Обзор робота-пылесоса Dreame X60 Ultra Complete

Dreame X60 Ultra Complete — это полноценная система, которая способна поддерживать чистоту и решать сложные задачи по глубокой очистке поверхностей без участия человека. Мы опробовали в деле это флагманское решение и поделимся своими впечатлениями. Бренд выступает гарантом качественной уборки, но об этом уже все знают, поэтому давайте лучше переходить к подробностям.
Содержание
Технические характеристики
Техническая база Dreame X60 Ultra Complete опирается на мощность всасывания в 35 000 Па. Это значение реализовано в рамках системы Vormax, которая оптимизирует воздушные потоки для минимизации потерь давления и снижения уровня шума. Такая мощность позволяет устройству эффективно извлекать мелкодисперсную пыль, песок и аллергены из глубины ковровых покрытий с длинным ворсом, что ранее считалось возможным только для мощных проводных пылесосов.
Энергоснабжение системы обеспечивает литий-ионный аккумулятор емкостью 6400 мАч. Здесь применяется технология интеллектуального управления питанием, которая позволяет достигать времени автономной работы до 165-180 минут и поддерживать функцию ускоренной зарядки. Процесс восстановления энергии до уровня, достаточного для продолжения уборки, занимает около 80 минут, что на 30-40 процентов быстрее показателей моделей предыдущего поколения.
Ниже представлены сводные данные об аппаратной части устройства:
- Максимальная сила всасывания: 35 000 Па
- Емкость аккумуляторного блока: 6 400 мАч (Li-Ion)
- Система ориентации в пространстве: Лидар VersaLift + OmniSight Dual AI
- Высота корпуса при уборке: 79,5 мм (в режиме низкого профиля)
- Проходимость препятствий: до 4,5 см (пороги), до 8,8 см (ступени)
- Температурный режим мойки: до 100 °C (технология ThermoHub)
- Скорость вращения мопов: 230 оборотов в минуту
- Объем пылесборника робота: 235 мл (с автовыгрузкой)
- Резервуар для воды в роботе: 80 мл (с автозаправкой)
- Уровень звукового давления: от 58 дБ до 71 дБ (в зависимости от режима)
Комплектация и дизайн
Версия Complete традиционно для бренда Dreame подразумевает максимально расширенный набор аксессуаров и расходных материалов. Этот подход избавляет пользователя от необходимости поиска и покупки расходников в течение первого года или даже полутора лет активной эксплуатации устройства.
В коробке вы обнаружите непосредственно робот-пылесос и многофункциональную базовую станцию PowerDock. Для обеспечения бесперебойной сухой уборки предусмотрены две основные прорезиненные щетки системы HyperStream 2.0, две боковые щетки с механизмом выдвижения SideReach и три HEPA-фильтра. Влажная уборка поддерживается наличием восьми насадок (мопов) из микрофибры и двух вращающихся модулей для их крепления. Для обслуживания станции в комплект включены четыре сменных мешка для сбора мусора объемом 3,2 литра каждый и флаконы с фирменным чистящим средством, а также специальный состав для нейтрализации запахов домашних животных.
Дизайн Dreame X60 Ultra Complete выполнен в эстетике технологического минимализма. Корпус устройства изготовлен из качественного полимера, который устойчив к появлению царапин и не собирает отпечатки пальцев, что является важным аспектом для сохранения опрятного вида техники. Базовая станция, несмотря на свою многофункциональность, обладает продуманной эргономикой. Ее габариты составляют 390 на 423 на 499 миллиметров, что позволяет разместить ее в нишах или под раковинами при условии покупки дополнительного модуля для подключения к водопроводу.
Конструкция станции предусматривает легкий доступ к бакам для чистой (4,2 литра) и грязной (3,0 литра) воды. Резервуары снабжены удобными ручками и надежными уплотнителями, исключающими протечки или распространение неприятных запахов. Под фронтальной крышкой станции находится отсек для мешка-пылесборника, который герметично соединяется с каналом выгрузки мусора. Такая система исключает контакт пользователя с пылью при обслуживании прибора.
Функциональность
Навигационное ядро Dreame X60 Ultra Complete базируется на системе OmniSight. В отличие от упрощенных решений, использующих только один лазер или одну камеру, здесь применена бинокулярная система из двух ИИ-камер в сочетании с лазерным 3D-сканированием. Такое сочетание датчиков позволяет роботу воспринимать пространство в объеме, подобно тому как это делает человеческий глаз, что обеспечивает точность позиционирования.
Система распознает не только стандартную мебель, но и потенциально опасные для процесса уборки предметы, такие как черные электрические кабели, носки, детские игрушки и даже экскременты домашних животных. Скорость реакции на внезапно появившееся препятствие составляет всего 0,1 секунды, что гарантирует безопасность как для самого робота, так и для окружающих предметов интерьера.
Важным функциональным преимуществом является наличие активной светодиодной подсветки Proactive Light. Она автоматически включается при снижении уровня освещенности, позволяя камерам эффективно работать в полной темноте под мебелью или в ночное время. Кроме того, подсветка используется для системы обнаружения загрязнений. Робот подсвечивает поверхность под определенным углом, что помогает алгоритмам ИИ выявлять скопления шерсти, мелкие крошки или пятна жидкости, которые могут быть пропущены при обычном сканировании.
