нажать кнопку блокировки режима (замок на панели с дисплеем), чтобы не прожимать постоянно курок активации.
Dreame R20 Essential показал себя маневренным пылесосом — щетка с легкостью скользит по разным типам поверхности, заходит в углы и огибает препятствия. Рекомендуем начинать уборку с мягкой мебели на пустой контейнер — так сразу видно, сколько пыли в ней скапливается. Не забудьте пройтись узкой насадкой по щелям и стыкам.
В насадке с V-образной щеткой есть подсветка, которая наглядно показывает уровень загрязнения. У меня дома есть кошка и кот, а поверхность пола преимущественно светлая. Подсветка в щетке показала, что убираться стоит чаще, поскольку спустя сутки после уборки появляется шерсть. Также освещение выручает в темных уголках.
В целом одной зарядки хватило для полной сухой уборки всего помещения, включая мягкую мебель и книжные полки.
Автономная работаПроизводитель заявляет, что полностью заряженный аккумулятор емкостью 2900 мАч обеспечивает до 90 минут уборки. На деле это заявление в смешанном режиме соответствует действительности с погрешностью в 10–15 минут.
Полная зарядка комплектным адаптером питания от 0 до 100 процентов занимает в среднем около 4 часов. Уровень заряда отображается индикатором на аккумуляторе.
Что в итоге
Dreame R20 Essential — достойный помощник для уборки дома и автомобиля. Он составляет отличную компанию роботу-пылесосу, а вместе они делают квартиру чище.
Вертикальный пылесос способен закрыть сразу несколько сценариев уборки: сухая генеральная уборка всего помещения и эпизодическая — когда, например, рассыпал крупу или нужно быстро освежить мягкую мебель.
Плюсы:
- Комплектация
- Дизайн
- Мощность всасывания
- Подсветка
- Достойная автономность
- Простое обслуживание
- Качественная уборка
👉🏻 Узнать стоимость и приобрести
Реклама
DREAME TRADING (TIANJIN) CO., LTD
ИНН 91120118MA06YD134Q
erid: F7NfYUJCUneTTxQ23tM3