Механическая часть представлена уникальной системой ProLeap. В конструкцию робота интегрированы выдвижные «ноги» или рычаги, которые позволяют ему приподнимать корпус для преодоления значительных вертикальных преград. Это дает возможность аппарату переезжать через пороги высотой до 4,5 сантиметра и уверенно справляться с двухуровневыми ступенями до 8,8 сантиметра. Такая проходимость делает X60 Ultra практически универсальным решением для загородных домов и квартир со сложной архитектурой пола.
Функциональность устройства раскрывается в приложении Dreamehome. В нем можно устанавливать график работы и задавать специфические параметры для каждой комнаты. Например, в приложении можно указать тип напольного покрытия и даже направление укладки паркетной доски. Робот будет двигаться вдоль швов, чтобы минимизировать риск повреждения стыков и обеспечить более качественную очистку щелей. Также реализована поддержка протокола Matter, что позволяет бесшовно интегрировать пылесос в глобальные экосистемы умного дома от различных производителей.
Уборка
Первичная настройка устройства проходит быстро и поэтапно. После подключения в приложении покажут основные возможности робота-пылесоса. Также сразу прилетело обновление прошивки, которое в общей сложности заняло около 7 минут.
На первом запуске робот тщательно исследует помещение и по итогу создает подробную карту. Она доступна для редактирования: можно указать тип напольного покрытия, выставить запретные зоны, обозначить препятствия и установить очередность уборки.
Процесс уборки в Dreame X60 Ultra Complete разделен на два этапа. Сухая уборка опирается на систему HyperStream. В ее основе лежат две щетки с разной щетиной. Это решение практически полностью снимает проблему блокировки щеток длинными волосами, что особенно актуально для владельцев домашних животных.
Для очистки труднодоступных мест применяется технология SideReach — это механизм выдвижной боковой щетки, который активируется при обнаружении углов или плинтусов. Щетка выходит за габариты корпуса, выметая мусор из самых глубоких углов, куда обычные роботы обычно не дотягиваются. В сочетании с мощностью всасывания 35 000 Па это обеспечивает чистоту, сравнимую с ручной уборкой.
Влажная уборка реализована через систему двух вращающихся дисков, которые прижимаются к полу с усилием, имитируя интенсивное ручное трение. Скорость вращения составляет 230 оборотов в минуту, что позволяет удалять даже засохшие пятна сока, кофе или соусов. При движении вдоль стен правый моп выдвигается в сторону на расстояние до 4 сантиметров, полностью перекрывая зону у плинтуса.
Станция выполняет автоматическую мойку салфеток водой, нагретой до 100 градусов Цельсия. Такая температура гарантирует не только эффективное растворение жировых загрязнений, но и стерилизацию микрофибры. После завершения цикла мытья швабры просушиваются потоком горячего воздуха.
Автономная работа
Вопрос автономности Dreame X60 Ultra Complete рассматривается не только с позиции емкости аккумулятора, но и через призму общей независимости системы от действий пользователя. Благодаря встроенному резервуару для воды и системе автоматической заправки на станции, робот способен убирать площади до 200 квадратных метров без необходимости промежуточного обслуживания. При низком уровне заряда аппарат самостоятельно возвращается на станцию, где за 80 минут восстанавливает энергию до оптимального уровня и продолжает прерванную задачу.
Станция самоочистки обеспечивает хорошую автономность в плане сбора мусора. Мешок объемом 3,2 литра позволяет забыть об опорожнении пылесборника на срок до 100 дней при стандартных условиях эксплуатации. Процесс выгрузки мусора происходит автоматически после каждой уборки, при этом система использует мощный насос, который полностью очищает внутренний контейнер робота всего за несколько секунд.
Для тех, кто стремится к максимальной степени автоматизации, предусмотрена возможность подключения базовой станции напрямую к системам водоснабжения и канализации. Это требует приобретения отдельного комплекта, но в результате можно избавиться от необходимости заливать чистую и сливать грязную воду. В таком сценарии участие требуется раз в несколько месяцев для замены мешка с мусором и добавления порции моющего средства.
В приложении реализованы алгоритмы защиты аккумулятора, позволяющие ограничить максимальный уровень заряда до 80 процентов. Это снижает деградацию батареи, что критически важно при ежедневном использовании пылесоса в течение многих лет. Робот также самостоятельно следит за состоянием расходных материалов, отправляя уведомления на смартфон о необходимости замены щеток или фильтров.
ИтогиПо итогу тестирования можно с уверенностью утверждать, что Dreame X60 Ultra Complete — почти полноценная замена обычной уборке. Аппарат успешно справляется с самыми сложными сценариями эксплуатации, будь то наличие в доме ковров с высоким ворсом, большого количества домашних животных или сложной мебели с низкими просветами.
Стоимость Dreame X60 Ultra Complete к выходу этого обзора составляет около 120 000 рублей. Его ценник вполне оправдан экономией времени на обслуживание и приобретении расходников в долгосрочной перспективе. Приобретение такого робота-пылесоса — это инвестиция в комфорт и свободное время, поскольку уровень его автономности позволяет свести обслуживание устройства к минимуму.
